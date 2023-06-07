布林肯预计18日访华 着眼管控风险

（德国之声中文网）据法新社报道，美国国务卿布林肯计划于6月18日访华。今年年初，他因为气球风波而推迟了原定2月份的访问计划。

一名不愿意透露姓名的美国官员提供了上述信息。据称布林肯将在18日抵达北京，这也将是自2018年10月时任国务卿蓬佩奥访华之后，到访中国的最高级别美国官员。

柯比未正面证实布林肯访华计划

美国国务院尚未正式确认这一行程。国家安全会议发言人柯比（John Kirby）不久前曾经表示，华盛顿方面将在“近期”宣布高级官员的出访行程，但是没有提供更多细节信息。

去年11月，美国总统拜登和中国国家主席习近平在巴厘岛举行了会晤，就努力缓和紧张的双边关系以避免局势失控达成了共识，而派遣布林肯访华也是两国元首达成协议的一部分。

2月初，美国宣布在其领空监测到中国探测气球——并在之后将其击落，此事在美国议员中激起愤怒，尽管北京否认那是间谍气球，而坚称只是用于气象研究。布林肯随即取消了访问中国的行程。

不过最近一段时间以来，中美双方似乎重新开始寻求控制紧张局势，包括上个月白宫安全顾问苏利文（Jake Sullivan）和中共外事办主任王毅在奥地利进行的闭门会议。

近几年来，这两个世界最大经济体之间的紧张关系不断升级，其中最主要的摩擦点之一就是台湾问题。

另据路透社报道，美国和五个盟友国家在周五发表了一份联合声明，谴责使用相当于经济胁迫的贸易操作。该声明并未单独点名，但却带有针对中国的意味。

该声明强调，“与贸易相关的经济胁迫和非市场导向的政策与操作”威胁到国际多边贸易体系，并且“危害到国与国之间的关系”。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

澳大利亚、英国、加拿大、日本和新西兰共同参与了美国发起的这份共同声明。这些国家除了日本之外，都是所谓“五眼联盟”成员。此外美日英加四国也都是七国集团（G7）的成员。

上个月，七国集团领导人刚刚签署了一份倡议，呼吁打击经济胁迫，确保任何将经济依赖性当作武器的企图都会最终失败并且面临后果。

华盛顿多次对北京的贸易政策表示担忧。一位美国贸易代表办公室官员在就相关联合声明接受媒体采访的时候提到，中国曾经对立陶宛实施过进口禁令，原因是立陶宛允许台湾在该国设立地位相当于使领馆的代表处。

不过，与前任特朗普在任末期采取的完全敌对立场不同，拜登政府近来也在寻求与中国在有限的领域保持合作，比如气候保护等。



（法新社、路透社）

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