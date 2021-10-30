为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

布鲁塞尔

布鲁塞尔是比利时首都，也是欧盟主要行政机构的所在地，因此有“欧洲首都”之称。

在欧洲联盟的四个主要机构中，欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会位于布鲁塞尔，另一个机构欧洲议会在布鲁塞尔也有分处（全体议会在法国斯特拉斯堡）。另外，北大西洋公约组织的总部也设在布鲁塞尔。

Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

吴钊燮访问布鲁塞尔 会晤友台欧洲议员 30.10.2021

台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

台湾外长将访布鲁塞尔 专家：欧盟无惧与台互动 28.10.2021

美媒27日证实台湾外交部长将出访布鲁塞尔。虽然欧盟官方称这次出访不包含政治性的会晤，但专家告诉德国之声，新冠疫情之後，欧盟已逐渐不那麽害怕与台湾交流。
Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki, right, delivers his speech Tuesday, Oct. 19, 2021 at the European Parliament while European Commission president Ursula von der Leyen , in red, listens, in Strasbourg, eastern France. The European Union's top official locked horns Tuesday with Poland's prime minister, arguing that a recent ruling from the country's constitutional court challenging the supremacy of EU laws is a threat to the bloc's foundations and won't be left unanswered. (Ronald Wittek, Pool Photo via AP)

波兰公开指责欧盟“敲诈”、“威胁” 19.10.2021

波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。
Polis and EU flags during the celebration of the Polish Independence Day organised by KOD (Committee for the Defence of Democracy). Krakow, Poland on 11 November, 2017. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

不服欧盟法律 波兰走上退出欧盟之路？ 08.10.2021

布鲁塞尔欧盟总部对波兰宪法法庭的裁决深感震惊。欧盟领导机构担心，华沙走向脱欧之路。德国之声记者从布鲁塞尔发来以下报道。

An employee checks aluminium rolls at a warehouse in Zouping county, Shandong province, China April 18, 2018. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA.

欧盟或暂停对中国平轧铝材的反倾销税 15.09.2021

从10月份开始对中国产平轧铝材产品征收反倾销税的措施可能被欧盟暂时叫停。欧盟委员会表示最终决定尚未尘埃落定。欧洲铝业协会抱怨布鲁塞尔对中国的“高碳倾销产品打开大门”。
A picture taken on April 8, 2019, shows a van driving along the first section of a highway connecting the city of Bar on Montenegros Adriatic coast to landlocked neighbour Serbia, (Bar-Boljare highway) near the village of Bioce, north of Montenegrin capital Podgorica, which is being constructed by China Road and Bridge Corporation (CRBC), the large state-owned Chinese company. - In the Serbian steel town of Smederevo, 54-year-old mill worker Zoran Matic thanks the Chinese -- or as we call them, our friends, for rescuing a factory that was on the brink of bankruptcy before China's HBIS group bought it in 2014 for 46 million euros ($52 million at current rates). From coal plants to airports, bridges and IT, China is forking out for investments across the Western Balkans, laying groundwork for a new battle for influence on the EU's fringe. (Photo by Savo PRELEVIC / AFP) (Photo credit should read SAVO PRELEVIC/AFP via Getty Images)

美欧出手相助 黑山成功支付中国第一笔贷款 22.07.2021

巴尔干小国黑山积欠中国近10亿美元贷款，面临债务危机。华盛顿、布鲁塞尔纷纷出手，协助黑山向中国支付第一笔还款。在“一带一路”下，巴尔干成了中美欧三方角力的新战场。
FILE PHOTO: U.S. outgoing Federal Reserve Chair Janet Yellen holds a news conference after a two-day Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in Washington, U.S. December 13, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

美财长推「美欧统一战线」抗中俄 北京坚决反对 14.07.2021

正在布鲁塞尔出访的美国财长耶伦13日在一场会议中，点名中俄等国威胁国际秩序，促美欧应统一战线，此言引来中国不满。
21.12.2020 The Laboratories of BSP Pharmaceuticals where about 100000 doses per month of Bamlanivimab Lilly, monoclonal antibodies, are produced on behalf of Lilly pharmaceutical company, to fight Covid-19 pandemic, Latina, Italy, 21 December 2020. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

