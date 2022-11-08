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布鲁塞尔是比利时首都，也是欧盟主要行政机构的所在地，因此有“欧洲首都”之称。
在欧洲联盟的四个主要机构中，欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会位于布鲁塞尔，另一个机构欧洲议会在布鲁塞尔也有分处（全体议会在法国斯特拉斯堡）。另外，北大西洋公约组织的总部也设在布鲁塞尔。
欧洲理事会主席米歇尔为上海进博会准备的一段视频致辞因其批评性内容没有在开幕式上播放。布鲁塞尔称已就此同中国进行交涉。
在俄罗斯发起对乌克兰全面进攻前数天，华盛顿就已向布鲁塞尔发出“侵略行动即将开始”的警告。但欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）表示，当时欧盟官员却认为这一警告“相当不可信”。
部分动员令，所谓的全民公投，还有核威胁——普京已经加大在乌克兰战场上的押注，而欧盟该如何应对呢？从布鲁塞尔进行的初步会谈来看，要想统一欧盟各国的意见恐怕十分艰难。在对俄罗斯石油设定价格上限和如何处理俄罗斯逃兵的问题上，各国存在较大分歧。
欧盟、中国商界人士近期在布鲁塞尔举行论坛会议，聚焦合作实施去碳化项目。中方对双边目前政治关系欠佳表示不满。
北约成员国代表在布鲁塞尔正式签署文件，开启了芬兰和瑞典加入北约的批准进程。北约秘书长斯托尔滕贝格称这是一个“历史性时刻”。
欧盟委员会周五正式提交建议，赋予乌克兰入盟候选国的地位。不过布鲁塞尔方面强调不会提供特殊优待，基辅必须符合所有标准之后才能成为正式成员国。德、法、意三国领导人周四访问基辅，重申对乌克兰的支持。法国总统马克龙还表示将继续和普京进行沟通。
本年度的新加坡香格里拉安全对话会议上，中美两国防长进行了面对面磋商。欧盟则在试图让其印太伙伴相信，自己也是该地区的安全事务参与者。不过，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利因感染新冠病毒缺席此次峰会，为布鲁塞尔的努力蒙上了一层阴影。
作为欧盟的重要经贸伙伴，中国拒绝对俄罗斯的侵略战争加以谴责，欧中之间的分歧日趋明显。在周五举行的欧中峰会上，布鲁塞尔方面向北京亮出了自己在乌克兰问题上的“红线”，然而这样的警告有多大作用呢？
布鲁塞尔试图警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的侵略，并利用其影响制止这场战争。但分析人士怀疑本周举行的欧盟-中国峰会能否达到这一目的。
北约外长再次聚首布鲁塞尔，讨论乌克兰战争及其后果。美国代表布林肯也与会。问题在于，事到如今，北约到底还有哪些手段可使、还有哪些行动可能？
谋求加入北约却遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。
长时间以来，北京同华盛顿和布鲁塞尔一直争端不断，而对于这种紧张关系的产生，中国的战狼外交官们可以说"功不可没"。
上任伊始，德国新总理奥拉夫·肖尔茨行程满满，先后前往巴黎和布鲁塞尔。与此同时，他还同与美国总统作了电话交谈。欧盟高层及法国总统马克龙均希望与德国新政府齐心协力，共同推进欧洲发展。
在比利时首都布鲁塞尔，反对政府防疫措施的抗议集会演变成警民冲突，警方动用了催泪瓦斯和高压水枪。美国防疫专家福奇表示，初步迹象显示，奥密克戎似乎不会引发重症感染。
欧盟委员会周三（12月1日）在布鲁塞尔公布了3000亿欧元的全球基建投资计划。欧盟希望成为更有吸引力的投资合作方，有能力与中国的“一带一路”竞争。
比利时和荷兰加强疫情防控措施后不断发生抗议活动。在刚刚过去的周末，布鲁塞尔的抗议活动演变为暴力冲突。荷兰多地连续三天发生骚乱。荷兰首相谴责这是以示威为幌子的暴力活动。法属瓜德罗普近日也发生暴力示威。
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