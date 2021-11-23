 布林肯: 中国攻台没有好处 应谨慎考虑可怕后果 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

布林肯: 中国攻台没有好处 应谨慎考虑可怕后果

美国国务卿布林肯在《路透峰会》上指出，中国领导人应慎重考虑在台海掀起风波的可怕后果。而欧盟和美国的代表在本周《美欧中国议题对话》结束之后皆表示，双方在对中态度上渐趋一致。

Belgien Brüssel | NATO Treffen der Außenminister - Antony Blinken

美国国务卿布林肯认为，台海冲突对任何人都没有好处，中国将首当其冲。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周五（12月3日）在路透社举办的《路透峰会》上表示，中国领导人应该谨慎考虑他们的对台行动。布林肯也提出警告称，如果中国在台湾海峡掀起风波，将招致「可怕的后果」。

承诺确保台湾拥有自卫能力

布林肯在峰会上指出，中国近年来一直试图改变台海现状，进行挑衅性的军事演习，并试图在国际舞台上孤立台湾。当被问及美国是否承诺在中国攻台时派遣军力协助，布林肯表示：「我们一直都非常明确，多年来，我们承诺确保台湾拥有自卫的能力……我们将继续履行这一承诺。」

中国将首当其冲面对后果

布林肯也说：「但在这里，我再次希望中国领导人慎重考虑这个问题，不要贸然引发一场危机。我认为，这场危机会给很多人带来可怕的后果，对任何人都没有好处，中国将首当其冲。」

美欧对中策略互补

而美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）周五（12月3日）在与欧盟对外事务部秘书长桑尼诺（Stefano Sannino）再度会晤后表示，美国和欧洲对中国的态度「越来越趋同」。卿舍曼提到，华盛顿致力于与欧洲伙伴「并肩同行」，以「团结的力量」与中国打交道。她指出：「我们认为我们（美方）的方式和欧盟对中国的方式是互补的，并且越来越趋于一致。」

欧盟和美国本周在华府举行第2届《美欧中国议题对话》（US-EU Dialogue on China）上，对中国在南海、东海以及台湾海峡的行动表示关切，并称北京破坏区域和平安全的作为，已「直接影响到美国和欧盟的安全和繁荣」。

中国对立陶宛行动「极其令人担忧」

桑尼诺在会晤结束后提到，欧盟承认中国的重要性，但在北京的行动不符合规则时也不会回避。他表示，中国最近针对欧盟成员国立陶宛的行动「极其令人担忧」、「无法接受」。

Stefano Sannino EU Beamter

桑尼诺：中国最近针对立陶宛的行动「极其令人担忧」

桑尼诺称，欧盟希望加强与台湾的经济和文化联系。台湾是欧洲工业关键零件的供应者，而北京则称台湾为中国的一部分。萨尼诺也指出：「当我看到拜登政府界定他们与中国关系的方式，以及他们如何界定在印太地区的利益时，我认为我们（美国和欧盟）确实在朝着同一个方向前进。」

在台湾驻立陶宛代表处于11月18日开业后，中国降级了与立陶宛的外交关系。立陶宛官员表示，中国海关近期开始将立陶宛的货物排除在海关系统外，并向第三国的公司施压，要求它们不和立陶宛做生意。

（路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美欧外交高层对话 关切中国在台海行径

美国与欧盟外交高层就中国议题进行对话，会前一份简报提到，美欧对中国「令人担忧的行为」的看法「越来越一致」。双方预计将深化在经济、国际组织等领域的合作，也将加强与中国相关的情报共享。  

中国宣布外交降级 欧美力挺立陶宛

在台湾驻立陶宛代表处正式挂牌数日后，中国外交部声明表示，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，并敦促立方「立即纠正错误」。立陶宛这一边则有欧盟的支持与美国经济合作的保证。  

专访：两岸开战在即？台湾人为何不紧张？

近来两岸紧张情势似乎不断升温，德国之声访问台湾国防专家苏紫云，谈两岸开战可能、军力消长，以及台湾人为何看来不紧张。  

相关内容

In this April 12, 2018 photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, left, speaks after he reviewed the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy fleet in the South China Sea. China has announced live-fire military exercises in the Taiwan Strait amid heightened tensions over increased American support for Taiwan. The announcement by authorities in the coastal province of Fujian on Thursday was accompanied by a statement that the navy was ending a three-day exercise in the South China one day early. (Li Gang/Xinhua via AP) |

客座评论：习近平的“台湾红线”在哪里？ 23.11.2021

中国外交部将中立（陶宛）外交关系从大使级降为代办级，以抗议立当局允许设立“驻立台湾代表处”。政论家邓聿文认为，某种程度上，北京的这一举动可以用来检视中国在台湾问题上划定的红线的具体标准。

U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman speaks at a press conference after a meeting with her Japanese and South Korean counterparts in Washington on Nov. 17, 2021. (Kyodo)

美欧外交高层对话 关切中国在台海行径 03.12.2021

美国与欧盟外交高层就中国议题进行对话，会前一份简报提到，美欧对中国「令人担忧的行为」的看法「越来越一致」。双方预计将深化在经济、国际组织等领域的合作，也将加强与中国相关的情报共享。

Lithuania flag with China flag, 3D rendering

力挺台湾惹怒北京 中驻立陶宛使馆短暂停止业务 26.11.2021

「驻立陶宛台湾代表处」上周正式挂牌运作，中国外交部决定将中立两国外交关系降为代办级，但立陶宛似乎无惧北京威胁，持续走在抗中前线，12月初国会议员将赴台访问。

广告

媒体看中国

China Olymische Winterspiele 2022 Peking

德语媒体：抵制冬奥与否，答案不止一个

《法兰克福汇报》记者分析认为，虽然大部分西方国家政要本来也无意前往北京出席冬奥会的开幕式，但是像美国所呼吁的那样明言抵制，还是以疫情作为挡箭牌，默默远离北京？这是各国领导人亟待解决的问题。  