欧盟宣布5款药物入选治疗新冠  29.06.2021

欧盟委员会宣布，可能有5种药物不久可用于治疗Covid 19新冠患者。总部设在布鲁塞尔的该机构周二（6月29日）通报说，候选药物已顺利进入研制阶段，最早可于10月获批。  
Brüssel Europaparlament

七张图看一周大事 23.05.2021

巴以终于停火；台湾疫情再起；北京打击虚拟货币；布鲁塞尔冻结中欧投资协议……最近都发生了哪些大事，德国之声为您一一梳理。
Gestapelte Container in den Nationalfarben von der EU und der Volksrepublik China, Symbolfoto Handelsbeziehungen *** Stacked containers in the national colors of the EU and the Peoples Republic of China Symbolfoto trade relations

默克尔计划受挫 欧盟搁置欧中投资协议 05.05.2021

继欧盟议会之后，欧盟委员会也拒绝就与中国的投资协定开展进一步工作，并要求中方首先必须放弃制裁。欧盟宣布相关决定后，始终力挺欧中投资协定的德国总理默克尔也迅速表态，重申该份协议的重要性。
06.04.2021 - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Foto: EU Delegation Turkey

埃尔多安会见欧盟领导人 女士只能靠边坐？ 07.04.2021

欧盟领导人本周访问土耳其，双方最高层会晤的座位安排不同寻常引起争议。是安卡拉有意给脸色看？布鲁塞尔随即做出回应。
U.S. Secretary of State Antony Blinken and European Commission President Ursula von der Leyen attend the meeting in Brussels, Belgium, March 24, 2021. Olivier Hoslet/Pool via Reuters

布林肯：与北约和欧盟的合作较以往关键 26.03.2021

美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔访问的最後一天说，美国有决心修复与北约和欧盟友之间的关系。而这正是北京所不希望发生的。
30.12.2020**** A screen displays live Chinese President Xi Jinping, top left, European Council President Charles Michel, top right, European Commission President Ursula von der Leyen, bottom right, French President Emmanuel Macron, bottom center, and German Chancellor Angela Merkel during an EU-China Leaders' meeting video conference at the European Council headquarters in Brussels, Wednesday, Dec. 30, 2020. The European Union top officials and China president Xi Jinping will conclude Wednesday a business investment deal that will open big opportunities to European companies, with the potential to irk the new American administration. (Johanna Geron, Pool Photo via AP)

德语媒体：民主制度不会屈服于强权 25.03.2021

几天来，中欧关系急转直下，北京和布鲁塞尔之间的制裁与反制裁仍在不断加码。越来越多的欧洲人开始反思迄今为止的对华政策。
U.S. Secretary of State Antony Blinken gives a press conference during a NATO Foreign Ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels, on March 23, 2021. (Photo by YVES HERMAN / POOL / AFP)

美国威胁就北溪2号项目制裁德国 23.03.2021

到访布鲁塞尔的美国国务卿布林肯要求停止北溪2号天然气管道项目。他表示，为了阻止这一项目完工，美国不排除对德国采取制裁措施。
Boxes containing vaccines are unloaded from a Hungarian Airbus 330 cargo plane as the first batch of the vaccine against the new coronavirus produced by Sinopharm of China arrives at Budapest Liszt Ferenc International Airport in Budapest, Hungary, Tuesday, Feb. 16, 2021. The vaccine will not be used without its examination and approval by the National Public Health Center of Hungary. (Zoltan Mathe/MTI via AP)

55万剂中国疫苗运抵 匈牙利被指“单打独斗” 17.02.2021

首批来自中国的疫苗周三运抵匈牙利，该国在抗疫战也与欧盟分道扬镳，在遥远的布鲁塞尔再度引起愤怒。
20.02.2017 *** A green traffic light directs pedestrians in front of the Houses of Parliament in London, Britain, February 20, 2017. REUTERS/Stefan Wermuth

英国与欧盟达成脱欧贸易协定 24.12.2020

在12月31日“大限”来临前一星期，布鲁塞尔和伦敦终于就脱欧后双方的贸易往来达成了共识，避免了英国“无协议硬脱欧”的混乱场面。然而，欧盟成员国仍有权拒绝双方谈判后所发布的协议内容。
显示更多文章