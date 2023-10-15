希特勒故居改建为警察局合适吗？

（德国之声中文网）这座不起眼的毕德麦雅时期石造建筑坐落在布劳瑙的萨尔茨堡-福尔施塔特街15号。房子的外墙粉刷成亲切的米黄色，铁栅栏挡住了一楼的窗户，正前方是一个公交车站，旁边立着一块花岗岩纪念碑，碑上写着：「为了和平、自由与民主，永不再有法西斯主义，数百万死难者警示我们。」

纳粹德国时期的独裁者阿道夫·希特勒就出生在这座房子里，仅凭这一点，它和奥地利小镇因河畔布劳瑙（Braunau am Inn）就意义非凡。

奥地利政府不希望这个地方继续成为新纳粹朝圣的场所，因此早在2019年就决定将希特勒故居作为警察办公楼。不过，至今仍有一些反对声浪。

大错特错的信号

电影制片人施瓦格(Günter Schwaiger) 表示：「改造为警察局成完全是个大错特错的信号，这是打在受害者脸上的一记耳光。」施瓦格制作的一部关于希特勒出生地的纪录片广受好评，片名为「谁害怕布劳瑙？」。这部花费施瓦格五年心血的纪录片自9月初起已在奥地利电影院上映，并将于10月底在德国的霍夫国际电影节上播放。

棕色是用来形容纳粹的术语，施瓦格告诉德国之声：「布劳瑙不是一个棕色小镇，事实恰恰相反」。他强调：「你不需要害怕布劳瑙，当然也不需要害怕当地人」。

同时，民间团体「希特勒之家公民倡议」（Bürgerinitiative Diskurs Hitlerhaus）正在对奥地利内政部的计画发动强烈反对。该团体发言人多尔 （Eveline Doll）告诉德国之声：「改建工程的象征性影响将是灾难性的」。她说，警察在纳粹时代扮演着什么角色还有待商榷。她也提到：「关于如何从当代历史角度明智且负责地使用这座房子，还有很多好的想法和建议。」

电影制片人施瓦格称布劳瑙绝不代表纳粹

符合历史的解决方案

寻求希特勒故居「适当」用途的故事可以追溯到很久以前，1938年奥地利被德意志帝国吞并后，纳粹党取得了其「元首」的出生地，并建立了一个文化中心。二战之后，它又回到了原主人的手中，奥地利政府向其租用该建物。从那时起，它时而作为图书馆，时而作为学校，最后成为残疾人的工作室。自2011年起，希特勒故居一直空置着。 2016年，奥地利政府将其征为国家所用，以防止其被新纳粹分子侵占。

随后，奥地利成立了一个「从历史角度正确处理希特勒出生地委员会」，其成员还包括历史学家和政治家。委员会在一份最终报告中指出： 「元首迷思和对元首的崇拜，这些从往至今都是关于希特勒的核心叙事的一部分。」报告也提到，必须通过「社会慈善用途或官方行政用途」来「突破该建筑的象征意义」，教育项目和当代历史展览都是「不受欢迎」的选项。

还有其他更好的方案吗？

委员会成员、维也纳犹太社区主席杜伊奇（Oskar Deutsch）解释说：「这栋房子不能成为纳粹的朝圣地，这一直是个问题。」杜伊奇告诉德国之声，他本可以想象这座建筑的其他用途。不过，应该注意的是，「这里要建的是一个民主宪政国家的警察局，其任务之一是采取行动，打击国家社会主义的重演」。这一目标最终得到了所有参与者的认同。

希特勒故居将被政府没收

今年3月，林茨市调机构（Market Institute）受「希特勒之家公民倡议」委托对1000名奥地利人进行了调查。半数以上（52%）的人赞成建立一个「以国家社会主义、纪念、反法西斯、宽容与和平为主题的机构」；23%的人赞成拆除；只有6%的人赞成警察进驻。

大屠杀纪念馆奥地利之友希望能留存与罹难者有关的记忆

另外，「大屠杀纪念馆奥地利之友」协会（Österreichische Freunde von Yad Vashem）则希望在希特勒的出生地永久展出「正义者：勇气是一个选择问题」展览。

这场占地400平方米的巡回展览旨在纪念大屠杀期间冒着生命危险拯救犹太人的非犹太人们。最近，该展览在奥地利圣珀尔滕（St. Pölten）的博物馆展出。 「大屠杀纪念馆奥地利之友」协会发言人舒斯特（Georg Schuster）表示，「这个想法是讨论的基础，如果这个提议没有下文，那也没关系。」

显然，耗资2000万欧元将希特勒故居改建为警察局的计画还会继续进行，改建规划包含设立一个培训室，警察们将在那里接受人权课程。改建工程已于十月初开始，但有关希特勒出生地布劳瑙的讨论可能还会持续下去。

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