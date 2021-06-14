布林肯访问欧洲多国 加强美欧盟友关系

（德国之声中文网）本周三（6月23日），到访德国的美国国务卿布林肯计划与德国联邦总理默克尔以及外长马斯举行会晤。另外他还将在柏林参加一场同时还有俄罗斯、中国以及土耳其代表出席的有关解决利比亚冲突的会议。周四，马斯和布林肯计划在欧洲被屠杀犹太人纪念馆签署一项关于美国和德国在纪念二战犹太人大屠杀方面加强合作的协议。

布林肯同默克尔、马斯会晤的重点议题将放在如何在后特朗普时代把陷入低谷的美德关系重新引入新时代。美国现任总统拜登致力于重新改善同欧洲经济强国的关系，所以他甚至主动化解美国同而德国在天然气输送管线北溪2号问题上的矛盾，放弃对德国企业实施制裁。不过有关北溪2号线的矛盾并未完全解决，所以预计这也将是双方会晤的话题之一。

除此之外，按照美国国务院对外通报的信息，布林肯此次访问柏林还会重点谈到抗击新冠疫情、应对气候变化以及对华和对俄关系。美国主张对待这两个强国采取强硬路线，但是德国联邦政府强调，尤其在气候变化等议题上需要中国作为合作伙伴的支持与配合。

布林肯访德的同时，德国经济部长阿尔特迈尔也飞往华盛顿。默克尔本人预计将于7月15日访问美国。两周前，默克尔曾在英国举行的G20峰会期间同拜登举行了美国总统换届之后的首次会晤。当时拜登在会晤结束后在推特上写道：“我们两国间的联系还从未像现在这样紧密。”

访问德国结束之后布林肯还将继续前往法国。本周五，他将同法国总统马克龙以及法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）举行会谈。下周布林肯和德国外长马斯还会在意大利再次碰面。他们都将在罗马出席打击伊斯兰国（Islamic State）极端主义团体的会议，此后二人还将前往意大利南部出席G20外长会议。

英国《金融时报》引述消息人士的话称，中美正在讨论布林肯和中国外交部长王毅在G20外长会议期间会晤的可能性。报道称，拜登政府已向北京方面表达，希望美国副国务卿谢尔曼在夏季访问中国。

报道还透露，白宫还就今年晚些时候派遣布林肯或国家安全顾问沙利文访问中国进行了初步的内部讨论，这可能为拜登和中国国家主席习近平10月在罗马举行的G20领导人会议期间举行双边峰会创造条件。

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