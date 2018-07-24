希腊森林大火 疑因蓄意肇事

(德国之声中文网) 目前，在烧毁的房屋内搜寻失踪者的工作仍在继续。希腊民防与公共治安部副部长托斯卡斯(Nikos Toskas)周四(7月26日)对外界透露，当局已经找到了相关证据，显示此次大火系人为纵火造成。

托斯卡斯指出，卫星照片显示，在雅典西部的森林中，短时间内突然沿着一条道路出现了多个着火点，随后，强劲的风势让火场迅速扩大。他还表示，暂时没有拘捕任何嫌疑人。托斯卡斯并没有透露更多细节，称不能以不慎重的言论干扰调查。

此前，有人猜测，人为纵火的动机是为了在森林保护区内开拓空地，从而能够开发房地产。此类案件曾经在西班牙、葡萄牙、意大利等南欧国家发生过多次。

另外，希腊2014年的一部法案也有可能恶化了局势。该法案规定，火灾原则上必须由职业消防队扑救，志愿消防员不应擅自行动。而由于希腊财政危机，近年来，职业消防队一直面临人手不足的局面。

除了人为因素，近期的高温干旱天气也为火灾推波助澜，强劲的风势也导致消防人员难以控制局面。

希腊南部卡拉夫里塔地区的东正教主教阿穆夫罗西俄斯(Amvrosios)则提出了一个另类的观点。他认为，森林大火是上帝对齐普拉斯总理的责罚。主教的这番言论招致了社会各界的猛烈抨击，甚至东正教会内部也有不少神职人员对此言论予以强烈谴责。

民间互助

希腊当局的最新统计数字显示，至少83人在火灾中丧生，200余人受伤。而在烧毁的房屋中还有多少未被发现的死难者，目前不得而知。一些家属已经提交了自己的DNA样本，以便当局鉴别烧毁的遇难者遗体身份。希腊总理齐普拉斯此前已经宣布进入为期3天的全国哀悼期，直到周五结束。

森林大火的幸存者向媒体描述了事发时的恐怖场面：在一些住宅内，全家人都逃避不及而被烧死。本周一，在游客较多的雅典海滨地区也发生了火灾。

希腊社会目前正在动员，救助火灾的受难者。在火灾期间，许多超市、咖啡店都提供免费的饮食，大量民众捐赠食品、衣物、药品等物资。在社交网络平台上，不断有人号召捐款、献血。

火灾之后是洪水

不过到了本周四，由于开始降雨，形势明显好转。希腊官方广播电台报道称，所有着火点都已被扑灭。民防部门已经将周五的森林火灾危险等级下调到"中低级"。

然而，周四的降雨也在雅典市区造成了洪涝灾害。水灾最为严重的是雅典的卫星城阿马鲁西奥。北雅典地区行政长官卡拉梅罗斯(Giorgos Karameros)说："简直就是滔天的雨水，但是没有在我们这里造成人员伤亡。"

文山/石涛(德新社、法新社等)