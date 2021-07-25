布林肯访印 人权丶中国议题搬上台面

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周二抵达印度，与该国领导人讨论加强对抗中国的印太交往（Indo-Pacific engagement），以及新德里最近的人权记录与其他议题。

周三（7月28日），布林肯会与印度总理莫迪（Narendra Modi）和一些高级官员会晤，这场会晤前几天，他的副手美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）刚在中国与高官进行会谈。

路透社指出，华盛顿长期以来一直将印度视为抵制中国在该地区日渐崛起的关键伙伴。美国和印度丶澳大利亚和日本组成四方安全对话（Quad），也是美国在印太地区应对中国经济和军事力量的盟友。

法新社称，去年印中的喜马拉雅边境发生致命冲突以来，中国日益强硬的态度将美印关系推得更近。路透社并说，虽然拜登政府表示希望与北京建立更多的民间关系，但他并没有显示出软化特朗普政府在贸易丶科技和人权方面对抗措施的迹象。

据负责南亚和中亚事务的代理助理国务卿汤普森(Dean Thompson)上周的评论，印度这个世界上最大的民主国家的人权记录也将被列入此次议程。

莫迪所带领的以印度民族主义（Hindu nationalism）为诉求的印度人民党（Bharatiya Janata Party）的反对者，指责该党压制异议丶推出将多信仰的民主国家改造成歧视穆斯林和少数民族的印度教国家的政策。此外，莫迪还被指控试图压制批评政府处理4月和5月印度境内新冠疫情的声音。

印度经常否认外界对其人权记录的批评，并拒绝接受外国政府和人权团体的批评，称该国的公民自由已经萎缩。

美印有望加强军事关系

汤普森说，布林肯将寻求印度的支持，以便在美军8月底完成撤军阿富汗后，稳定阿富汗局势。

法新社指，印度对美军撤军阿富汗後，塔利班可能接管阿富汗有所担忧，因为这将使阿富汗成为反印度极端分子的避难所。印度虽是阿富汗政府的坚定支持者，但近期随着塔利班获得越来越多的阿富汗领土，印度从其南部城市坎大哈（Kandahar）的领事馆撤离了50名工作人员。

印度外交部上周表示，布林肯的访问「是一个继续进行高级别双边对话和加强印美全球战略伙伴关系的机会」。

在过去的几年里，两国之间的关系有所改善，特别是在面对崛起中国的共同利益方面。两国稳定加强了军事关系丶签署一连串的防务协议，也深化军事合作。

今年3月，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）会见了印度高级官员和莫迪。双方同意深化国防合作和情报共享。他的访问之后，美国气候特使克里（John Kerry）也访问了印度。

(美联社丶法新社)

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