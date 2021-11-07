布林肯警告中国不要在台海采取单边行动

（德国之声中文网）路透社援引美国国务院一位高级官员报道称，美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周日对中国外长表示，美国坚决反对中国采取加剧台海紧张局势的行动。布林肯以“最明确的措辞”告知王毅，华盛顿反对北京单方面改变台海现状。

台湾方面认为，最近一段时间以来，中国加强了针对台湾的军事骚扰，比如频繁派遣军机进入台湾的防空识别区。北京声称台湾是其领土的一部分，外国对台海局势的关注则被视为是对中国内政的干涉。

布林肯和王毅均表示，两大经济体之间应展开负责任的竞争，双方也都承认，保持沟通渠道极为重要。

这也是上述两位政治家今年三月在阿拉斯加不欢而散后的首次直接会晤，当时中美双方官员以罕见方式相互进行了公开斥责。美国国务院一名官员对路透社表示，周日罗马的会晤“特别坦率”，而且富有成效，为今年年底拜登总统和中国国家主席习近平的视频峰会奠定了良好基础。

虽然同世界大多数国家一样，美国也没有同台湾建立外交关系，但基于对台关系法等法案，华盛顿一向是台湾最重要的盟友和武器供应者。在中国武力攻台时，美国是否会出兵保护台湾的问题上，美国长期以来一直在奉行所谓“战略模糊”的政策。不过，上周美国总统拜登曾明确表示，必要情况下，美国会以军事手段保卫台湾。不过，美国国务卿布林肯则再度强调，华盛顿并没有改变“一个中国”政策。

据中国媒体报道，中国外交部长王毅在会谈中对布林肯明确表示，“台湾问题是中美之间最敏感的问题。一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。”他表示，台海当前出现的紧张局势，同美国纵然支持“台独”势力有着直接关系。

布林肯下周将前往格拉斯哥，参加正在此间举行的第26届联合国气候大会，他敦促中国在减排方面履行大国义务。来自美国国务院的消息来源称，布林肯在同王毅的会谈中，还对其他一系列“破坏基于规则的国际秩序，违背我们的价值观和利益”的中国行为表示了关切，其中包括中国政府在新疆、西藏、香港、东中国海以及南中国海的所作所为。这位官员同时表示，中美两位外交官并没有讨论中国最新的高超音速武器试验。军事专家们曾表示，相关试验表明北京正在试图掌握能够躲避美国导弹防御系统的最新导弹技术。

（路透社，法新社）

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。