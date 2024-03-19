布林肯重申對菲協防承諾 美日菲峰會4月登場

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二（3月19日）抵達馬尼拉，這是自菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）2022年6月上任以來，布林肯第2次訪菲；此前，布林肯還先去了韓國參加民主峰會。

在與小馬科斯會面前，布林肯與菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）會談。布林肯表示南海水道不只對菲國重要，對美國與全球亦然。「這就是為什麼我們與菲律賓站在一起，恪守雙方鐵一般的防衛承諾，包括在共同防禦條約之下的承諾。」

布林肯說，美方同樣擔憂中國危害「自由開放印太地區」的共同願景。馬納羅則表示，菲律賓希望在以規則為基礎的國際秩序下，解決南海爭端，並盼能跟美國進一步提升關係。

面對中國在印太區域拓展影響力，美國積極與盟友互動、抗衡中國擴張。美國國務院官員週一（18日）表示，儘管世界各地陸續爆發衝突，但美方希望展現對印太地區的關注。

德拉薩列大學（De La Salle University）學者狄卡斯特羅（Renato De Castro）指出，布林肯此行訪菲，目標是「促進同盟關係」。菲律賓大學政治學家克拉夫特（Herman Kraft）則說，小馬科斯可能想知道，什麼樣的「觸發點」會使美國動用雙方1951年簽訂的聯防條約。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



去年5月小馬科斯曾訪美並會晤拜登，當時兩國更新了《美菲共同防禦條約》的規範。在美中競爭加劇的背景下，菲律賓與中國船隻在南海越發頻繁碰撞，這也促使美國重新強調對菲律賓的防衛承諾。

今年3月5日，中菲船隻再度於第二托馬斯島礁（中國稱仁愛礁）附近碰撞，導致菲律賓船員受輕傷。事後，美方提及《美菲共同防禦條約》條款，重申若菲律賓部隊、公務船或飛機在南海任何地方遭受武裝攻擊，美國將出手防衛菲方。

上週五（15日），中國國防部發言人張曉剛回應此事，再度反批菲國才是侵權方。「正告菲方不要一意孤行，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的挑釁舉動，同時奉勸某些域外國家停止慫恿支持菲方侵權冒險的言行，不要成為南海的攪局者。」

中國認為幾乎整個南海的主權都屬於中國，儘管2016年的海牙仲裁結果稱此無法律根據，但中方並不承認該裁決。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

美日菲首場三方領袖峰會

布林肯訪菲之際，白宮宣布4月11日將首度舉辦美國、日本、菲律賓三方峰會，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬科斯將齊聚華府。

去年9月，美國副總統哈里斯（又稱賀錦麗）曾在印尼雅加達的東協峰會（ASEAN）場邊，與岸田和小馬科斯有過非正式談話，隨後三國外長亦曾會面。另外，岸田11月曾訪菲，雙方同意展開防禦協議談判，將允許兩國互相派駐軍隊。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，4月的領袖峰會上，三位領袖將討論三方合作，「促進包容的經濟成長與新興科技，推動乾淨能源供應鏈與氣候合作，並促進印太地區與世界的和平安全」。

三方峰會之外，小馬科斯和拜登將另行舉辦雙邊會議；美方稱，將「重申與菲律賓之間的堅定同盟」。上週三（13日），小馬科斯曾表示，希望把菲日美三國合作正規化。

峰會前，岸田則將先行赴美展開國事訪問，並與拜登會談。日本內閣官房長官林芳正表示，日方相信這場會談能夠強化「基於法治、自由開放的國際秩序」；日本也認為，以日美同盟為紐帶、深化與菲律賓等立場相近國的合作，「對維護區域和平繁榮而言，至關重要」。

（綜合報導）

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