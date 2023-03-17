布莱尔: 伊拉克战争和乌克兰战争不能相提并论

英国前首相布莱尔认为，普京不能用伊拉克战争为自己辩护。他说，伊拉克战争是推翻一个暴君，并试图引入民主。相比之下，乌克兰有一个民主政府，在普京入侵时没有对邻国构成任何威胁。
（德国之声中文网）伊拉克战争和北爱尔兰和平协议即将迎来各自的20周年和25周年纪念日，它们分别是英国前首相布莱尔执政十年期间最具争议事件和最没有争议的事件。近日，布莱尔接受了法新社、德新社、安莎社和埃菲社采访，对此进行了回顾和解释。
周一（3月20日）是布莱尔与美国总统布什一起，在没有联合国授权的情况下，无视英国有史以来最大规模的示威活动，对萨达姆·侯赛因统治下的伊拉克出兵的20周年纪念日。
在许多批评者看来，这场并没有发现大规模杀伤性武器的战争是一次鲁莽的错误冒险，并削弱了西方抵御俄罗斯和中国的专制者崛起的能力。
布莱尔驳斥了这样一种观点，即俄罗斯总统普京通过挑战被削弱的西方获利，从 2014 年开始一直延续到去年全面入侵乌克兰。
“如果他不使用那个借口（没有得到联合国安理会授权的伊拉克战争），他会使用另一个借口”，这位现年69岁的前工党领袖在接受欧洲新闻机构联合采访时说。
布莱尔指出，萨达姆发起了两场地区战争，违抗了多项联合国决议，并对自己的人民发动了化学袭击。相比之下，乌克兰有一个民主政府，在普京入侵时没有对邻国构成任何威胁。
“至少你可以说我们在推翻一个暴君，并试图引入民主。”布莱尔在他位于伦敦市中心的托尼布莱尔全球变化研究所的办公室里说。
以美国为首的多国联军在2003年出兵伊拉克，推翻了萨达姆政权。但伊拉克很快就陷入了暴力的漩涡，在随后的几年里，有数十万人死亡。恐怖组织“伊斯兰国”也利用了政治混乱，并在一段时间内控制了该国大部分地区。
布莱尔在 2007 年卸任后，作为国际特使在以色列和巴勒斯坦人之间进行和平谈判，伊拉克的影响对他的努力构成了阻碍。
布莱尔在接受联合采访时表示，他“仍然非常热衷于”促进中东和平，即使它看起来“现在还很遥远”。他说，巴勒斯坦人可以从他任期内无可争议的成就中吸取教训：北爱尔兰的和平。
根据贝尔法斯特协议（北爱尔兰和平协议，又称耶稣受难日协议），在长达30年的教派冲突导致约3500人死亡之后，亲爱尔兰的武装分子同意放下武器，亲英国的工会分子同意分享权力。
在1998年4月10日签署协议之前，布莱尔、时任爱尔兰总理埃亨（Bertie Ahern）和时任美国总统克林顿的特使花了三天三夜进行最后阶段的谈判。
今天，该领土陷入了新的政治僵局。但英国和欧盟最近达成的一项规范英国脱欧后北爱尔兰贸易的协议，为美国总统拜登在该协议25周年进行访问扫清了道路。
布莱尔在反思亲爱尔兰武装分子从子弹到投票箱的战略转变时说：“这是我经常对巴勒斯坦人说的话：你应该从他们的所作所为中吸取教训”。
“他们改变了战略并着眼于结果，”他说，否认他偏向以色列，称只是着眼于如何进行和平谈判的现实。
“有很多事情是有争议的，也有很多事情是没有争议的。”布莱尔说，回想着1997年至2007年他在唐宁街10号经历的动荡。“我想耶稣受难日协议大概是没有争议的一件事情。”他说，“当我来到贝尔法斯特时，事情或多或少已经谈崩了。我们不得不重新起草协议，最后达成一致……这可能是过去 25 年间唯一真正成功的和平进程。”
（法新社，德新社）
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