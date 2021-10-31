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希腊债务危机

希腊是否破产以及在欧元区的去留进入关键时刻。

2009年底，全球三大信用评级相继调低希腊主权信用评级从而揭开希腊债务危机的序幕。时至今日，希腊债务危机愈演愈烈。如果不能就72亿欧元援助资金的偿还问题与债权方达成妥协，希腊将面临国家破产及退出欧元区的危险。

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, bedanken sich bei einer im Internet übertragenen Preisverleihung des Axel Springer Awards an das Forscherehepaar. Die Preisträger werden für ihren Unternehmergeist, ihre Innovationskraft und ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet. Der Axel Springer Award zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. +++ dpa-Bildfunk +++

专访：“新冠将成为一种可控的疾病” 31.10.2021

研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。

ARCHIV - Das größte Containerschiff der Welt, die CMA CGM Marco Polo wird am 13.12.2012 in Hamburg auf dem Containerterminal Burchardkai der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Be- und Entladen. Der deutsche Staat hat mitten in der Euro-Schuldenkrise einen größeren Überschuss erzielt als zunächst erwartet. Der Überschuss lag bei 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung statt wie zunächst berechnet bei 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am 22.02.2013 in Wiesbaden mitteilte. Der Fiskus profitierte von der robusten Konjunktur im Gesamtjahr. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa Deutscher Staatsüberschuss größer als erwartet vom 22.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德语媒体： 中国把手伸向了德国码头 18.10.2021

在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
Image of telescopic style batons supplied to Croatian authorities and used in pushbacks, taken of a pushback to Bosnia via a hidden camera in October, 2018 Credit: Border Violence Monitoring Network

欧盟宣布调查边境暴力驱赶难民 08.10.2021

媒体曝光的视频揭露难民在边境地区受到暴力驱赶，克罗地亚和希腊这两个欧盟国家的安全力量成为批评的焦点。欧盟委员会宣布彻底调查。

希腊民众上街抗议政府疫苗政策 13.09.2021

希腊政府前幾個月宣布将强制要求医护和疗养院工作人员接种疫苗。目前，当地卫生部门工会担心总共有10000名未接种疫苗的工作人员可能会被停职，在感染率居高不下的情况下扰乱人手不足的医院的运营。

灰烬之中的昔日希腊天堂 17.08.2021

度假胜地埃维亚岛是希腊森林大火的重灾区。不少当地民众在火灾中失去了自己的家园和生计，也丧失了对政府部门的信任。
TOPSHOT - A local resident walks as a wildfire rages near the village of Gouves, on Euboea island, second largest Greek island, on August 8, 2021. - Hundreds of firefighters battled a blaze on the outskirts of Athens as several fires raged in Greece. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

南欧山火烧不停 农民担心严重减产 08.08.2021

希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
Menschen versuchen Teile ihrer Habe in Sicherheit zu bringen, während ein Waldbrand in einem Waldgebiet nördlich von Athen wütet. Das Feuer nördlich von Athen ist am Donnerstagabend erneut voll aufgeflammt.

希腊、土耳其野火持续延烧 07.08.2021

一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。

25.03.21 *** FILE PHOTO: Medical staff work in the intensive care unit where coronavirus disease (COVID-19) patients are treated at Cambrai hospital, France, March 25, 2021. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

法国、希腊等国强制医护工作者接种疫苗 13.07.2021

继意大利之后，法国和希腊也对医疗卫生和护理人员实行强制性新冠疫苗接种。这两个欧盟国家由此对新冠Delta变种毒株快速传播作出反应。
ARCHIV - 08.11.2019, Hamburg: Ein Containerschiff der China Ocean Shipping Company (COSCO) wird am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) entladen. (zu dpa OECD legt neuen Konjunkturbericht vor) Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

“曲线救国”：一带一路盯上汉堡“福地” 11.06.2021

在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
Greek alphabet on blackboard twenty four letters of Greek alphabet from alpha to omega in lower case handwritten with white chalk on a blackboard PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPixelsAwayx 682067

避免污名化！世卫组织重新命名变种病毒 01.06.2021

新冠变种病毒将有新名称。世界卫生组织决定以希腊字母命名它们，按其被发现的时间顺序。例如，最早在英国发现的变种病毒被称为“阿尔法”，在南非首次发现的突变体为“贝塔”。
Deutsche Panzer auf dem Vormarsch. Nachdem Ende 1940 ein Versuch Italiens, Griechenland zu erobern gescheitert war, begann am 6. April 1941 von Bulgarien aus der deutsche Angriff auf Griechenland. Die Kapitulation Griechenlands erfolgte am 21. April 1941.

