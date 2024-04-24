布林肯飞抵上海 开始三天访华行程

美国国务卿布林肯周三抵达上海，开始为期三天的访华行程。过去一段时间以来，中美关系有所缓解，但仍存在一系列足以危害双边关系稳定的争执议题。

（德国之声中文网）在上海，布林肯将同商界代表举行会谈，随后于周五启程前往北京会晤中国外长王毅，稍后他还有可能会同中国党和国家领导人习近平举行会谈。

布林肯此次访华是中美间一段时间以来最高级别的互动。去年年初，间谍气球等事件一度令中美关系跌至历史性低谷，双方就贸易、军事交流等议题建立工作小组展开沟通后，关系已有所缓解。



但在芬太尼以及台湾等问题上，双方迄今并未能取得实质进展。此外，中国在俄乌战争中对莫斯科的暗中支持，也加剧了中美关系的紧张。

新加坡李光耀公共政策学院学者吴木銮对路透社表示，虽然布林肯此次访华行程，并不大可能给双边关系带来重大突破，但双方都希望能“保持沟通渠道畅通，避免出现尴尬局面。”

布林肯将向中国方面施加压力，敦促中国企业停止重新装备俄罗斯国防工业的行为。2022年2月，中俄双方就建立所谓“合作无止境”的伙伴关系之后数天，俄罗斯开始了侵略乌克兰的军事行动。美国官员上周发出警告说，虽然中国并没有向俄罗斯直接出口武器，但中国公司正在向俄方提供有助于侵乌战争的军民两用产品和技术。

上周五，美国国务院一名高级官员对媒体表示，华盛顿即将“采取措施”，打击那些被认为损害美欧安全利益的中国公司。

此外，美国还讨论了对中国相关银行实施制裁的可能性。不过，一位美国官员对路透社表示，美方目前并没有将此付诸行动的计划。

迄今为止，华盛顿的确从未对中国各大银行实施制裁行动。在很多观察家看来，制裁中国各大银行，无异于“核选项”，因为这会给全球经济和中美关系带来严重影响。

中国官方的新华社援引中国外交部一位官员的话报道称，去年十一月旧金山的“拜习会”之后，中美关系出现了“止跌趋稳”的势头。但这位官员同时也对美国所谓“阻遏中国和干涉内政的错误言行”提出了批评。

去年十一月旧金山的“拜习会”之后，中美关系出现了“止跌趋稳”的势头。 图像来源: Doug Mills/AP/picture alliance

呼吁对台克制

布林肯访华前夕，美国众议院上周五通过一项对台军援法案。而下个月，对北京持批评态度的赖清德将正式就任台湾总统。同其前任蔡英文一样，赖清德也坚决反对北京对台湾提出的主权诉求。美国国务院一名高级官员对路透社表示：“我们所要传达的信息是，在台湾总统就职仪式前夕，有关各方应保持克制，避免一切可能导致局势升级的行动。”

此外，美国国会中，要求中国公司字节跳动同其旗下的TikTok实施剥离的呼声也越来越高。种种迹象显示，华盛顿越来越倾向于在经济领域同中国展开对抗。

一般认为，布林肯访华期间，还将讨论人权问题，其中包括中国政府对西北边陲穆斯林少数民族的打压行动。

作为加强沟通努力的一部分，华盛顿同北京的高层互动近来有所增加。本月早些时候，财政部长耶伦到访广州和北京，而上周，美国国防部长奥斯汀则同中国国防部长进行了通话，这是过去18月以来的第一次。拜登总统国家安全顾问沙利文也定期同中国外长王毅进行沟通，目的是对“大国竞争”进行有效管控。

今年十一月，现任总统拜登将同其前任特朗普在此展开大选角逐。特朗普一向主张对中国采取更为强硬的立场。

华盛顿史汀生中心（Stimson Center）高级研究员孙韵对法新社表示，中国领导层的当务之急是提振本国经济，因此在中美关系方面，他们会在大选前选择观望态度。“中国人很清楚，在贸易领域，拜登政府不会带个中国任何好消息，认为这对选战极其不利。而对中国领导人来说，今年的优先选项就是保持中美关系的稳定。在下届总统人选确定之前，我认为除此之外中国方面也没有更好的选择。

（路透社，法新社）

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