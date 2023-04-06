布林肯访问河内 美越提升关系对抗中国影响力

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周六（4月15日）在河内与越南总理范明政会晤，讨论进一步加深两国关系。

“我们希望能够将（两国关系）提升到一个更高的水平。”布林肯在会晤之后说。

布林肯对越南的访问凸显了拜登政府加强与东南亚国家关系以对抗中国在该地区日益强硬的姿态的努力。

美越关系取得“非凡进展”

美国国务院发言人说，两位领导人都表达了加强伙伴关系的承诺，布林肯赞扬双边关系的“非凡进展”，并强调了人权的重要性。

范明政表示，上个月拜登总统与越南共产党中央总书记阮富仲通电话之后，两国“希望进一步加强、进一步提升我们的双边关系，使之达到一个新的高度”。

在拜登与阮富仲通话之后，这两位领导人可能会在7月举行双边会晤或者举行其它美越高层会议。

共同对抗中国的影响力

越南作为东南亚重要的贸易伙伴，一直警惕着中国在南海的军事主张，并乐于接受华盛顿扩大在该地区影响力的努力。

美国将越南视为其地区战略的重要组成部分，并试图利用该国与中国的竞争来扩大其影响力。

然而，越南对提升与美国的关系持谨慎态度，担心这样会对越南与中国的关系产生潜在影响。

在东南亚发展盟友以对抗中国，并防止北京对台湾采取任何可能的行动，对美国来说是一项具有挑战性的努力，因为该地区的国家不愿激怒他们强大的邻国——中国不仅有强大的军队，而且也是重要的贸易伙伴和投资来源。

作为这项努力的一部分，布林肯在河内为耗资12亿美元的新美国大使馆破土动工，以表明美国政府致力于提升两国关系的决心。

布林肯的访问距离作为美国大规模从越南撤兵50周年，仅有两周时间。这场大撤兵被视为越战进入结束阶段的标志。

（美联社、路透社）

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