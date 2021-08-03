希腊、土耳其野火持续延烧

（德国之声中文网）希腊野火延烧多日，滚滚浓烟严重影响首都雅典的空气品质，雅典市连续三日弥漫烟尘。当地政府呼吁民众紧密窗户，不要走出家门。过去一整夜，希腊首都北部大火持续向东部蔓延，直至首都最大水库马拉松湖。为安全起见，连接雅典与北部地区的高速公路周六暂时关闭，附近的难民营也被疏散。

由于夜间和清晨的风势减弱，消防人员表示可以趁此时机控制雅典北部的火势。

靠近奥林匹亚的埃维亚岛以及斯巴达附近的伯罗奔尼撒半岛也受到山林大火的威胁。周五夜间，埃维亚岛的1300余名居民搭乘渡轮脱离被火势包围的沿海地区利姆尼。据希腊媒体报道，20多人周六上午被送Rovies海滩疏散。此前一天，大火在雅典北部夺走两条人命。乌克兰、罗马尼亚及塞浦路斯的消防人员已加入灭火行动。此外，法国、瑞士、瑞典和克罗埃西亚出动了灭火飞机和直升机协助扑灭野火。

希腊和土耳其气温近日高达40至45摄氏度，热浪来袭引发森林熊熊大火。土耳其消防队连日来在五个省份与野火搏斗。旅游胜地安塔利亚和穆格拉也受到野火波及，迄今至少造成8人死亡。

根据土耳其的官方数字，全国还有13处大火未获得控制。目前只有南部的安塔利亚表示火势已得到控制，且气象预报将会出现降雨。但大火已对当地造成严重破坏，许多村庄付之一炬。非政府组织正为受灾民众提供紧急庇护。

（德新社、法新社）

足以致命的极端天气撼动世界 希腊罗德岛等地森林大火肆虐 7月底以来，希腊一直维持着40℃的高温天气。位于爱琴海（Aegean Sea）上的罗德岛（Rhodes）也发生严重的森林大火，半数地区停电。许多居民和一处军营被迫疏散。

足以致命的极端天气撼动世界 土耳其遭遇数十年来最严重的森林大火 7月底以来，强度空前的森林大火也席卷了土耳其安塔利亚和穆拉的旅游区，大面积森林和农田化为灰烬，成千上万游客被迫乘船从酒店撤离。已有多人在火灾中丧生。大火暴露了土耳其严重缺少灭火直升机等问题，安卡拉政府的救灾不力招致民众强烈批评。多国已伸出援手。

足以致命的极端天气撼动世界 意大利山火频发 7月底、8月初，酷暑高温和严重干旱导致意大利的西西里岛、撒丁岛和濒临亚得里亚海的阿普利亚等地发生严重森林火灾，许多居民不得不疏散。

足以致命的极端天气撼动世界 欧洲的山洪爆发 在两天内达到等同于两个月的降雨量，由此引发的洪水在西欧造成了毁灭性的破坏结果，在德国和比利时至少有209人在洪灾中死亡。狭窄的山谷溪流在数小时内上升为汹涌的洪水，使已经存在几个世纪历史的老城荡然无存。重建被毁的房屋、商铺和基础设施，预计将花费数十亿欧元。

足以致命的极端天气撼动世界 中国、印度异常多雨 创纪录的洪水也袭击了印度和中国的部分地区，淹没了水坝和排水系统。中国城市郑州的地铁系统也受到洪水袭击，即使在雨季，这些地区今年的降雨量也显得比往年更多。科学家们预测，气候变化将导致更频繁、更强烈的降雨。

足以致命的极端天气撼动世界 台风侵袭 台风”烟花”在上海附近登陆，数百个从上海出发或飞往上海的航班被取消，上海各区也提前疏散居民。邻近上海的浙江宁波、杭州多出出现淹水、海水倒灌灾情。

足以致命的极端天气撼动世界 伦敦市区淹水 上周末的大雨造成英国伦敦市区淹水，当局封闭数十条道路以及一些地铁站。位于英国南部地区的南萨福克郡和怀特岛部分地区，降雨达到100毫米左右，等同在一天内降下一个月的雨量。气象学家表示，最近的热浪使地球表面更多水份被蒸發，大气所凝结的水气后，强降雨的机率也提高了。

足以致命的极端天气撼动世界 美国、加拿大的高温破记录 强烈的高温也变得越来越普遍，正如6月底在美国华盛顿州、俄勒冈州以及加拿大卑诗省的情况。在”热穹”下的炙热温度，即被高压锋线困住数日的热空气，造成数百人因高温而死亡。卑诗省莱顿村的最高气温达到49.6摄氏度（121华氏度），该村在隔天就被高温引发的大火烧毁。

足以致命的极端天气撼动世界 野火引发雷暴 热浪过后，干燥的条件正在助长该地区的野火，俄勒冈州此次的大火在短短两周内烧毁了相当于洛杉矶的面积（约1300平方公里）。火势之大影响了天气系统，大火产生的烟雾也被风吹到到远在美国东岸的纽约。最近的一项研究显示，如果没有人类造成的气候变化，这种天气状况是 "几乎不可能的"。

足以致命的极端天气撼动世界 亚马逊雨林接近 "临界点”？ 在南半球，巴西中部正在遭受百年来最严重的干旱，增加了亚马逊雨林发生火灾和森林遭到进一步破坏的风险。研究人员最近在报告中提到，亚马逊河东南部的一大片地区已经从吸收二氧化碳转为排放这些会促使地球暖化的气体，使雨林更加逼近“临界点”。

足以致命的极端天气撼动世界 处于饥饿的边缘 经过多年无情的干旱，马达加斯加有超过114万人经历粮食不足的问题，一些居民不得不生吃仙人掌、树叶和蝗虫。在没有自然灾害、作物歉收或政治冲突的情况下，马达加斯加目前的严峻形势被认为是现代历史上，第一次完全由气候变化引起的饥荒。

足以致命的极端天气撼动世界 逃离天灾的人越来越多 逃离冲突和自然灾害的人数在2020年创下了10年来的新高，有5500万人在自己的国家内重新寻找住所。除此之外，还有约2600万人跨越国界逃亡。难民观察机构在5月发布的一份联合报告显示：四分之三的境内流离失所者是极端天气的受害者，这个数字很有可能会继续增长。



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