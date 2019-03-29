 布鲁塞尔傻眼— 英国对退欧协议再说“不” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2019

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时政风云

布鲁塞尔傻眼— 英国对退欧协议再说“不”

“英国退盟”协议在伦敦第三次失利。现在，欧盟等着梅首相的新建议。 直至4月10日的欧盟特别峰会举行，多种情况可能发生。记者Bernd Riegert从布鲁塞尔发来如下报道。

EU-Gipfel Brexit in Brüssel | Theresa May (AFP/E. Dunand)

看来梅姨一时半会儿还走不了

（德国之声中文网）现在怎么办？在伦敦，英国国会下院做出的决定正是欧盟机构及其余27个成员国中大多数政府所不愿意看到的。随着欧盟与英国政府之间达成的退盟协定第三次被否决（344票对286票），硬脱欧越来越显得可能。英国退出欧盟的日期目前确定为4月12日。这是欧盟国家元首和政府首脑一周前在布鲁塞尔峰会上同英国首相特雷莎·梅共同决定的。要是英国议员们至少批准了这一退盟协议，那么，退出日期就会延至5月22日，而至少到2020年底的过渡期也将得到保证，届时，英国彻底离开欧盟内部市场。

在欧盟首席谈判代表巴尼耶看来，梅首相现在只剩两种选择：根据欧盟协定第50条，向布鲁塞尔申请继续延长谈判，或者，随着4月12日的结束，英国在没有协议和过渡期的情况下退出欧盟。

延长或硬退？

欧盟理事会主席图斯克在布鲁塞尔重申，"若英国想延长，那延长期限应该相当长"。英国国会下院表决结果刚公布，图斯克就宣布将于4月10日举行欧盟特别峰会。这个时期正是现在依然有效的英国退盟期限。迄今，梅首相始终坚决反对申请长期后延，理由是，否则，英国将必须参加5月23日至26日举行的欧盟议会选举。然而，英国国会此前也明确反对无协议脱欧。梅首相曾愿意辞职，条件是，国会批准她与欧盟达成的退出协议，现在，她显然是想暂时继续留任了。她在下院表示，政府方面愿继续致力于实现"有序退盟"。她抨击国会"走到了尽头"。

欧盟现在要等着看，梅首相在特别峰会上说明摆脱这一政治窘境的途径。欧盟一外交官在布鲁塞尔猜测说，也有可能，英国先得到某个延缓期限，比如5月22日，或6月30日。而它又会带来法律问题，因为，那样的话，英国就无法或过晚参加欧洲选举。

  • Prime Minister Theresa May addresses Parliament

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2019年1月：下议院否决脱欧协议

    1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

  • Theresa May in London on March 12 (picture alliance/AP Photo/T. Ireland)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2019年3月：脱欧协议再次被否决

    接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

  • Brüssel Brexit-Gespräche | u.a. Theresa May, Premierministerin Großbritannien (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2019年3月：第二次惨败后的延长赛

    欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

  • UK, London: Protest Brexit (Reuters/D. Martinez)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    漫长的脱欧

    2016年6月24日，英国公民投票决定脱欧。但是历经三年讨论，不论是国会还是民意，仍然没有办法达成共识。让德国之声带你从开头回顾起。

  • British Prime Minister David Cameron hugs his wife, Samantha, and family in front of 10 Downing Street.

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2016年6月24日：“英国人民的意愿”

    经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

  • Theresa May visits the British Queen in Buckingham Palace to become prime minister.

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2016年7月：“脱欧就是脱欧”

    同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

  • British ambassador to the EU, Tim Barrow, hands over letter to EU Council President Donald Tusk on Britain triggering Article 50 to leave the EU.

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2017年3月：“我们已经开始想念你”

    特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

  • British Brexit Secretary David Davis meets EU Brexit negotiator, Michel Barnier, in Brussels for the first round of Brexit negotiations.

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2017年6月：谈判正式启动

    英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

  • EU and British negotiating teams meet in Brussels for round 2 of Brexit negotiations.

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰

    从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

  • EU leaders' summit Brussels | Donald Tusk (picture-alliance/AP Photo/dpa/O. Matthys)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2017年12月：进入第二阶段

    欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

  • Boris Johnson and David Davis (picture-alliance/empics/G. Fuller)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2018年7月：两名大臣辞职

    7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

  • UK Theresa May (Reuters/P. Nicholls)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2018年9月：英国别挑三拣四

    特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

  • Theresa May and Jean-Claude Juncker shake hands in Brussels (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2018年：布鲁塞尔的突破

    11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

  • German Chancellor Angela Merkel greets British Prime Minister Theresa May upon May's arrival for talks at the Chancellery on December 11, 2018 in Berlin, Germany (Getty Images/S. Gallup)

    回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

    2018年12月：梅挺过不信任投票

    面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。

    作者: Alexander Pearson


爱尔兰问题

欧盟首席谈判代表巴尼耶宣布，欧盟现在起将投入更多气力准备发生硬脱欧。他表示，涉及欧盟成员国爱尔兰和英国所属的北爱尔兰之间的边界，将采取特别预备措施。他暗示，对货物的过境、海关检查将不直接在边界线，而是在内陆实施；将避免出现可见的边界，以不危及北爱和平协议。巴尼耶强调，最终，北爱必须留在欧盟关税联盟内，而英国政府迄今则坚决反对出现这一前景。下周，法国总统马克龙、德国总理默克尔和爱尔兰政府首脑瓦拉德卡尔（Leo Varadkar）将磋商爱尔兰边境问题。

到目前为止，欧盟在相关问题上态度一致。巴尼耶表示，若想结束英国退盟着整个事情，那么，欧盟现在有更多理由，表现出更大的一致性。他毫不怀疑，有关英国和欧盟之间未来关系的真正艰难的谈判还在后头。正在华沙参加一次活动的巴尼耶指出，"我们首先必须谈论未来"。他说，这比三度遭拒的那个退盟协议更重要。

账单？

本周三，各成员国驻欧盟大使已就各种可能的情况作了磋商，并确认，若是无协议脱欧，那就只有在英方付清了分手费后才能与英国举行后续谈判。欧盟等着伦敦承诺，按照遭拒的分手协议所规定的那样，支付390亿欧元分手费。大使们指出，退盟一星期后，布鲁塞尔必须收到相关承诺，否则，有关未来贸易关系的谈判将冻结。众多英国议员断然拒绝支付，并宣称，无协议退盟也不会意味着需向欧盟交钱。

荷兰首相鲁特警告说，眼下，硬脱欧已变得更加可能。不过，布鲁塞尔欧盟外交官们猜测，各成员国元首和政府首脑们下周将再度对特雷莎·梅做出一些让步。

观看视频 02:35

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回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？

2016年6月24日，英国举行脱欧公投，过半选民支持脱离欧盟。眼看脱欧期限将至，英国仍意见分歧。 (25.03.2019)  

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因预见到失败，特雷莎·梅将议会就退欧协议进行投票表决的时间推迟到2019年年初。特雷莎·梅计划利用这段时间争取让欧盟做出更多的“承诺”。 (13.12.2018)  

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