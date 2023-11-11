布林肯访印度 谈中国、以哈冲突

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周五（11月10日）在新德里会见了印度外交部长杰尚卡尔（Subrahmanyam Jaishankar），双方讨论了面对全球挑战时的防务和战略合作问题。

本次会谈属于美印两国高级官员一年一度的「2+2」对话议程之一，美国防长奥斯汀和印度防长辛格（Rajnath Singh）也参与了会谈。

这些始于2018年的年度对话旨在调整两国的政策目标，深化两国的防务关系，尤其是对区域安全问题的关切。

学者：印美关系深化遏制中国扩张

本周五的对话着重于印太地区、中国日益强硬的态度、以哈冲突以及乌克兰局势等。金达尔国际事务学院（Jindal School of International Affairs）院长乔利亚（Sreeram Chaulia）告诉德国之声：「印美关系的深化为亚洲奠定了有利的力量平衡，并遏制了专制的中国在印太地区的霸权扩张。」

布林肯在「2+2」会议上表示：「我们（美印）正在促进一个自由、开放和繁荣的亚太地区，包括通过加强我们与日本和澳大利亚的四方伙伴关系。」贾尚卡尔则称， 「2+2」对话旨在建立「前瞻性的伙伴关系」，并帮助「构建共同的全球议程」。

当提到加沙地带的冲突时，布林肯在新德里表示：「过去几周，太多巴勒斯坦人被杀害，太多人遭受苦难」。他同时敦促以色列尽量减少对平民的伤害，并最大限度地向平民提供人道援助。

美印关系的重要支柱：国防

布林肯的亚洲之行被视为在俄乌战争上与区域伙伴团结一致的展现，同时也是为了巩固在当前加沙冲突问题上的盟友。然而，尽管华盛顿和新德里已采取措施促进两国关系，但美印双方仍存在一些重大分歧，尤其是在如何应对俄罗斯入侵乌克兰的问题上。

据美国国防部称，美国防长奥斯汀和印度国防部长辛格将讨论一项国防工业合作计划，以加快双方在各领域的技术合作和联合生产。华盛顿希望，更牢固的防务伙伴关系将逐步减少印度对其主要军事供应国俄罗斯的依赖。

辛格强调，国防是印美双边关系的重要支柱，并表示尽管「出现了各种新出现的地缘政治挑战，但我们需要继续关注重要和长期的问题」。

拜登9月赴新德里参加二十国集团峰会期间与莫迪交流

以莫迪、拜登愿景为基础的会谈

本次「2+2」对话旨在巩固印度总理莫迪今年6月访问华盛顿，以及美国总统拜登9月赴新德里参加二十国集团峰会所奠定的基础。布林肯说：「我们一起采取了非常具体的措施来实现两国领导人提出的愿景。」

此外，布林肯还谈到了印度和加拿大之间因印度涉嫌谋杀一名加拿大公民而引发的冲突。布林肯说：「作为这两个国家的朋友，我们认为印度与加拿大合作开展调查非常重要，他们应该以合作的方式解决这一分歧。」"

（综合报导）

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