希特勒-斯大林条约：普京的历史解读与篡改

（德国之声中文网）在一篇长文中，俄罗斯总统普京表述了他眼中的第二次世界大战前史。"战争不仅是由希特勒激发的，也是由西方列强的绥靖政策激发的，由包围苏联和背叛捷克斯洛伐克激发的"，"波兰-俄罗斯对话与理解国家中心"（CPRDiP）资深的负责人、波兰国际事务研究所所长德普斯基（Sławomir Dębski）这样概括总结了普京的版本。



德普斯基注意到，普京对"希特勒-斯大林条约"（也称《苏德互不侵犯条约》、《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》）进行了轻描淡写处理。普遍来说可以确定的是，由德苏外长里宾特洛甫（Joachim von Ribbentrop）、莫洛托夫（Wjatscheslaw Molotow）1939年8月24日在莫斯科签署的苏德互不侵犯条约，为希特勒突袭波兰、二战爆发铺平了道路。而按照普京的解读方式，该条约与其他类似的条约--例如1934年波兰与德国签署的那些条约--相比，并没有什么更特别的意义。



然而，苏联方面以及如今俄罗斯方面喜欢闭口不谈的则是："希特勒-斯大林条约"包含了一个秘密协议，其中确定了德苏之间的新边界以及对波兰和东欧的瓜分。



对于德普斯基而言，普京文章中没有包含任何"我们从前苏联上世纪40年代的政治宣传中没听过的东西"。他表示，文章旨在证明苏联当然是奉行了和平政策，没有袭击和侵占任何国家。





"自愿的"波罗的海国家



1997年起，拉茲維諾維茲（Wacław Radziwinowicz） 一直担任波兰日报《选举报》（Gazeta Wyborcza）的驻俄罗斯通讯员，直到他2015年被莫斯科驱逐出境。与波兰国际事务研究所所长德普斯基不同，拉茲維諾維茲从普京的文章中读出了新意。他表示，按照文章说法，"人们不应指责莫斯科通过《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》吞并了波罗的海国家，是这些国家依据其'民选政府'的决定，'自愿'加入了苏联"，这位波兰记者、俄罗斯问题专家说，"普京之前还没有散布过这个谎言，这可能是他这次文章中唯一的新鲜内容"。



"一个来自立陶宛和俄罗斯的历史学家委员会在2000年代初期发布过有关（苏联）准备和吞并波罗的海国家的档案文件"，波恩大学历史学家玛克霍缇娜（Ekaterina Makhotkina）对德国之声说。"这些学者清楚揭示，《苏德互不侵犯条约》秘密协议是违法国际法的。在决定小国命运时，苏联和德国都打出武力牌，瓜分了外国领土。斯大林当时认为，可以借此让苏联更安全，虽然可以解释苏联当时为何对波兰做出此举，但绝对无法证明其是正当的。"



"这与现实有关"



5月9日是俄罗斯纪念卫国战争胜利75周年，普京的文章也是值此契机，而因为新冠疫情，相关庆祝活动被推迟到了6月24日。



然而普京为什么要撰写这篇文章呢？德国历史学家、《苏联世纪》（Das sowjetische Jahrhundert）一书的作者施勒格尔（Karl Schlögel）相信，这与历史无关，"这与现实有关。他（普京）将解读历史作为其当下的政治工具，是在试图将波兰、乌克兰以及波罗的海国家描述为反动的、民族主义的、在很大程度上是反犹主义的国家。这是在试图孤立这些国家"，施勒格尔对德国之声说。



在波兰，人们推测，这可能与波兰希望未来能有更多美军驻扎在维斯瓦河畔有关。波兰总统杜达（Andrzej Duda）6月24日访美，在华盛顿与特朗普见面。在会面中，特朗普表示，从德国撤走的近万名美军中，会调往其他地点，而波兰就在考量中。



在资深记者拉茲維諾維茲看来，普京的文章则更像是针对欧洲议会2019年9月有关二战成因决议的一个回应。当时欧洲议会称，希特勒-斯大林条约是二战爆发的直接原因。让拉茲維諾維茲不安的则是普京文中关于核国家合作新形势的提议。"普京从历史中得出结论，现在应该是新的雅尔塔时代了，一个应该建立新的世界秩序的大国联盟。"