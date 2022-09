《希特勒的女孩》：揭示英国贵族与德国纳粹的关系

(德国之声中文网)任何试图深入研究20世纪30年代英国极右翼和法西斯运动历史的人,都无法回避这两个名字:尤妮蒂·米特福德(Unity Mitford)和奥斯瓦尔德•莫斯利(Oswald Mosley)。

据传,米特福德是希特勒的女友。此前,已经有书籍研究过她的经历和思想,其中包括普莱斯-琼斯(David Pryce-Jones)的《米特福德:有关她的生活和邪恶的轻浮的调查》和(1977年)和利奇菲尔德(David Litchfield)的《希特勒的女武神:米特福德的完整传记》(2014年)。

英国法西斯联盟(BUF)成立于1932年,1940年解散。研究该组织及其领导人莫斯利(Oswald Mosley)的书籍包括:皮尤(Martin Pugh)的《欢呼黑衫军》(2005年)、麦克林(Graham Macklin)的《失败的元首们:英国极右翼的历史》(2020年)和瑟罗(Richard C. Thurlow)的《英国的法西斯主义》(1998年)。

现在,又一本关于这个主题的新书《希特勒女孩:二战前夕的英国贵族和第三帝国》(Hitler's Girl: The British Aristocracy and the Third Reich on the Eve of WWII)出版了。作者是耶鲁大学讲师劳伦·杨(Lauren Young),她在这部作品使用了新的解密材料。

通过揭示当年英国贵族与希特勒的纳粹德国的共谋以及这种关系对英国民主的潜在威胁,作者希望人们看到西方自由民主国家在今天面临着与1930年代相同的挑战。

劳伦·杨在接受德国之声采访时说,“我查阅了大量的有关二战、希特勒和纳粹的资料。我在这本书中认为,民主在今天面临的挑战与1930年代相似。”这位作者曾在伦敦经济学院任教,并在包括联合国在内的多家国际机构担任政治顾问。

1930年代的英国

本书首先呈现了事件的历史背景,讲述德国在第一次世界大战中的惨败和《凡尔赛条约》的严苛条款如何导致了德国的金融和社会危机,为希特勒上台创造了条件。

劳伦·杨接着研究了英国贵族如何早在20世纪20年代就开始与法西斯主义眉来眼去。当时上层社会的成员,包括威斯敏斯特公爵(Duke of Westminster)、布克勒克公爵(Duke of Buccleuch)和政客尼科尔森(Harold Nicolson)等人,都曾前往意大利亲自观察法西斯运动。

据书中描述,后来成为英国首相的丘吉尔也曾在这一时期访问过意大利,他离开意大利时对法西斯分子的印象是“俄罗斯毒丸的解药”。

杨还研究了由莫斯利领导的英国法西斯联盟的诞生,并讨论了许多贵族成员,包括米特福德的家人,和该组织之间千丝万缕的联系。

作者发现,在英国皇室中也存在亲纳粹的观点。她提到了一段拍摄于1933年的视频,当时年仅7岁的已故女王伊丽莎白二世在她的叔父、后来成为国王的爱德华八世的指导下,与她的母亲和妹妹玛格丽特一起行了纳粹礼。2015年英国小报《太阳报》刊登了相关照片,引起舆论哗然,但皇室作了不以为然的回应。

书中还提到,康诺特公爵(Duke of Connaught)和金卡丁伯爵(Earl of Kincardine) 等英国贵族对参观德国的一个集中营表现出极大的兴趣,想要以此了解纳粹是如何实施“种族纯洁和强健”的。

书中还讨论了张伯伦的外交政策,其根本原则是不惜一切代价避免战争,包括拒绝德国和奥地利的犹太难民进入当时英国管辖的巴勒斯坦这一潜规则。在丘吉尔上台之前的1937年至1940年,张伯伦任英国首相。

作者认为,假如英国政府不那么急于谄媚希特勒,“儿童撤离行动”(德语:Kindertransport)等救援工作本可以拯救更多的犹太儿童。

“希特勒的女孩”

作者劳伦·杨解释说,书名“希特勒的女孩”来自上世纪30年代英国媒体报道尤妮蒂·米特福德经历的一个标题。正如书名所示,她是本书的一个核心人物。

尤妮蒂是英国贵族雷德斯代尔(Redesdale)的七个孩子之一。多年间,她和姐姐戴安娜、姐姐姐南希一起,被认为将会成长为 “聪明的年轻人”(Bright Young Things)——这是当年英国小报对伦敦的年轻贵族和社会名流的昵称。她们与英国极右翼关系密切。

广为人知的是,尤妮蒂的姐姐戴安娜和英国法西斯联盟的头领莫斯利结婚。尤妮蒂本人是一个激烈的反犹太主义者,迷恋希特勒。为了见到希特勒,她还入读了德国南部的一所精修学校。后来,她得以和希特勒见面160多次。

杨说,“每个人都知道尤妮蒂的所作所为。那是八卦,耐人寻味。然而,没有人把她当作一个值得认真对待的证人,用来了解英国的敌人希特勒,甚至没人在她被遣返回英国时以此作为证据用叛国罪监禁她”。

在这本书的结尾,1939年,据称尤妮蒂自杀未遂,随后回到英国。尽管英国正与德国交战,但她并没有因叛国罪受到审判。这在当时的英国政界和媒体上引发激烈的争论。传说中她还生了一个孩子——可能是希特勒的孩子。由于她没有结婚,孩子的出生没有登记。

民主的未来

《希特勒的女孩》并非要挖掘更多的历史八卦,而是探讨民主国家在重大问题上的自满和公众声音的阙如。

书中所描述的那段时期,张伯伦的绥靖政策受到多方肯定,而且在英国统治阶层中也出现了支持希特勒的风潮,右翼运动蓬勃复苏。

作者认为,今天的世界与当年有很多隐含的相似之处。她说:“如果我们看一下民主如何遭到侵蚀,就会得到重要的警示。例如,美国在过去的一年里,有19个州出台了压制选民的法律。在保护基本民主权利方面,我们是否已经做得足够?”劳伦·杨还以最近美国最高法院推翻宪法规定的堕胎权的判决作为例子。她希望通过这本书让人们认识到,“民主的权利并非从天而降。”

劳伦·杨说:“在许多情况下,自满等同于侵蚀我们的民主制度与民主权利的共谋,并有可能侵蚀自由民主国家的未来。”

