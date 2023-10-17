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布鲁塞尔是比利时首都，也是欧盟主要行政机构的所在地，因此有“欧洲首都”之称。
在欧洲联盟的四个主要机构中，欧洲理事会、欧盟委员会和欧盟理事会位于布鲁塞尔，另一个机构欧洲议会在布鲁塞尔也有分处（全体议会在法国斯特拉斯堡）。另外，北大西洋公约组织的总部也设在布鲁塞尔。
2名瑞典籍人士16日晚間在比利時首都布魯塞爾遭當街槍殺斃命，45歲的突尼斯籍槍手於17日被警方擊斃。案發後曾有一名自稱為恐怖組織「伊斯蘭國」成員在網路上發文宣稱發起了該攻擊，比利時也緊急將布魯塞爾的恐攻警報提升至最高級別。
本周在布鲁塞尔举行的欧盟峰会的原定主要讨论乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚的入盟问题，以及欧盟难民政策的改革。但俄罗斯发生的瓦格纳兵变打乱了既定议程。
比利时布鲁塞尔推出了一个治疗抑郁症的试验项目，由医生开立处方笺让病患去逛博物馆。这个试验的目的是让抑郁症患者走出家门，接触更多新事物。
这具有历史意义：欧盟和东盟举行了首次峰会，双方的首脑12月14日在布鲁塞尔会面。欧盟希望与东盟国家建立更紧密的经济关系，避免过度依赖中国。
欧盟议会主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣布取消希腊人凯莉的欧盟议员资格。上周五，凯莉及其他三名涉嫌腐败的人士已被警方拘捕。
上任伊始，德国新总理奥拉夫·肖尔茨行程满满，先后前往巴黎和布鲁塞尔。与此同时，他还同与美国总统作了电话交谈。欧盟高层及法国总统马克龙均希望与德国新政府齐心协力，共同推进欧洲发展。
台湾外交部长吴钊燮周五在布鲁塞尔与友台欧洲议员会面，就台海安全现况与台湾参与联合国等议题交换意见。在台欧关系不断升温之际，欧盟两名主席本周发表联署信支持成员国与台湾深化关系。
美媒27日证实台湾外交部长将出访布鲁塞尔。虽然欧盟官方称这次出访不包含政治性的会晤，但专家告诉德国之声，新冠疫情之後，欧盟已逐渐不那麽害怕与台湾交流。
波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。
巴尔干小国黑山积欠中国近10亿美元贷款，面临债务危机。华盛顿、布鲁塞尔纷纷出手，协助黑山向中国支付第一笔还款。在“一带一路”下，巴尔干成了中美欧三方角力的新战场。
继欧盟议会之后，欧盟委员会也拒绝就与中国的投资协定开展进一步工作，并要求中方首先必须放弃制裁。欧盟宣布相关决定后，始终力挺欧中投资协定的德国总理默克尔也迅速表态，重申该份协议的重要性。
欧盟成员国外长在周一（12月7日）的布鲁塞尔会议上通过一份新的决议，旨在为打击严重侵犯人权行为提供新的制裁手段。
为了遏制新冠病毒的传播，欧盟机构使用了海康威视生产的红外热像仪检测体温。该中国科技巨头被指涉嫌协助监控维吾尔人。
7月1日，德国将出任欧盟理事会轮值主席，任期6个月。欧盟理事会是个什么样的机构，在欧盟机构又充当何种角色？
新冠病毒继续在欧洲大陆迅速蔓延。据称，布鲁塞尔欧盟总部已有两名员工感染。
德国绿党主席曾在圣诞节前发出呼吁，要求德国接收希腊难民营中的儿童。现在，欧委会也发声，支持这一主张。
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