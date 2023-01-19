 希普金斯将接棒成为新西兰新总理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2023

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时政风云

希普金斯将接棒成为新西兰新总理

在本周四新西兰总理阿德恩出人预料地宣布将于下月初辞职后，新任总理已浮出水面。该国教育部长希普金斯预料将接替阿德恩成为下任总理。

希普金斯不仅是教育部长，还兼任公共服务部部长和警察部部长的职务

希普金斯不仅是教育部长，还兼任公共服务部部长和警察部部长的职务

（德国之声中文网）新西兰教育部长希普金斯（Chris Hipkins）预计将成为新西兰新总理，接替宣布辞职的阿德恩。新西兰现总理阿德恩本周四（1月19日）出人预料地宣布，她将于下月初提前卸任。

预计，新西兰工党将会在明日（1月22日）会议上正式确认44岁的希普金斯为工党党魁。之后他将出任新西兰总理。

希普金斯不仅是教育部长，还兼任公共服务部部长和警察部部长的职务，在该国10月举行的大选之前，他将接替阿德恩担任大约八个月的总理职务。

担任总理已经五年半的阿德恩对她所属的工党成员宣布："对我来说，是时候辞职了。"阿德恩强调，辞职决定的背后并没有秘密和丑聞，"我只是没有精力再干四年了。"

阿德恩宣布将于2月7日提前卸任。

阿德恩宣布将于2月7日提前卸任。

阿德恩任职期间，新西兰经历了三年的新冠疫情。由于新西兰的情况远远好于许多其他国家，阿德恩的疫情应对措施尽管也收获了些许批评，但总体上获得了国际社会的普遍好评。

新西兰公共广播电台报道称，阿德恩卸任总理后，将会在四月底前继续担任议员，以避免补选，但在此之后，她没有其他的从政计划。2017年，阿德恩当选新西兰总理时年仅37岁，是当时世界上最年起的女性政府首脑。此外，阿德恩还是在任职期间成为妈妈的少数几位女性领导人之一。

 

（路透社，美联社）

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