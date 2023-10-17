布鲁塞尔是比利时首都，也是欧盟主要行政机构的所在地，因此有“欧洲首都”之称。

在欧洲联盟的四个主要机构中，欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会位于布鲁塞尔，另一个机构欧洲议会在布鲁塞尔也有分处（全体议会在法国斯特拉斯堡）。另外，北大西洋公约组织的总部也设在布鲁塞尔。