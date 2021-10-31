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希腊是否破产以及在欧元区的去留进入关键时刻。
2009年底，全球三大信用评级相继调低希腊主权信用评级从而揭开希腊债务危机的序幕。时至今日，希腊债务危机愈演愈烈。如果不能就72亿欧元援助资金的偿还问题与债权方达成妥协，希腊将面临国家破产及退出欧元区的危险。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
媒体曝光的视频揭露难民在边境地区受到暴力驱赶，克罗地亚和希腊这两个欧盟国家的安全力量成为批评的焦点。欧盟委员会宣布彻底调查。
希腊政府前幾個月宣布将强制要求医护和疗养院工作人员接种疫苗。目前，当地卫生部门工会担心总共有10000名未接种疫苗的工作人员可能会被停职，在感染率居高不下的情况下扰乱人手不足的医院的运营。
度假胜地埃维亚岛是希腊森林大火的重灾区。不少当地民众在火灾中失去了自己的家园和生计，也丧失了对政府部门的信任。
希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。
继意大利之后，法国和希腊也对医疗卫生和护理人员实行强制性新冠疫苗接种。这两个欧盟国家由此对新冠Delta变种毒株快速传播作出反应。
在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
新冠变种病毒将有新名称。世界卫生组织决定以希腊字母命名它们，按其被发现的时间顺序。例如，最早在英国发现的变种病毒被称为“阿尔法”，在南非首次发现的突变体为“贝塔”。
在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
最近苏伊士运河发生的货船搁浅事件，令全球的供应链都受到了影响，这也足以说明海洋运输具备何等重要的战略意义，失去了港口就等于失去了掌控经济命脉的能力。
希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
尽管全球发生疫情，考古学家们仍在继续从事着考古发掘工作。2020年出土了古埃及棺木、大理石雕像和金币等惊人的发现。
土耳其城市伊兹密尔周五发生地震后，救援人员正在与时间赛跑。随着时间的流逝，找到幸存者的希望越来越渺茫。但仍有奇迹发生。
爱琴海地震发生后，土耳其西海岸和希腊萨摩斯岛的救援队仍在全力搜寻幸存者。余震给搜寻工作增加了难度。
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