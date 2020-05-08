 希特勒-斯大林条约：普京的历史解读与篡改 | 文化经纬 | DW | 26.06.2020

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文化经纬

希特勒-斯大林条约：普京的历史解读与篡改

普京在纪念二战结束75周年的文章里为前苏联辩护，淡化了其在战争爆发中的责任。在历史学家和俄罗斯问题专家们看来，这并非新伎俩。

Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

2020年5月9日，俄罗斯纪念卫国战争胜利75周年

（德国之声中文网）在一篇长文中，俄罗斯总统普京表述了他眼中的第二次世界大战前史。"战争不仅是由希特勒激发的，也是由西方列强的绥靖政策激发的，由包围苏联和背叛捷克斯洛伐克激发的"，"波兰-俄罗斯对话与理解国家中心"（CPRDiP）资深的负责人、波兰国际事务研究所所长德普斯基（Sławomir Dębski）这样概括总结了普京的版本。

德普斯基注意到，普京对"希特勒-斯大林条约"（也称《苏德互不侵犯条约》、《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》）进行了轻描淡写处理。普遍来说可以确定的是，由德苏外长里宾特洛甫（Joachim von Ribbentrop）、莫洛托夫（Wjatscheslaw Molotow）1939年8月24日在莫斯科签署的苏德互不侵犯条约，为希特勒突袭波兰、二战爆发铺平了道路。而按照普京的解读方式，该条约与其他类似的条约--例如1934年波兰与德国签署的那些条约--相比，并没有什么更特别的意义。

然而，苏联方面以及如今俄罗斯方面喜欢闭口不谈的则是："希特勒-斯大林条约"包含了一个秘密协议，其中确定了德苏之间的新边界以及对波兰和东欧的瓜分。

对于德普斯基而言，普京文章中没有包含任何"我们从前苏联上世纪40年代的政治宣传中没听过的东西"。他表示，文章旨在证明苏联当然是奉行了和平政策，没有袭击和侵占任何国家。

Polen Deutschland Geschichte Jahrestag Überfall auf Polen Hitler Stalin Pakt (picture alliance/dpa)

里宾特洛甫（站在斯大林左侧）和莫洛托夫（前排）1939年在莫斯科签署了《德苏互不侵犯条约》



"自愿的"波罗的海国家

1997年起，拉茲維諾維茲（Wacław Radziwinowicz） 一直担任波兰日报《选举报》（Gazeta Wyborcza）的驻俄罗斯通讯员，直到他2015年被莫斯科驱逐出境。与波兰国际事务研究所所长德普斯基不同，拉茲維諾維茲从普京的文章中读出了新意。他表示，按照文章说法，"人们不应指责莫斯科通过《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》吞并了波罗的海国家，是这些国家依据其'民选政府'的决定，'自愿'加入了苏联"，这位波兰记者、俄罗斯问题专家说，"普京之前还没有散布过这个谎言，这可能是他这次文章中唯一的新鲜内容"。

"一个来自立陶宛和俄罗斯的历史学家委员会在2000年代初期发布过有关（苏联）准备和吞并波罗的海国家的档案文件"，波恩大学历史学家玛克霍缇娜（Ekaterina Makhotkina）对德国之声说。"这些学者清楚揭示，《苏德互不侵犯条约》秘密协议是违法国际法的。在决定小国命运时，苏联和德国都打出武力牌，瓜分了外国领土。斯大林当时认为，可以借此让苏联更安全，虽然可以解释苏联当时为何对波兰做出此举，但绝对无法证明其是正当的。"

"这与现实有关"

5月9日是俄罗斯纪念卫国战争胜利75周年，普京的文章也是值此契机，而因为新冠疫情，相关庆祝活动被推迟到了6月24日。

然而普京为什么要撰写这篇文章呢？德国历史学家、《苏联世纪》（Das sowjetische Jahrhundert）一书的作者施勒格尔（Karl Schlögel）相信，这与历史无关，"这与现实有关。他（普京）将解读历史作为其当下的政治工具，是在试图将波兰、乌克兰以及波罗的海国家描述为反动的、民族主义的、在很大程度上是反犹主义的国家。这是在试图孤立这些国家"，施勒格尔对德国之声说。

在波兰，人们推测，这可能与波兰希望未来能有更多美军驻扎在维斯瓦河畔有关。波兰总统杜达（Andrzej Duda）6月24日访美，在华盛顿与特朗普见面。在会面中，特朗普表示，从德国撤走的近万名美军中，会调往其他地点，而波兰就在考量中。

