 师资校舍条件恶劣 阿尔巴尼亚大学生走上街头 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2019

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时政风云

师资校舍条件恶劣 阿尔巴尼亚大学生走上街头

阿尔巴尼亚民众不满情绪高涨，特别是大学生走上街头，抗议恶劣的就学条件以及看不到未来的前景。但抗议能否带来改变，仍是未知数。

Studenten protestieren in Tirana Albanien (DW/A. Ruci)

雨中的阿尔巴尼亚大学生抗议

（德国之声中文网）据德国电视二台报道，阿尔巴尼亚的大学生近来经常走上街头，几度有数百人示威游行，以抗议糟糕透顶的就学条件，以及看不到未来的前景。

五分之四的年轻人想要离开阿尔巴尼亚

一位女大学生向德国电视二台记者说，大学的学费太高了，是学生们承担不起的。另一位大学生伊格里·托拉（Igli Tola）说：“阿尔巴尼亚是向外移民人数第二高的国家，仅次于叙利亚，因为年轻人失去了希望。”

伊格里·托拉带记者参观了一处学生宿舍。在集体盥洗室，墙面早已斑驳，设施破旧不堪。托拉说，难怪五分之四的阿尔巴尼亚年轻人想离开该国，“人们缺乏最基本所需，而政府则腐败丑闻接连不断。”

阿尔巴尼亚政府逐渐意识到，不能再忽视抗议，希望平息事态，于是邀请学生们来一起寻找解决方案。

但大学生对此并不感兴趣，他们已经对所谓政治精英失去了信任。

Proteste Tirana Studenten (Levizja per Universitetin)

本周一的大学生抗议，要求废除高校法、降低研究生学费、加强学生的参与决定权、教育预算经费翻番、不再为私立大学提供经费

部长的博士头衔是假的

阿尔巴尼亚政治研究所的阿弗利姆·克拉斯尼奇（Afrim Krasniqi）说，一些教授的博士头衔是假的，包括两名部长也是如此。“大学生要求政府总理开除这些人，但他不这么做，因为是他的亲信。”

因此，大学生们仍每天走上街头，有时数百人，有时数千人。他们的诉求是：大学应有更好的图书馆、校舍和师资。他们要求的是有未来、有前景。大学生们有着民众的支持。

Tirana Studenten Proteste einsetzen (DW/R. Shehu)

去年12月阿尔巴尼亚首都地拉那的一次大学生抗议

来源：ZDF

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