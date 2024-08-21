布鲁塞尔与北京之间的贸易争端进一步升级

欧盟委员会向相关方披露对从中国进口纯电动汽车征收最终反补贴税决定草案的次日，中国商务部宣布，对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴调查。此前，中国商务部已宣布对欧洲产白兰地和猪肉制品展开反倾销调查。

（德国之声中文网）中国商务部周三（8月21日）宣布，对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴调查。

此前一天，欧盟委员会向相关方披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。利益相关方可在10天内发表评论或要求欧委会举办听证会。

主要中国制造商面临的关税将为：市场领导者比亚迪17%，略低于之前的17.4%；吉利为19.3%，低于之前的19.9%；上汽为36.3%，低于之前的37.6%。

其他配合布鲁塞尔调查的中国生产商将面临21.3%的关税，略高于之前的20.8%；而那些未配合调查的生产商将面临最高36.3%的关税。

同时，对中国制造的特斯拉电动汽车额外征收9%关税，远远低于中国企业可能面临的关税水平。

欧盟成员国将在10月底前投票表决，欧委会的决定一旦获得表决通过，中国产电动汽车将被加征为期五年的正式反补贴关税。

中国商务部也在8月20日晚间表示“坚决反对、高度关切”，并希望欧方以“理性务实的态度”和中方合作，采取实际行动避免贸易摩擦升级。

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欧盟是中国第二大乳制品进口地区

中国商务部周三宣布的，即日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查所涉及的范围包括鲜奶酪（包括乳清奶酪）及凝乳，经加工的奶酪（无论是否磨碎或粉化），蓝纹奶酪和娄地青霉生产的带纹理的其他奶酪，其他未列名的奶酪，未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀黄油（按重量计脂肪含量超过10%）。

根据中国海关发布的数据，欧盟是中国第二大乳制品进口地区，2023年进口总额至少占36%，仅次于新西兰。

根据欧盟委员会的数据，2023年欧盟向中国出口了17亿欧元的乳制品，低于2022年的20亿欧元。

此前，中国商务部已宣布对欧洲产白兰地和猪肉制品展开反倾销调查。这些调查引发了人们对欧中全面贸易战可能逐渐爆发的担忧。

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中国欧盟商会反对关税决议

中国欧盟商会（CCCEU）前一日发表声明称，“对欧盟委员会的保护主义做法表示强烈不满和坚决反对。”

声明中提到：“欧盟委员会不公平地使用贸易工具阻碍电动车自由贸易，这种保护主义做法最终将削弱欧洲电动车行业的韧性。”

该团体警告称：“这将加剧中欧之间的贸易紧张局势，向全球合作和绿色发展发出极其负面的信号。”

中国外交部发言人毛宁周三在新闻例会上回答法新社记者相关提问时说：“我想强调的是，这起调查是典型的保护主义和政治主导行为，无视客观事实，罔顾世贸规则，违背历史潮流，损害欧盟绿色转型进程和全球应对气候变化的努力，只会损人害己。我们敦促欧方立即纠正错误做法，停止将经贸问题政治化、工具化、武器化，切实拿出诚意，同中方相向而行，加快探讨妥善解决方案，避免贸易摩擦升级，避免影响中欧之间的互信与合作。”

她还表示，“中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益”。

北京方面已向世界贸易组织提起上诉。布鲁塞尔对此表示关注，但也表示其措施符合世贸组织的规定。

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（美联社、路透社）

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