在资深记者拉茲維諾維茲看来，普京的文章则更像是针对欧洲议会2019年9月有关二战成因决议的一个回应。当时欧洲议会称，希特勒-斯大林条约是二战爆发的直接原因。让拉茲維諾維茲不安的则是普京文中关于核国家合作新形势的提议。"普京从历史中得出结论，现在应该是新的雅尔塔时代了，一个应该建立新的世界秩序的大国联盟。"

  • Schwarz-Weiß-Foto, zwei Sowjetsoldaten hissen Flagge auf Reichstag (picture-alliance/dpa)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    国会大厦

    1945年4月30日，两名苏联士兵在柏林的国会大厦升起了红旗。即使今天众所周知这张照片是在当年5月2日才补拍的，但它仍是20世纪最著名的照片之一。它是希特勒战败，国家社会主义灭亡以及第二次世界大战结束的强大象征。

  • Kapitulationssaal im Deutsch-Russischen Museum in Berlin Karlshorst (picture-alliance/ZB)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    德俄博物馆

    1945年5月8日，德军在柏林卡尔斯霍斯特的这个军官娱乐厅签署了无条件投降书。如今这里已被改为德俄博物馆，馆内展示了以英语、俄语和德语三种语言签署的投降书。该常设展览展示着1941年以来针对苏联发起的灭绝性战争的相关信息资料。这场战争夺走了大约2500万人的生命。

  • Panzer vorm Alliierten-Museum (picture-alliance/akg-images/D. E. Hoppe)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    盟军博物馆

    西方盟友美国、英国和法国在1945年7月来到柏林并接管了城市的西部地区。美国驻军总部位于柏林的Zehlendorf区。昔日的电影院“前哨剧院”现在成为盟国博物馆的一部分。该博物馆主要展示从战后柏林的“空中桥梁”至1994年美军撤离柏林的这段历史。

  • Sowjetisches Ehrenmal in Berlin-Treptow (picture-alliance/360-Berlin/J. Knappe)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    苏军纪念碑

    一位苏联士兵左臂抱着一名被救出的儿童，右手提着一把剑，双脚践踏在被摧毁的纳粹标记上-这座巨大的纪念碑耸立在柏林Treptow纪念公墓。该公墓是1945年春天在攻克柏林的战斗中牺牲的7000名苏联士兵的最后安息之地。

  • Britischer Soldatenfriedhof Berlin (picture-alliance/Arco Images/Schoening Berlin)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    英国士兵公墓

    大约3600名英国空军士兵被安葬在柏林Heerstrasse的英国公墓，其中大部分人是在柏林空战中丧生。主要为英国和英联邦国家（特别是加拿大）的阵亡士兵建造的该纪念墓地建于1955年至1957年之间，受到英国王室的特殊保护。

  • BG NSGedenkstätten | Gedenkstätte Deutscher Widerstand (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    德国抵抗运动纪念地

    战争本有可能提前1年就结束了：1944年6月20日，以施陶芬贝格（Claus Schenk Graf von Stauffenberg）为首的一个德国军官小组试图推翻希特勒。但是刺杀行动失败，所有参与刺杀行动的人都被处决。德国抵抗运动纪念地旨在纪念所有因抵抗纳粹政权而丧生的人。

  • BG NSGedenkstätten | Topographie des Terrors (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    恐怖地带

    位于柏林Niederkirchnerstrasse大街的“恐怖地带”文献中心每年接待约100万游客，是游客量最多的柏林纪念地之一。从1933年到1945年，秘密国家警察局和党卫军首领从这里策划和指挥了纳粹恐怖政权在全欧洲的罪行。

  • Stelenfeld, Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    欧洲遇难犹太人纪念碑林

    2711块纪念碑组成的碑林旨在纪念在纳粹时代被杀害的大约630万欧洲犹太人。在犹太人大屠杀纪念碑的正前方，不断举办着有关犹太人在集中营遭受歧视、迫害和系统灭绝的各种展览。

  • BG NSGedenkstätten | Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche (picture-alliance/dpa/R. Günther)

    战后75周年 柏林的二战纪念场所

    威廉皇帝纪念教堂

    1943年，位于柏林 Breitscheidplatz广场上的威廉皇帝纪念教堂被炸毁。在战后时期被炸毁的教堂将要被完全拆除和重建时，遭到柏林人的抗议。因此71米高的教堂废墟被保留了下来，成为反对战争与破坏，实现和平与和解的象征。

    作者: Lisa Marie Jordan


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