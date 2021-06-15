 希望之星CureVac疫苗效果远低于预期 | 科技环境 | DW | 17.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

希望之星CureVac疫苗效果远低于预期

虽然现在出台的只是中期临床试验报告，但其结果却令人非常沮丧：德国科学家研发中的新冠疫苗CureVac有效率仅为47%。该结果对研发进程有何影响目前尚不得而知，但股市已经做出明确的回应。

Symbolbild CureVac Impftsoff

（德国之声中文网）曾经在相当长的时间内，图宾根科学家研发中的新冠疫苗CureVac都被各方寄以厚望。然而希望越大，失望也越大，最新发布的研发报告令观察者和股民非常沮丧：“初步结果显示，这款疫苗对不同程度新冠感染者的有效率为47%。”据称，相关的研发和测试会继续进行下去。

这家公司是与拜尔制药共同进行CureVac新冠疫苗研发的。该公司周四凌晨宣布，目前的临床测试结果未能达到预设的统计学指标。公司表示，初步的分析显示，疫苗的有效率同测试人群的年龄和病毒种类密切相关。临床测试将会继续下去。

股价保单


CureVac公司按规定发布中期报告后，该公司的股票在纽约股市立即暴跌：盘后交易中股价一度跌破50%。同几家疫苗已经成功上市的公司不同，为向股民及观察者们做交代，CureVac公司长期以来一直表示在收集数据。

这款疫苗进入对审批程序至关重要的第二B/第三阶段临床试验已有相当长时间。公司表示，大约四万人参加了临床测试。本期报告中对134个新冠感染病例进行了分析，并对其中124例进行了基因测序，以确定病毒的种类。报告称，共发现了13个病毒变种。


研发始于病毒变种之前


公司方面表示，上述病例中只有一例是感染了最初始形态的新冠病毒。同辉瑞和莫得纳一样，CureVac也采用了mRNA技术。直到今年六月初，该公司还曾坚称，依据临床试验数据，这款疫苗最迟可在今年第二季度获得欧盟的批准。不过，此后不久，就有这款疫苗上市计划再度推延的消息传出。


CureVac公司董事会主席哈斯（ Franz-Werner Haas），他也曾期望中期报告能够拿出非常好的临床数据。不过，他说，相关的临床试验将会继续下去。“最终的有效率数据也有可能会发生变化。”社民党健康问题专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）发布推文称：“太遗憾了，这支研发团队本应获得成功。”

Deutschland CureVac Zentrale in Tuebingen

位于图宾根的CureVac公司总部


卫生部长斯潘表示“失望”


欧盟预定了大约四亿五百万剂CureVac疫苗。此前，德国卫生部曾表示，只有在这款疫苗获得批准后才会将其正式纳入疫苗接种计划。据称德国方面已经取消了第二季度购买140万剂CureVac疫苗的计划。基民盟籍德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）表示：“这是一件比较令人失望的事情。”


曾被视为战胜新冠疫情的希望之星

SAP创始人霍普（Dietmar Hopp）是CureVac公司主要投资者，该公司主要从事生物科技的研发。它的创始人之一霍尔（Ingmar Hoerr）发明了mRNA技术。后来，盖茨基金会也成为重要股东之一。由于该公司的mRNA 疫苗曾被给予厚望，德国联邦政府2000年年中，曾通过复兴银行投资三亿欧元获得23%股权。有媒体报道称，2020年2月，美国总统特朗普曾会晤CureVac总裁，希望买断该公司新冠疫苗的销售权，专供美国市场，但遭到公司管理层的拒绝。

 

德新社、路透社 

  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

相关内容

Chile Santiago Coronavirus Lockdown

智利——疫苗接种全球领先 仍然难逃停摆命运 15.06.2021

在为其国民接种新冠疫苗方面，智利属于全球领先国。然而，新近以来，疫情复趋严重，染疫病例创下新纪录。为此，当局不得不恢复对首都及周边地区的停摆措施。

BG Impfkampagnen an abgelegenen Orten | Brasilien Amazonas

摩根大通报告：贝塔变种最危险 中西方疫苗区别大 14.06.2021

随着全球疫苗施打进程的推动，新冠病毒的蔓延正在得到控制，但风险仍在，最大的风险是目前的疫苗对某些病毒变种具备的保护力不高。

TABLEAU | Deutschland | Coronavirus dritte Welle | Köln, Impfzentrum

德国取消接种优先排序 疫苗短缺拖后腿 10.06.2021

德国取消接种优先排序 疫苗短缺拖后腿

广告

经济纵横

中资进入德国收购最高的年份2016年德国机器人制造商Kuka被中企美的收购

墨卡托年度报告：2020年中资投资欧盟10年最低

中国在欧盟的直接投资继续呈下降趋势，2020年的投资额同比降45%，呈10年来最低。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  