德国入侵80周年 希腊再提赔偿要求 05.04.2021

在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
ATHENS, June 11, 2016 -- COSCO SHIPPING PANAMA docks at Piraeus port, Greece, June 11, 2016. COSCO SHIPPING PANAMA, the vessel that was selected to make the first historic transit through the expanded Panama Canal later this June, berthed at Piraeus port and left Greece on Saturday with the best wishes of Panama Canal Authority officials and China COSCO Shipping Corporation Limited top managers for the landmark sail. ) (lyi) GREECE-PIRAEUS PORT-COSCO-VESSEL-PANAMA CANAL MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN Athens June 11 2016 Cosco Shipping Panama Docks AT Piraeus Port Greece June 11 2016 Cosco Shipping Panama The Vessel Thatcher what Selected to Make The First Historic Transit Through The Expanded Panama Canal LATER This June berthed AT Piraeus Port and left Greece ON Saturday With The Best wishes of Panama Canal Authority Officials and China Cosco Shipping Corporation Limited Top Managers for The Landmark Sail lyi Greece Piraeus Port Cosco Vessel Panama Canal MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN © Imago

德语媒体：不能让中国人抢夺我们的港口 01.04.2021

最近苏伊士运河发生的货船搁浅事件，令全球的供应链都受到了影响，这也足以说明海洋运输具备何等重要的战略意义，失去了港口就等于失去了掌控经济命脉的能力。
Military helicopters fly over Acropolis Hill during a military parade in Athens, Thursday, March 25, 2021. Greece celebrates the bicentenary of the start of the country's war of independence against the Ottoman Empire. (AP Photo/Petros Giannakouris)

疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年 25.03.2021

希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。
A picture taken on October 3, 2020 shows a mummy, excavated by the Egyptian archaeological mission which resulted in the discovery of a deep burial well with more than 59 human coffins closed for more than 2,500 years, displayed during a press conference at the Saqqara necropolis, 30 kms south of the Egyptian capital Cairo. - They were unearthed south of Cairo in the sprawling burial ground of Saqqara, the necropolis of the ancient Egyptian capital of Memphis, a UNESCO World Heritage site. Their exteriors are covered in intricate designs in vibrant colours as well as hieroglyphic pictorials. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

2020年世界考古界的重大发现 30.12.2020

尽管全球发生疫情，考古学家们仍在继续从事着考古发掘工作。2020年出土了古埃及棺木、大理石雕像和金币等惊人的发现。
In this photo provided by the government's Search and Rescue agency AFAD, rescue workers, who were trying to reach survivors in the rubble of a collapsed building, carry 14-year-old Idil Sirin who have been extricated from a collapsed building early Monday, Nov. 2, 2020, 58 hours after a strong earthquake in Izmir, Turkey. Rescue teams on Monday brought out two girls alive from the wreck of their collapsed apartment buildings in the Turkish coastal city, three days after a strong earthquake centered in the Aegean Sea hit Turkey and Greece. (AFAD via AP) |

土耳其地震3天后 两名女孩废墟中获救 02.11.2020

土耳其城市伊兹密尔周五发生地震后，救援人员正在与时间赛跑。随着时间的流逝，找到幸存者的希望越来越渺茫。但仍有奇迹发生。

Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA, Alle Rechte sind frei für DW. Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis mit mehr als Toten gehen die Rettungsarbeiten in der Westtürkei weiter. Schlagwörter: Izmir, Seferihisar, Türkei, Erdbeben

爱琴海地震 死亡人数不断增加 31.10.2020

爱琴海地震发生后，土耳其西海岸和希腊萨摩斯岛的救援队仍在全力搜寻幸存者。余震给搜寻工作增加了难度。

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