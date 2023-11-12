为什么缩水版中远入股汉堡港方案依然危险?

德国政府同意了中远海运以24.9%的比例入股汉堡港福地码头，这意味着中国国企不会获得码头董事会的否决权，也不能参与港口战略决策。不过，经济专家仍然认为这笔交易充满风险。德国总理则继续为该交易辩护，还获得了希腊总理的撑腰。