布林肯飞抵韩国出席民主峰会

（德国之声中文网）抵达首尔之前，布林肯曾在巴林短暂逗留，并与巴林国王阿勒哈利法（King Hamad bin Isa Al-Khalifa）举行了会谈。会谈核心内容是如何实现加沙和平。

周一开始，为期三天的世界民主峰会将在韩国举行。此次民主峰会是第三届，由韩国单独主办。18日将举行部长级会议和专家圆桌会议，19日各国公民团体将进行主题讨论和工作会议，由各国首脑参与的峰会正式会议则将于20日晚以视频形式进行。

民主峰会旨在应对全球权威主义崛起等挑战，加强民主阵营的团结，最初由美国总统拜登主导成立。首届峰会于2021年以视频形式举行，第二届峰会于2023年以视频和线下相结合的形式举行。

韩国是华盛顿在东亚地区的重要盟友，美国在韩国境内派有驻军27000人，帮助韩国防范来自朝鲜的威胁。

保守派政治家尹锡悦当选总统后，韩国明显加强了同美国的关系，与此同时，韩日关系也出现显著缓和。韩国外交部此前发布声明称，布林肯将同韩国外长举行会谈，核心议题包括加强韩美同盟共同应对朝鲜威胁等等。

布林肯下周到访菲律宾 南中国海是主要议题

美国国务院发言人米勒表示，首尔会议结束后，布林肯将前往马尼拉，此行旨在强调"对菲律宾盟友的坚定承诺"。一般认为，当前菲中两国因南中国海主权争议而日趋紧张的关系将是布林肯在马尼拉的首要议题。



中菲两国围绕南中国海岛礁归属发生多次冲突后，北京指责美国将菲律宾作为对抗中国的"棋子"。

中国声称对几乎整个南中国海域拥有主权，并对邻国的主权要求以及国际法庭的裁决一概置之不理。

南中国海是国际贸易的重要通道，具有重大的战略意义。

过去几年来，中国迅猛扩展海军实力，并实现了对大片海域的实际控制，试图以此扩展在这一地区的政治和军事影响力。

（法新社，韩通社）

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