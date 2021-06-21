布里斯班获2032年奥运会主办权  

（德国之声中文网）2032年夏季奥林匹克运动会将在澳大利亚昆士兰州首府布里斯班举行。这一选择是周三（7月21日）在东京举行的国际奥林匹克委员会（IOC）全体会议上做出的。这样，布里斯班将成为奥运会历史上第35届夏季运动会和第19届残奥会举办地。周五，2020东京夏季奥运会正式开幕。

德国莱茵-鲁尔城市动议（Initiative Rhein Ruhr City ）也曾有意举办11年后的奥运会。然而，负责此事的国际奥委会评估委员会（后改称”举办地委员会“）于今年2月确认，位于澳大利亚昆士兰州首府布里斯班最受欢迎。 第35届夏季奥运定于2032年7月24日开幕。

无表决战

随着夏季奥运主办地委员会作出这一推荐，国际奥委会与这个位于澳大利亚东海岸的百万人口城市进行了 "针对性的对话"。该城市曾申请主办1992年奥运，但未成功。国际奥委会认为，历来的投票战导致产生太多的失败者，因而变得多余。今天，在东京的表决中，72名国际奥委会成员投票支持布里斯班，5人投出反对票。

布里斯班申办组织者的喜悦

德国奥林匹克体育联合会主席赫尔曼（Alfons Hörmann）称布里斯班是 "完美的解决方案"。他说，"几个月前，我们就已强调，该市拥有成为2032年奥运会优秀主办方的所有先决条件。" 他称，”因此，与他人不同，我们在两年前就意识到，布里斯班是获得主办权的最大热门。" 今年12月将不参加竞选连任的霍尔曼曾被指未对莱茵-鲁尔地区的申办努力提供足够支持。

天下好事均呈三

这样，继墨尔本（1956年）和悉尼（2000年）之后，澳大利亚将第三次主办夏季奥运会。

差不多4年前，在一项双重决定中，国际奥委会将2024年夏季运动会和2028年夏季运动会得主办权分别授予了巴黎和洛杉矶。

（体育新闻社，美联社）

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