(德国之声中文网) 希腊是本周日(11月3日)在上海开幕的"2019中国国际进口博览会"的主宾国。希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）计划同中国国家主席习近平一道参观博览会的希腊馆。而一周之后，习近平就将回访希腊。紧凑的高层互动，足见希腊同中国的关系是何等密切。

目前正在北京进行学术交流的希腊政治学家佐格普鲁斯（Jorgos Tzogopoulos）表示："对于希腊出口商来说，上海展会当然是一次机遇，但他们也必须采取具体行动。"佐格普洛斯认为，希腊对华出口额目前还不到十亿欧元，上升空间还很大。

当然双边关系远远不仅限于进出口贸易。中远海运公司控股的比雷埃夫斯港就是双边合作的一个标志性项目，中方目前已在该港口投资八亿多欧元，今后还将追加投资六亿欧元。作为回报，来自中国的集装箱货轮获得了一个在地中海停靠的深水码头。对于中国正在推进的"一带一路"项目而言，比雷埃夫斯港具有极其重大的意义。2019年初，希腊已正式宣布加入"一带一路"倡议。

并不是所有欧盟伙伴都对希中之间的密切互动表示赞赏，政治学者佐格普洛斯则对来自欧盟内部的批评感到难以理解。他表示，希腊在中国对欧投资中只占不到百分之一，正是西方各国不断向希腊施压，要求该国加快私有化步伐，而在此背景下，希腊吸引中国投资当然无可厚非。他表示："来自欧洲的负面反应主要是基于比雷埃夫斯港对汉堡和鹿特丹构成了竞争威胁。"但他同时也表示："欧盟的法规必须得到优先考虑，这些法规对希腊具有约束力，希腊同中国谈生意时，也必须尊重这些法规。"

中远集团运营的比雷埃夫斯港

吸引中国游客

旅游业是希腊的重要经济支柱。目前每年来自中国的游客人数大约为17万人，总体呈现递增趋势。雅典希中商会主席基安尼德斯（Konstantinos Giannidis）认为，来自中国的旅游资源潜力巨大。他说："中国大多数游客虽然对阳光和海滩兴趣不大，但他们非常喜欢希腊的名胜古迹、文化以及高档的购物中心。"基安尼德斯说，中国游客也会选择在淡季来希腊旅游，这无形中等于延长了旅游季节，增加了旅游业收入。

希中商会目前有会员企业1500多家。作为这家商会的主席，基安尼德斯本人就来自比雷埃夫斯港，他名下拥有一家涂料厂，也同中国有贸易往来。他希望希腊经济代表团此次的上海之行能够取得良好的成效。

基安尼德斯表示："过去也有类似的经济代表团访问中国，但收效并不理想。同中国人做生意，要有耐心。和中国谈生意并不容易，他们总是希望达到最自己最有利的结果，当然希腊人也是这样。"

希腊总理米佐塔基斯已经在周六抵达上海

希腊民众对中国好感度趋高

有趣的是，今年十月，希腊经济部长乔吉亚蒂斯（Adonis Georgiadis）在北京签署的《希中合作备忘录》中承诺，双方将在信息和通讯技术领域"加强交流"。政治学家佐格普洛斯认为，华为能够在希腊站稳脚跟，但可能无法参与5G网的建设。

皮尤中心新近开展的一次民调中，51%的希腊民众对中国印象良好。这是欧盟境内第二好的民调结果，只有保加利亚人对中国的好感比例更高，达到55%。佐格普洛斯认为："希腊和中国都拥有悠久的历史，这也使得两国民众对都彼此存在好感。"他表示："希腊陷入债务危机的艰难时刻，北京曾公开表示支持希腊留在欧元区内。"当时，中方还斥资数十亿欧元购买了希腊国债，而希腊人显然没有忘记这一点。