布林肯访华前被中国黑客探了底细？

（德国之声中文网）美国有限电视新闻网（CNN）本周四（7月13日）援引美国政府官员报道，拜登政府认为，中国黑客入侵包括国务院在内的美国政府电子邮件系统的行动使中国政府对美国国务卿布林肯6月访华前的一些想法有所了解。

美国国务院官员表示，于5月中旬开始的这次黑客攻击是在6月份布林肯访问北京前后被发现的。他们说，当时尚不清楚中国是幕后黑手。

微软公司于本周二（7月11日）证实，一个来自中国的黑客组织入侵了数十个美国及欧洲机构的电子邮件系统。

微软称，被称为 "Storm-0558"的该黑客组织获得了共有约有25个组织（包括政府机构）的电子邮件帐户以及与这些组织有关联的个人帐户访问权限，占有时间长达大约一个月，直到有客户向微软投诉异常邮件活动。微软表示，此黑客行动主要针对西欧的组织。

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并非"机密"信息

美国国务院发言人马特-米勒（Matt Miller）12日表示，美国国务院在6月份 "发现了异常活动"。他说，美国国务院立即采取措施确保系统安全，并向微软通报了这一事件。美国政府官员称，其军事、情资单位并没有受到影响。

微软则表示，正在与美国国土安全部、网络和基础设施安全局等机构合作，防范此类攻击，还表示将继续监视"Storm-0558"的活动。

CNN引述的政府官员称，中国从这次黑客攻击中了解到的信息是有限的，因为它只入侵了一个非保密系统，而美国官员通常认为非保密系统中的任何东西都可能被黑客攻击。尽管如此，中国政府还是从美国官员在布林肯访问前的私下讨论中获得了更多信息。

黑客攻击的另一个目标、商务部长吉娜-雷蒙多(Gina Raimondo)预计也将很快访华。

美国参议院情报委员会主席、民主党参议员华纳（Mark Warner）12日发声明说，此事看来是"中国情资单位进行的重大网路安全侵害"，且中国"显然在稳步提高对美国及其盟友的网路搜集能力"，因此美国政府应与私营部门密切协调、应对此一威胁。

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布林肯与王毅谈及黑客问题

7月13日，布林肯在雅加达参加东盟外长会议的间隙与中共中央外事办主任王毅举行了会谈。国务院官员对CNN表示，会谈中布林肯对最近的黑客事件提出警告，称对任何针对美国政府、公司和美国公民的行动，美方都将采取适当行动，追究相关责任人的责任。但这位官员拒绝透露双方讨论这一话题的内容细节和互动的反应。

中国始终否认从事黑客攻击活动，并强调，美国也对中国进行网络间谍活动，入侵其大学和公司的计算机。

据中国官媒环球网报道，中国外交部发言人汪文斌在7月12日的例行记者会上表示，"美国是全球最大黑客帝国和网络窃密者"。他说，去年以来，中国及其他国家的网络安全机构陆续发布报告，"揭露了美国政府长期以来对中国实施网络攻击的情况，但美方迄今没有作出回应，美方应当尽快就有关的网络攻击行为作出交代，而不是散布虚假信息转移视线"。

（综合报导）

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