 布鲁塞尔: 意大利财政预算太离谱 | 经济纵横 | DW | 19.10.2018

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经济纵横

布鲁塞尔: 意大利财政预算太离谱

欧盟对意大利政府提交的下一财政年度预算草案十分不快。欧盟财政委员莫斯科维奇向罗马发出一封措辞严厉信函。

Symbolbild | Referendum in Italien zur Änderung der Verfassung (picture-alliance/dpa)

意大利政府与欧委会矛盾日益突出

（德国之声中文网）欧委会指责意大利对欧盟财政法规的偏离之大"史无前例"。在致罗马政府第一封信函中，财政委员莫斯科维奇指出，在欧盟稳定与增长一揽子计划历史上，还从未出现过这样的偏离。他要求，意大利方面最迟必须在下周一之前"作出澄清"。

对欧洲持批评立场的五星运动和右翼联盟联合组成的现届意大利民粹主义政府有意继续扩大新借贷。而目前，欧盟的这个第三大经济体的财政赤字就已是该国经济总量的131%；意大利是欧元区内的第二大债务国，仅次于希腊。

履行选战承诺

本周一出笼的预算草案中包括各种昂贵支出，其中有：所有公民享有基本收入、降低退休年龄、赦免逃税者。这些都是现在联手执政的各政党在选战中向选民作出的承诺。

根据该草案，意大利明年新借贷数量将是经济总量的2.4%，从而远高于前政府所承诺的0.8%；2020年将为2.1%；2021年1.8%。

Italien - Amhörung im Senat - Luigi di Maio (picture-alliance/ANSA/M. Brambatti)

意大利副总理迪马约（Luigi di Maio)

"不要用写信方式训人"

意大利政府已对此信表示不满。来自五星运动的副总理迪马约称，无意接受欧盟的训诫。他敦促欧盟领导人："来看看这里的老百姓吧，可不要从布鲁塞尔发信训人呦"。

这一预算争议已经导致金融市场不安。10年意大利政府债券上升0.14个百分点，达到3.78%；德国联邦债券风险溢价升至2013年以来的最高。

凝炼/达扬（德新社、法新社）

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