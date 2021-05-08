布达佩斯机场将成"一带一路"枢纽

(德国之声中文网) 据德国投资贸易署以及布达佩斯市政府的消息，布达佩斯机场公司和河南机场集团在今年4月底就已经完成了协议的签署。中匈商务及物流发展公司CECZ/Utlink也是合作参与方。这家合资公司早在去年10月就已经启动了郑州与布达佩斯之间的货运航班。

按照计划，此次合作将提升布达佩斯在欧中货运中的份额。匈牙利创新科技部表示，这也是将匈牙利打造成中欧地区物流枢纽战略的一部分。匈牙利政府还指出，目前货运周转能力已经高达每年18万吨的布达佩斯机场物流城还在酝酿增建一座欧中物流中心，以应对合作协议生效后进一步增长的货运吞吐量。而在郑州国际机场也将为此增建物流中心。

近年来，匈牙利是最为积极推动中国“一带一路”项目的欧盟国家之一。除了此次签署的航空货运合作协议，该国还积极打造欧中铁路货运枢纽，为此正在升级翻修连接匈牙利首都布达佩斯与塞尔维亚首都贝尔格莱德的铁路线，此项工程预计在2025年完工。值得注意的是，中国进出口银行的一笔贷款承担了此项工程的85%费用，匈牙利政府则出资承担了15%。

这条铁路完成改造后，将经过马其顿成为连接希腊比雷埃夫斯港与中欧之间的最快速货运通道，配合布达佩斯机场，将匈牙利打造成欧中之间“一带一路”的重要枢纽。希腊比雷埃夫斯港是欧洲唯一一个由中资企业控股的大型港口，被视为“一带一路”在欧洲的桥头堡。

匈牙利也是政治层面上最为向北京靠拢的欧盟国家。就在过去的一个月中，匈牙利两度阻挡欧盟通过对中国的制裁决议，拒绝谴责北京改革香港选举制度。在三月下旬欧盟因中国侵犯人权通过实施对华制裁时，匈牙利外长西亚尔多（Péter Szijjártó）也批评此举“毫无意义而且有害”。匈牙利政府的这种姿态，在国内外都引发了不小的争议。



(德国投资贸易署等)

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