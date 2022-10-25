希腊比雷埃夫斯港：中国说了算

（德国之声中文网）中资入股汉堡港在德国引起了巨大争议，这让希腊方面有些不解。自2011年以来，在债务危机和“三驾马车”（欧盟委员会、国际货币基金组织、欧洲央行）的压力下，希腊几乎将该国所有重要港口和机场都卖给了外国公司。2016年，雅典与中远集团签署了合同，中方凭借该合同获得了比雷埃夫斯港三分之二的股份。

到目前为止，希腊政府对中远集团在这个希腊最大港口的表现相当满意。“中国在比雷埃夫斯的投资对两国都有利”，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）2021年2月在中国与中东欧17国的峰会上说。 中国国家主席习近平将中远集团在比雷埃夫斯的投资描述为一个“模范项目”，已经在2019年亲自视察了该港口。习近平称比雷埃夫斯是连接海陆、连接亚欧的“重要枢纽”。

中国党和国家领导人习近平曾在2019年11月11日访问希腊比雷埃夫斯港

事实上，中方已经对该港口进行了现代化改造。比雷埃夫斯现在已经成为东地中海最大的港口和欧洲第七大港口。工作岗位得到了保障，工作条件符合希腊平均水平。

尽管如此，比雷埃夫斯的工会不断抱怨工作条件，在去年一名码头工人在集装箱码头事故中丧生后推动采取更多的安全措施。但很显然，中远公司像希腊几乎所有的大雇主一样，并没有感受到来自监管部门的压力。中远集团在希腊劳动法的框架内运作，至少在理论上要接受希腊相关部门的检查。不过，这种检查实际上很少。

中国商品重要的转运点

自中远集团进入比雷埃夫斯以来，这家中国国有企业的船舶越来越多在该港口卸货，这里已经成为地中海地区最重要的转运中心之一。这对希腊的其他港口来说不是问题，因为它们不与比雷埃夫斯港竞争。然而，这对地中海东南部的其他转运中心产生了负面影响：它们失去了重要性，失去了营业额。

那么，中国在比雷埃夫斯的投资是一个成功的故事吗？“只有当一个国家在港口政策方面既没有资金也没有愿景的时候”，比雷埃夫斯大学从事海事研究的教授克洛莫迪斯（Kostas Chlomoudis）对德国之声说。他解释说，欧洲其他地方适用的私企参与港口的模式与希腊的做法毫无关系。在欧盟，一家私企只会获得码头在一定年限内的权限，而且往往会有几家竞争企业共享一个集装箱码头。而在希腊，情况完全不同。

关键基础设施由第三国掌控

比雷埃夫斯港的大部分股份被出售给中远集团，一开始是51%，后来达到67%。因此，这家中国航运公司可以决定这个港口的未来。所有码头都是中方说的算。克洛莫迪斯教授说：“将比雷埃夫斯港出售给中远集团的方式和做法是一个悲剧性的错误”。他说，因为与中资入股汉堡港不同的是，现在比雷埃夫斯港直接依赖于一个第三国，即中国。

此外，希腊北部重要港口亚历山大鲁波利斯（Alexandroupolis）的私有化也在计划中。在那里，美国很可能会接管。该港口目前已经是美国武器运输的一个重要转运点。克洛莫迪斯批评说，这意味着，这些对于欧盟具有相当重要地缘战略意义的基本基础设施掌握在希腊、欧盟以外的第三国手中。

“布鲁塞尔应该干预”

比雷埃夫斯大学的教授克洛莫迪斯认为，需要明确规定哪些条件必须纳入特许协议，以便国家安全和欧盟安全不受损害。针对具有地缘战略意义的基础设施，应该在整个欧盟做出统一规定。同样的规定应该适用于鹿特丹、汉堡和比雷埃夫斯港。

“我们需要一个共同的欧洲政策”，克洛莫迪斯说。“欧委会应该利用现在德国的讨论作为一个契机，建立共同准则在面对第三国时来保护欧洲的利益。”

曾经的经济药方：私有化

值得一提的是，在本世纪初，欧洲只有一个解决经济问题的秘方：基础设施私有化。出售一切，无论是港口、机场、供水还是能源供应。希腊的情况也是如此，这个国家当时渴望得到投资。

中方首先对希腊的比雷埃夫斯港和塞萨洛尼基港表现出了兴趣。但在当时，工人们成功地抵制了收购行为。直到2009年，卡拉曼利斯（Kostas Karamanlis）的保守党政府才将比雷埃夫斯港的部分集装箱码头租给中远集团。

随后，2010年希腊债务危机爆发。 由欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织组成的 “三驾马车”为拯救希腊经济设定的条件之一是希腊出售公共财产。中远公司就是这样获得了比雷埃夫斯港的大部分股份，因为当时只有中方想投资。

这种私有化压力也导致管理法兰克福机场的德国Fraport公司接管了14个希腊机场，包括塞萨洛尼基机场。Fraport现在可以决定先投资哪个机场，不投资哪个机场。希腊不再有任何发言权。当然，与中国或者美国的投资者不同，Fraport是一家德国公司、一家欧盟公司，因此没有被看作存在地缘政治威胁。

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