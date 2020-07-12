 希腊土耳其海洋纠纷 法国插手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2020

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时政风云

希腊土耳其海洋纠纷 法国插手

希腊和土耳其都是北约成员国。不过，由于历史原因，两国至今龃龉不断。近期，围绕爱琴海天然气勘探权的纠纷，再次激化了这对“老冤家”之间的摩擦。同为北约成员的法国，则从千里之外派来了军舰，为希腊撑腰。

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer (picture-alliance/AA/Ministry of National Defense)

8月10日，“奥鲁奇雷斯号”科研船在土耳其海军的护卫下航行在地中海东部水域

(德国之声中文网) 土耳其科研船"奥鲁奇雷斯号"(Oruç Reis)连日来一直在克里特岛与塞浦路斯岛之间的水域上游弋，土耳其的军舰则在一旁护航。希腊海军则对土耳其船只的动向密切跟踪。

这些船只不断出入两国各自的专属经济区。地中海东部地区蕴含有丰富的天然气和石油资源，土耳其和希腊之间一直就这些资源的勘探开发存在争议。同时两国也都强调，愿意通过对话解决问题。希腊总理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)近日说："我们愿意构筑和平的桥梁，致力于同各方展开良好合作。"

米佐塔基斯表示，希腊已经与意大利签署了海洋划界条约，近期还与埃及达成了相似协议，"协议都符合《联合国海洋法公约》，这表明，只要具备良好意愿、相互信任、并且为民众的福祉着想，就能平息长期的争执。"

希腊与塞浦路斯、以色列也在今年初达成了一项油气管道建造协议。这些协议都有一个共同点：作为利益相关方的土耳其被排除在外。

Griechenland | Türkei | Konflikt um Machtansprüche im östlichen Mittelmeer (picture-alliance/AP Photo/Greek Defence Ministry/)

8月13日，法国海军两栖突击舰“雷电号”及其他舰艇与希腊海军在地中海东部水域编队航行

土耳其指责希腊签"海盗条约"

土耳其早在去年11月就与利比亚签署了一份海洋权益双边协议，其中部分海域被现在的希腊埃及双边协议所涉及。因此，土耳其方面现在指责希腊和埃及签署了一份"海盗条约"，认为这样的条约是无效的。

不久前，土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan)刚刚向德国总理默克尔承诺，力争通过对话解决争端，暂时不再向相关海域派遣科研船。但是现在，土耳其显然认为自己受到了希腊埃及双边条约的挑衅，因此重新派出了科研船。

土耳其外长恰武什奥卢(Mevlüt Çavuşoğlu)说，"奥鲁奇雷斯号"科研船已经出发，8月底还要在土耳其大陆架的西缘进行地震测量与钻探作业。"这是我们的坚定决策，我们将为我们的权益奋战到底。"

Türkisches Forschungsschiff Oruc Reis zur Gaserkundung im Mittelmeer (picture-alliance/AP/DHA/I. Laleli)

土耳其科研船“奥鲁奇雷斯号”近期重新出海

希腊四处求援

面对土耳其方面的强烈反应，希腊开始向欧盟求援。应雅典要求，欧盟各国外长在周五(8月14日)召开特别会议，讨论地中海东部水域的海洋权益纠纷。希腊外长登迪亚斯(Nikos Dendias)还寻求美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)的支持。

法国政府则宣布，派遣军舰前往地中海东部水域，为希腊撑腰。不过，希腊总理米佐塔基斯警告，如此多的军力投放到某一片水域，发生意外的风险正在上升。他同时也说："如果发生了意外，这一切的始作俑者需要承担责任。"希腊总理警告土耳其，必要时将做出回应："凡是挑衅，都会受到回应。"

文山/达扬/(德广联)

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昔日反目仇敌 今日友好睦邻

希腊总理卡拉曼利斯对土耳其进行了具有历史意义的访问。在同土耳其总理埃尔多安会晤时，卡拉曼利斯宣布将加强同土耳其的合作。他表示，希腊支持土耳其争取加入欧盟的努力。希腊和土耳其这两个昔日不共戴天的死敌，如今开始逐步相互靠拢。  

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