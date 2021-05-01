 布林肯: 中国愈加咄咄逼人 但军事对抗不是好选项 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2021

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时政风云

布林肯: 中国愈加咄咄逼人 但军事对抗不是好选项

美国国务卿布林肯近日接受CBS采访，聚焦中国话题。他在采访中表示，美国并不试图遏制中国崛起，但警告说北京在很多方面表现得“更具对抗性”，“在国内加强打压，在海外愈加咄咄逼人”，但他同时称，“军事对抗不符合中美两国利益”。

USA China I Antony Blinken

布林肯在接受CBS采访时说：“美国无意遏制中国崛起”

（德国之声中文网）在拜登政府上任百日之际，国务卿布林肯（Anthony Blinken）接受了美国哥伦比亚广播公司（CBS）的采访。

5月2日这档名为"60分钟"的节目中，中国以及美国的对华政策是最主要的话题，布林肯对中国提出批评，称中国在国内和国外表现得愈加咄咄逼人，正在挑战现有世界秩序。

采访一开始，布林肯就表示：中国是目前世界上唯一有军事、经济和外交能力来削弱、挑战当前世界秩序的国家，而这种秩序是基于那些美国非常重视和努力捍卫的规则。

但他同时表示，美国并非要阻止中国崛起，"我们的目的并非遏制中国……，而是维护这种基于规则的秩序，中国正在对这一秩序提出挑战"。他强调，任何一方对该秩序提出挑战，美国都会站出来反对，对其进行捍卫。

军事对抗"不符合中美两国的利益"

主持人诺拉·奥唐奈（Norah O'Donnell）随后问："……你见过中国在军事上像现在一样强硬、咄咄逼人吗？"布林肯回答说"从未有过"，表示"我们看到，在过去数年里，中国在国内加强打压，在海外表现得更咄咄逼人"。

这位美国国务卿也称，"中国相信自己可以并且应该成为世界上占主导地位的那个国家"。

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拜登上任60天的首场记者会毫无例外地谈到了美中竞争，直言“这是21世纪的民主与专制的较量”，面对中国带来的挑战，“我们必须证明民主是可行的”。政论家邓聿文认为，美中竞争的结局关乎全球民主未来。

对于在阿拉斯加落下帷幕的中美高层对话，各界做出谨慎乐观的评价，但是也有分析人士认为，实际进展可能比公众所看到的要好。国际媒体指出与中国之间的竞争对抗将决定拜登外交政策主线。中国社交媒体上则充斥着对中方代表的赞扬叫好。

美国国务卿布林肯表示，拜登政府不会因新冠事宜惩罚中国。同时他承认，两国关系中敌意的因素在增加。

拜登与40国领导人针对气候议题举行线上峰会。除了美国与英国有其极具野心的目标，中国国家主席习近平也宣布，中国将严格控制煤炭消费量，他同时称发达国家应该在应对气候变化问题上“切实帮助发展中国家”，强调“要重信守诺，不要言而无信”。

这是拜登自1月20日上任后首度与习近平通电话，同一天，美国国防部决定将成立工作小组审视对华战略。蔡英文政府周四对拜登表达了感谢与钦佩，更有民进党立委指出，“美国在台湾等议题上反守为攻”。

在这里，该节目展现了南海上中国战机、战舰的画面。布林肯同时表示，他认为军事对抗或者说哪怕仅仅是走向军事对抗，都并不符合中美两国利益。

复杂的中美关系

主持人之后也提到中国新疆人权问题。布林肯重复此前提出的批评，"我们已经明确表示，我们看到新疆发生了针对维吾尔人的种族灭绝事件，超过一百万人被拘押"，他表示，北京称新疆存在恐怖主义威胁，"我们看不到这一点，没有来自一百万人（的恐怖主义威胁）"。

不过布林肯也指出，美国必须要和中国打交道，而美中关系很复杂，"无论是其对抗性的一面、竞争性的一面还是合作性的一面"。

他表示，中国试图以"愈加具有对抗性的"方式进行不公平竞争，强调美国与伙伴国家一起回应中国的必要性。他说，"当我们与那些志同道合的、同样受到不公平待遇的国家一起向北京说'不可能这样，也不会这样'的时候，会更有效也更具威力"。

这位美国国务卿提到，拜登上任后与中国国家主席习近平的首次通话进行了2小时。在电话中，拜登明确指出，对中国在经济等多个领域的所作所为非常关切，其中就包括盗窃知识产权的行为。

更多阅读：拜登习近平首度通电话 谈香港丶新疆丶贸易

在谈到中国是否会取代美国、成为世界上最强大的国家时，布林肯说，这取决于中国如何使用其财富。他表示，中国存在人口老龄化问题，存在严重的环境问题等等。"而我的观点是，从根本上来说，一个国家的财富……是其人力资源以及最大程度发挥人们潜力的能力。这对于我们来说是挑战，对中国来说也是挑战。我想，如果聪明地对待这个问题，我们比世界上任何一个国家都更能发挥人力资源的潜力"。

（来源：CBS网站）

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