希腊引入一周六天工作制

希腊面临技术工人严重短缺。从建筑业到旅游业，各行各业都存在人手不足的问题。解决方案：延长工作时间。2024年7月1日起，希腊将推行六天工作制。

（德国之声中文网）在经历了十五年的危机和三轮条件严苛的救助计划后，希腊的劳动市场已不再受到严格的监管。劳资协议已经很多年没有经过调整和更新，许多公司的员工都是单独与雇主协商签订合同。尽管每周的法定工作时间仍然是40小时，但雇主可以要求员工每天进行最多两小时的无薪加班，并以提供更多的休息时间作为补偿。

理论上这种加班是自愿的，但在许多企业，员工被迫工作更长时间，且得不到任何补偿。然而劳动法的执行情况很少受到当局监管——也是因为当局的人手也越来越少。对于希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）领导的保守政府来说，监管机构的工作开展情况并不是其首要任务。

希腊人本就是“欧洲劳模”

在一周六天工作制实施前，根据欧洲统计局的数据，希腊人以平均每周工作41小时成为欧洲的“劳动模范”，希腊人平均工作时长高过欧盟任何其他国家，且报酬还相对较低。

2023年5月1日，工会在雅典抗议劳动者权益受侵 图像来源: Aris Messinis/AFP/Getty Images

希腊的最低工资水平为830欧元，在欧盟国家中排名第15位。若就购买力而言，希腊甚至只能排在倒数第二。

由雇主决定第六天是否工作

从2024年7月1日起，对于希腊众多在工业、零售业、农业和某些服务业领域的从业者，如果其雇主决定引入新工作制，他们将不得不开始一周工作六天。不过第六天的工资将比平常高出40%。

旅游业和餐饮业则不受此规定的约束。因为这些行业早在2023年就已经废除了五天工作制。

希腊总理米佐塔基斯在雅典议会上 图像来源: Aris Messinis/AFP/Getty Images

希腊劳动法名誉教授阿里斯•卡扎科斯（Aris Kazakos）认为：“随着第5053/2023号法律的出台，五天工作制将彻底结束。”这位著名法学家警告称，由于未来将由雇主决定第六天是否工作，雇员对此没有反抗权，因此在劳资关系中，雇主将拥有绝对权力。

卡扎科斯教授主张进行集体的劳资谈判，然而，右翼保守派新民主党（ND）领导的政府通过立法在不断压缩集体谈判的空间。卡扎科斯进一步解释道：“个人进行合同谈判时，雇主几乎拥有绝对权力，只要不违反劳动法规定的最低权利，雇主基本上可以决定所有他想要的条件。”如果这部分立法进一步松动，对雇员的最低保护框架甚至也将不复存在。“雇主可以对其有利的工作条件作出规定，将自然而然地导致劳动关系的不公正，因为在劳资关系中，只有一方受益的情况永远是不公平的。”

来自孟加拉的移民在希腊纺织厂已经开始一周工作六天 图像来源: Arafatul Islam/DW

希腊正式引入六天工作制为了应对其劳动市场上熟练工短缺的问题。这将最终令雇主受益，通过让现有员工加班而无需额外雇佣更多的员工，将降低雇主的用工成本。

劳动安全风险增加

大多数欧洲国家的工会正在争取，在不降低工资的情况下能够缩短工作时间。其目标之一是促进就业。因为每周35小时或四天工作制可以对加班时长进行限制，迫使雇主去额外雇佣员工。同时，研究表明，这些措施还可以提高员工的工作效率和工作积极性。卡扎科斯教授对德国之声表示，希腊引入六天工作制并对相关仲裁程序进行限制实际上是一种倒退行为。

一周四天工作制，真的可行吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，卡扎科斯教授还警告六天工作制带来的工作压力将增加行业工人的安全风险。希腊的工伤事故率已经很高。2023年，希腊共有179名工人死于致命工伤事故。2022年，这一数字为104人。

“现代奴隶制度”？

低工资、受限的职业发展前景，越来越长的工作时间却没有明显的工资补偿，这一切都使得许多希腊人选择移居国外。越来越多的人拒绝从事旅游业工作，因为那里的工作条件感觉上仿佛是现代版奴隶制。

备受游客欢迎的希腊圣托里尼岛 图像来源: Sarah Hucal/DW

对于像米科诺斯（Mykonos）和圣托里尼（Santorini）这样的热门度假岛屿，季节工已经不得不开始一周工作七天。不仅如此，住宿环境也很糟糕。10个工人挤在一间屋子里的情况并不少见。不过在米科诺斯，至少工资待遇还算不错，而对于一些知名度不太高的旅游地区情况就不是这么回事了。希腊北部度假胜地哈尔基迪基半岛（Chalkidiki）等地区，酒店很难招够人。那里的许多酒店和餐馆今年夏天预计只能推迟开业。



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