是真爱无疑！默克尔的超级粉丝在民间

亚历克西斯·瓦尤是德国总理梅克尔的超级粉丝。来自希腊的他在德国开了家餐馆，每年默克尔生日的时候他都会特地在报纸上刊登小广告为总理庆生。去年他还大老远从上海订做了默克尔蜡像，在自己的餐馆中展示。