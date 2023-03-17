布莱尔: 伊拉克战争和乌克兰战争不能相提并论

（德国之声中文网）伊拉克战争和北爱尔兰和平协议即将迎来各自的20周年和25周年纪念日，它们分别是英国前首相布莱尔执政十年期间最具争议事件和最没有争议的事件。近日，布莱尔接受了法新社、德新社、安莎社和埃菲社采访，对此进行了回顾和解释。

周一（3月20日）是布莱尔与美国总统布什一起，在没有联合国授权的情况下，无视英国有史以来最大规模的示威活动，对萨达姆·侯赛因统治下的伊拉克出兵的20周年纪念日。

在许多批评者看来，这场并没有发现大规模杀伤性武器的战争是一次鲁莽的错误冒险，并削弱了西方抵御俄罗斯和中国的专制者崛起的能力。

布莱尔驳斥了这样一种观点，即俄罗斯总统普京通过挑战被削弱的西方获利，从 2014 年开始一直延续到去年全面入侵乌克兰。

“如果他不使用那个借口（没有得到联合国安理会授权的伊拉克战争），他会使用另一个借口”，这位现年69岁的前工党领袖在接受欧洲新闻机构联合采访时说。

布莱尔指出，萨达姆发起了两场地区战争，违抗了多项联合国决议，并对自己的人民发动了化学袭击。相比之下，乌克兰有一个民主政府，在普京入侵时没有对邻国构成任何威胁。

“至少你可以说我们在推翻一个暴君，并试图引入民主。”布莱尔在他位于伦敦市中心的托尼布莱尔全球变化研究所的办公室里说。

以美国为首的多国联军在2003年出兵伊拉克，推翻了萨达姆政权。但伊拉克很快就陷入了暴力的漩涡，在随后的几年里，有数十万人死亡。恐怖组织“伊斯兰国”也利用了政治混乱，并在一段时间内控制了该国大部分地区。

美军出兵10年后的伊拉克 噩梦依旧 虽然有数十亿美元流入伊拉克的战后重建项目。但对于许多本地人来说，停电和缺水仍然是家常便饭。该国除了公共基础设施条件非常糟糕以外，还深受腐败、贫困以及不断攀升的失业率影响。

美军出兵10年后的伊拉克 逃亡在路上 多年战乱以及政局不稳导致了人口的大规模外流。据联合国难民署2012年公布的消息，许多伊拉克难民开始从叙利亚返回故乡，为的是逃离目前邻国的战乱。难民署在一份年度报告中指出，目前在伊拉克境内逃亡的难民数量大约为120万。

美军出兵10年后的伊拉克 家常便饭 伊拉克3300万人口中，有大约五分之一生活在巴格达。这个伊拉克的首都俨然像一座由禁区以及安全区组成的迷宫。居民们出门在外需要经过无数个关卡检查。尽管如此，自杀袭击事件仍然时有发生。美军进入伊拉克10周年纪念日前夕，巴格达什叶派城区中多个汽车炸弹爆炸，导致至少50人丧生。

美军出兵10年后的伊拉克 死亡和毁灭 名叫“伊拉克罹难人数统计机构”（Iraq Body Count）的数据库记录了2003年美国入侵以来，所有暴力袭击事件的死亡案例。去年，该统计显示有4568名平民遇害。这也是该统计数据2009年以来第一次有所回升。相关统计显示，2011年，有4144名伊拉克平民丧生。

美军出兵10年后的伊拉克 女无所依 只有40%的伊拉克妇女能够读写。1970年代，这一数字几乎是100%。伊拉克曾经以推出中东地区第一位女总理和女法官为豪。而现在，许多失去丈夫的女人们却必须苦苦求生。同时，年轻女孩被强迫结婚的情况也越来越多。

美军出兵10年后的伊拉克 雷区上的生活 战争以及内部冲突在过去的十年中给伊拉克留下了一份危险的遗产：世界上几乎没有任何国家像伊拉克一样，有这么多的地雷和哑弹。联合国公布的数据显示，全世界有270万人生活在雷区。

美军出兵10年后的伊拉克 慢性死亡 许多医疗报告显示，伊拉克癌症患病率以及儿童死亡率不断增加。而这一增长幅度甚至比日本遭受原子弹袭击后还要高。造成这一现象的主要原因是添加在炸弹中的放射性铀，这能够提高炸弹的杀伤力。

美军出兵10年后的伊拉克 伊拉克之子 “伊拉克之子”组织2005年由逊尼派部落领导人创建，目的是保障其所在地区的安全。他们后来成为了武装民兵组织，在全国范围内同常规的安全力量一起行动。但由于他们的武器装备落后，得不到政府的支持，经常成为“基地”组织的攻击目标。

美军出兵10年后的伊拉克 伊拉克的阿拉伯之春？ 从2012年12月开始，在逊尼派居民占绝大多数的地区，一再有数万名示威者涌上的街头。此类抗议活动是伊拉克2011年受阿拉伯之春运动的影响，所开展的一系列抗议活动的后续。

美军出兵10年后的伊拉克 奋斗，为了一个更好的未来？ “1920革命旅”是另外一支逊尼派武装力量。他们专门与政府交战。该组织的总指挥萨德（Saad）向德国之声表示:“对于需要为这场战争负责的人来说，帮助我们重建是他们道义上的责任。发起这场侵略的理由是个巨大的骗局，而当时的这个理由是：伊拉克拥有大规模杀伤性武器。” 作者: Karlos Zurutuza（巴格达）任琛



布莱尔将北爱尔兰和平协议视为其最大政治遗产

布莱尔在 2007 年卸任后，作为国际特使在以色列和巴勒斯坦人之间进行和平谈判，伊拉克的影响对他的努力构成了阻碍。

布莱尔在接受联合采访时表示，他“仍然非常热衷于”促进中东和平，即使它看起来“现在还很遥远”。他说，巴勒斯坦人可以从他任期内无可争议的成就中吸取教训：北爱尔兰的和平。

根据贝尔法斯特协议（北爱尔兰和平协议，又称耶稣受难日协议），在长达30年的教派冲突导致约3500人死亡之后，亲爱尔兰的武装分子同意放下武器，亲英国的工会分子同意分享权力。

在1998年4月10日签署协议之前，布莱尔、时任爱尔兰总理埃亨（Bertie Ahern）和时任美国总统克林顿的特使花了三天三夜进行最后阶段的谈判。

今天，该领土陷入了新的政治僵局。但英国和欧盟最近达成的一项规范英国脱欧后北爱尔兰贸易的协议，为美国总统拜登在该协议25周年进行访问扫清了道路。

布莱尔在反思亲爱尔兰武装分子从子弹到投票箱的战略转变时说：“这是我经常对巴勒斯坦人说的话：你应该从他们的所作所为中吸取教训”。

“他们改变了战略并着眼于结果，”他说，否认他偏向以色列，称只是着眼于如何进行和平谈判的现实。

“有很多事情是有争议的，也有很多事情是没有争议的。”布莱尔说，回想着1997年至2007年他在唐宁街10号经历的动荡。“我想耶稣受难日协议大概是没有争议的一件事情。”他说，“当我来到贝尔法斯特时，事情或多或少已经谈崩了。我们不得不重新起草协议，最后达成一致……这可能是过去 25 年间唯一真正成功的和平进程。”

（法新社，德新社）

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