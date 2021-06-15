希望之星CureVac疫苗效果远低于预期

（德国之声中文网）曾经在相当长的时间内，图宾根科学家研发中的新冠疫苗CureVac都被各方寄以厚望。然而希望越大，失望也越大，最新发布的研发报告令观察者和股民非常沮丧：“初步结果显示，这款疫苗对不同程度新冠感染者的有效率为47%。”据称，相关的研发和测试会继续进行下去。

这家公司是与拜尔制药共同进行CureVac新冠疫苗研发的。该公司周四凌晨宣布，目前的临床测试结果未能达到预设的统计学指标。公司表示，初步的分析显示，疫苗的有效率同测试人群的年龄和病毒种类密切相关。临床测试将会继续下去。

股价保单



CureVac公司按规定发布中期报告后，该公司的股票在纽约股市立即暴跌：盘后交易中股价一度跌破50%。同几家疫苗已经成功上市的公司不同，为向股民及观察者们做交代，CureVac公司长期以来一直表示在收集数据。

这款疫苗进入对审批程序至关重要的第二B/第三阶段临床试验已有相当长时间。公司表示，大约四万人参加了临床测试。本期报告中对134个新冠感染病例进行了分析，并对其中124例进行了基因测序，以确定病毒的种类。报告称，共发现了13个病毒变种。



研发始于病毒变种之前



公司方面表示，上述病例中只有一例是感染了最初始形态的新冠病毒。同辉瑞和莫得纳一样，CureVac也采用了mRNA技术。直到今年六月初，该公司还曾坚称，依据临床试验数据，这款疫苗最迟可在今年第二季度获得欧盟的批准。不过，此后不久，就有这款疫苗上市计划再度推延的消息传出。



CureVac公司董事会主席哈斯（ Franz-Werner Haas），他也曾期望中期报告能够拿出非常好的临床数据。不过，他说，相关的临床试验将会继续下去。“最终的有效率数据也有可能会发生变化。”社民党健康问题专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）发布推文称：“太遗憾了，这支研发团队本应获得成功。”

位于图宾根的CureVac公司总部



卫生部长斯潘表示“失望”



欧盟预定了大约四亿五百万剂CureVac疫苗。此前，德国卫生部曾表示，只有在这款疫苗获得批准后才会将其正式纳入疫苗接种计划。据称德国方面已经取消了第二季度购买140万剂CureVac疫苗的计划。基民盟籍德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）表示：“这是一件比较令人失望的事情。”



曾被视为战胜新冠疫情的希望之星

SAP创始人霍普（Dietmar Hopp）是CureVac公司主要投资者，该公司主要从事生物科技的研发。它的创始人之一霍尔（Ingmar Hoerr）发明了mRNA技术。后来，盖茨基金会也成为重要股东之一。由于该公司的mRNA 疫苗曾被给予厚望，德国联邦政府2000年年中，曾通过复兴银行投资三亿欧元获得23%股权。有媒体报道称，2020年2月，美国总统特朗普曾会晤CureVac总裁，希望买断该公司新冠疫苗的销售权，专供美国市场，但遭到公司管理层的拒绝。

（德新社、路透社）

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