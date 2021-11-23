布林肯: 中国攻台没有好处 应谨慎考虑可怕后果

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周五（12月3日）在路透社举办的《路透峰会》上表示，中国领导人应该谨慎考虑他们的对台行动。布林肯也提出警告称，如果中国在台湾海峡掀起风波，将招致「可怕的后果」。

承诺确保台湾拥有自卫能力

布林肯在峰会上指出，中国近年来一直试图改变台海现状，进行挑衅性的军事演习，并试图在国际舞台上孤立台湾。当被问及美国是否承诺在中国攻台时派遣军力协助，布林肯表示：「我们一直都非常明确，多年来，我们承诺确保台湾拥有自卫的能力……我们将继续履行这一承诺。」

中国将首当其冲面对后果

布林肯也说：「但在这里，我再次希望中国领导人慎重考虑这个问题，不要贸然引发一场危机。我认为，这场危机会给很多人带来可怕的后果，对任何人都没有好处，中国将首当其冲。」

美欧对中策略互补

而美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）周五（12月3日）在与欧盟对外事务部秘书长桑尼诺（Stefano Sannino）再度会晤后表示，美国和欧洲对中国的态度「越来越趋同」。卿舍曼提到，华盛顿致力于与欧洲伙伴「并肩同行」，以「团结的力量」与中国打交道。她指出：「我们认为我们（美方）的方式和欧盟对中国的方式是互补的，并且越来越趋于一致。」

欧盟和美国本周在华府举行第2届《美欧中国议题对话》（US-EU Dialogue on China）上，对中国在南海、东海以及台湾海峡的行动表示关切，并称北京破坏区域和平安全的作为，已「直接影响到美国和欧盟的安全和繁荣」。

中国对立陶宛行动「极其令人担忧」

桑尼诺在会晤结束后提到，欧盟承认中国的重要性，但在北京的行动不符合规则时也不会回避。他表示，中国最近针对欧盟成员国立陶宛的行动「极其令人担忧」、「无法接受」。

桑尼诺称，欧盟希望加强与台湾的经济和文化联系。台湾是欧洲工业关键零件的供应者，而北京则称台湾为中国的一部分。萨尼诺也指出：「当我看到拜登政府界定他们与中国关系的方式，以及他们如何界定在印太地区的利益时，我认为我们（美国和欧盟）确实在朝着同一个方向前进。」

在台湾驻立陶宛代表处于11月18日开业后，中国降级了与立陶宛的外交关系。立陶宛官员表示，中国海关近期开始将立陶宛的货物排除在海关系统外，并向第三国的公司施压，要求它们不和立陶宛做生意。

（路透社）

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