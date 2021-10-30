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布鲁塞尔是比利时首都，也是欧盟主要行政机构的所在地，因此有“欧洲首都”之称。
在欧洲联盟的四个主要机构中，欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会位于布鲁塞尔，另一个机构欧洲议会在布鲁塞尔也有分处（全体议会在法国斯特拉斯堡）。另外，北大西洋公约组织的总部也设在布鲁塞尔。
台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
美媒27日证实台湾外交部长将出访布鲁塞尔。虽然欧盟官方称这次出访不包含政治性的会晤，但专家告诉德国之声，新冠疫情之後，欧盟已逐渐不那麽害怕与台湾交流。
波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。
布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。
从10月份开始对中国产平轧铝材产品征收反倾销税的措施可能被欧盟暂时叫停。欧盟委员会表示最终决定尚未尘埃落定。欧洲铝业协会抱怨布鲁塞尔对中国的“高碳倾销产品打开大门”。
巴尔干小国黑山积欠中国近10亿美元贷款，面临债务危机。华盛顿、布鲁塞尔纷纷出手，协助黑山向中国支付第一笔还款。在“一带一路”下，巴尔干成了中美欧三方角力的新战场。
正在布鲁塞尔出访的美国财长耶伦13日在一场会议中，点名中俄等国威胁国际秩序，促美欧应统一战线，此言引来中国不满。
欧盟委员会宣布，可能有5种药物不久可用于治疗Covid 19新冠患者。总部设在布鲁塞尔的该机构周二（6月29日）通报说，候选药物已顺利进入研制阶段，最早可于10月获批。
巴以终于停火；台湾疫情再起；北京打击虚拟货币；布鲁塞尔冻结中欧投资协议……最近都发生了哪些大事，德国之声为您一一梳理。
继欧盟议会之后，欧盟委员会也拒绝就与中国的投资协定开展进一步工作，并要求中方首先必须放弃制裁。欧盟宣布相关决定后，始终力挺欧中投资协定的德国总理默克尔也迅速表态，重申该份协议的重要性。
欧盟领导人本周访问土耳其，双方最高层会晤的座位安排不同寻常引起争议。是安卡拉有意给脸色看？布鲁塞尔随即做出回应。
美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔访问的最後一天说，美国有决心修复与北约和欧盟友之间的关系。而这正是北京所不希望发生的。
几天来，中欧关系急转直下，北京和布鲁塞尔之间的制裁与反制裁仍在不断加码。越来越多的欧洲人开始反思迄今为止的对华政策。
到访布鲁塞尔的美国国务卿布林肯要求停止北溪2号天然气管道项目。他表示，为了阻止这一项目完工，美国不排除对德国采取制裁措施。
首批来自中国的疫苗周三运抵匈牙利，该国在抗疫战也与欧盟分道扬镳，在遥远的布鲁塞尔再度引起愤怒。
在12月31日“大限”来临前一星期，布鲁塞尔和伦敦终于就脱欧后双方的贸易往来达成了共识，避免了英国“无协议硬脱欧”的混乱场面。然而，欧盟成员国仍有权拒绝双方谈判后所发布的协议内容。
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