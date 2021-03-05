希望的象征：柏林电影节即将拉开帷幕

（德国之声中文网）"最美好、最重要的是，柏林电影节即将登场。"值柏林电影节即将开幕之际，德国文化国务秘书罗特（Claudia Roth）本周三强调了柏林电影节重要的社会意义。她说，这是希望的象征，是鼓励，也是对民主的促进，是向电影文化、向所有热爱电影的人以及所有在该领域工作的人发出的一个信号。如果银幕一片漆黑，就会缺少对现实和过去的审视；如果没有文化活动、没有戏剧、音乐会和电影，一切都会哑然无声。

受疫情影响，本届柏林电影节规模有一定缩减。在2月10日至20的电影节期间，一共将有256部影片上映，比2020年减少四分之一。此外，明星走红毯的次数也会减少，影院只开放一半的座位，不举办派对或招待会。不过，这次组织者安排了好几个观众日，而不是像以前那样只有一个。 先前，因感染人数居高不下，柏林电影节的方案曾招致一些批评，一些人呼吁推迟举办或者举办在线电影节。

入围本届柏林国际电影节主竞赛单元的共有18部影片，包括来自德国的影片--安德列斯·德雷森导演的 "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"（拉比耶·库尔纳茨控告乔治·W·布什），女导演尼科莱特·克雷比茨（Nicolette Krebitz）执导的 "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" （A E I O U-爱情的快速字母表），以及米夏埃尔·科赫执导《三个冬天》(Drei Winter) 。

由中国内地导演李睿珺编剧并执导的《隐入尘烟》也将参加主竞赛单元的角逐。该片由武仁林、海清领衔主演，将于2022年2月25日在中国大陆上映。

《隐入尘烟》讲述西北农村，一对底层农民夫妇从陌生到熟悉，从相知到相守的心路历程。这是李睿珺继《路过未来》入围戛纳电影节一种关注单元、《告诉他们，我乘白鹤去了》入围威尼斯电影节地平线单元后，首度入围欧洲三大电影节主竞赛单元。

在线打开柏林电影节的七大理由 明星导演在客厅 本来，3月1日至5日，柏林电影节只对专业人士开放。不过这回，一些免费的直播不受此规定限制。比如3月5日，《烈火中一少妇肖像》（Porträt einer jungen Frau in Flammen）一片的导演席琳-赛亚玛（Celine Sciamma ）将在会上发言。她的最新影片《小妈妈》（Petite maman，图）将在主竞赛单元中与另外14部影片竞争金熊奖。

在线打开柏林电影节的七大理由 对未来的展望 虽然柏林电影节的对外开放的部分6月才举行，但从3月1日至5日，205名入选的青年才俊却将成为焦点："柏林电影节人才"。3月1日以一小组讨论开场，美国导演艾娃-杜威内（Ava DuVernay ，右上）主持。杜威内因在好莱坞为少数族裔代言而名声大噪。

在线打开柏林电影节的七大理由 电影的非殖民化 柏林电影节世界电影基金（WCF）是一个融资计划，资助以世界上代表性不足的地区为背景的影片。这些地区的前身多半为殖民地，3月5日世界电影基金举办主题日，聚焦电影的非殖民化，安排多名专家发言。布基纳法索的Ciné Guimbi动议便是讨论对象之一。

在线打开柏林电影节的七大理由 幕后花絮 柏林电影节期间，也总是举行欧洲电影市场（EFM）展览，它是一年中对全世界电影制作人最重要的展会之一。若你非专业人士，但还是想了解影视业最新趋势，便可能会对EFM播客 "行业观察 "感兴趣。第一集已经上线。

在线打开柏林电影节的七大理由 评委会在线决定 颁奖盛典虽要到6月才举行，但现在气氛已经紧张，因为，本周就会公布获奖名单。今年，正式比赛的评委只由已有最佳影片金熊奖殊荣的导演们组成。评委们定于3月5日中午12时整在脸书和YouTube上在线宣布本届各奖项得主名单。

在线打开柏林电影节的七大理由 宣传推介 柏林电影节定期在其社交媒体频道上发布新片预告片，比如参加主竞赛的伊朗电影《白牛谣》（Ballad of a White Cow，图）。不过，其它类别的影片也会被推介。"邂逅 "（Encounters）单元尤其引人瞩目，这个去年首次问世的单元，为不拘一格、富于勇气的作品设奖。

在线打开柏林电影节的七大理由 期待2021年电影年 虽然美国电影未参加今年的正式竞赛，但 "柏林电影节特别版 "部分仍有不少好莱坞明星参加。备受注目的明星纪录片《蒂娜》（《Tina》，图）将于3月27日在“家庭票房”（HBO）上映，它记录的当然是歌手蒂娜·特纳（Tina Turner）的生平。若想得到更多预告片和更多信息，可在微博账号@Berlinale上找。



入围主竞赛单元的其它影片还有，卡拉·西蒙·皮坡执导的《阿尔卡拉斯》(Alcarràs) ，西班牙/意大利；克莱尔·德尼执导的《火》(Avec amour et acharnement)，法国；尤里西·塞德尔执导的《邪恶游戏》(Rimini) ，奥地利/法国/德国； 菲丽丝·奈吉执导的《打给简》(Call Jane)，美国；潘礼德执导的纪录片《一切都会好的》， 柬埔寨/法国；乌苏拉·梅尔执导的《线》 ，瑞士/法国/比利时；保罗·塔维亚尼执导的《莱昂诺拉，再见》（Leonora Addio）， 意大利；米夏埃尔·艾斯执导的《夜间旅客》(Les passagers de la nuit) ，法国；卡米拉·安迪妮执导的《过去，如今和之后》(Nana) ，印度尼西亚；弗朗索瓦·欧容执导的《彼得·冯·康德》，法国(开幕片)；娜塔莉·洛佩兹·盖拉多执导的《宝石长袍》(Robe of Gems)， 墨西哥/阿根廷/法国；洪常秀导演的《小说家的电影》，韩国；伊萨基·拉库埃斯塔执导的《一年，一夜》(Un año, una noche)， 西班牙/法国，德尼·科泰执导的《那样的夏日》(Un été comme ça) ，加拿大。

观看视频 01:22 70年前，柏林电影节是这样诞生的

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