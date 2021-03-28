布林肯誓言捍卫世界人权 自己和盟友都批

(德国之声中文网) 美国国务院在30日发布年度世界人权报告，国务卿布林肯在报告发布会誓言，美国将会对世界上的人权问题大声疾呼，并暗批前任总统特朗普任内的做法。

他说：「有些人认为，美国为人权强势发声是不值得的，或者说，我们应该只在选定的国家强调侵权行为，而且只能以直接推进我们国家利益的方式......但这些人忽略了这一点。在任何地方站出来维护人权都符合美国的利益。」

他也谴责前任国务卿蓬佩奥淡化LGBTQI性少数和女性平等权。他说：「没有任何等级制度使一些权利比其他权利更重要。」

布林肯也承认，美国有自己的挑战，包括「系统性的种族主义」。他说：「这就是我们的民主制度与专制制度的区别：我们有能力也愿意公开面对自己的缺点。」

他也对包括中国在内的世界各地的侵权行为表示震惊，并再次提到对新疆维族的「种族灭绝」。

他说：「人权的趋势线继续朝着错误的方向发展。我们在世界每个地区都看到了这样的证据。」

他表示，拜登政府正在优先考虑与盟友协调，在新疆、香港和俄罗斯人权问题上做出共同努力和回应。他也提到了缅甸的致命镇压、叙利亚平民遭攻击等持续发生的暴行。

盟友也不放过

布林肯也对美国盟友，包括埃塞俄比亚的「种族清洗」，沙特阿拉伯和埃及的非法杀戮与酷刑做出指控。

他引用人权组织的话说，埃及关押了2万到6万政治犯。美国在早前也解密了情报，揭露沙特王储萨勒曼授权杀害美国作家卡舒吉的惨案。

美国最新的报告还详细介绍了印度总理莫迪政府治理下的人权侵害事件，援引非政府组织的话指出，印度使用「酷刑、虐待和任意拘留来获取逼供或假供」，并援引记者的话评估说，印度「新闻自由下降」，对记者进行的人身骚扰、业主对媒体施加的压力以及司法在捍卫新闻自由上的不足。

报告狠批中国

针对中国，美国人权报告再提及北京针对新疆维吾尔人施行的「种族灭绝和危害人类罪」，从任意监禁、强迫绝育、强迫堕胎，以及强奸、酷刑、强迫劳动；以及对宗教或信仰、言论和行动自由施加严厉限制等侵犯人权的做法。

报告也罗列中国政府任意或非法杀戮、强迫失踪；在监狱中使用酷刑等指控，还说中国境内有大量政治犯，连在境外的个人都会遭到政治动机的报复，并指中国缺乏独立的司法机构，司法和法律制度都是由共产党控制。

此外，报告也提及中国使用普遍和侵入性的技术监视和监测，涉及任意干涉隐私，同时严格限制言论自由、新闻和互联网，对记者、律师、作家、博客、持不同政见者、上访者和其他人及其家人进行人身攻击和刑事起诉，以及审查和封锁相关网站。

美国也称中国侵犯和平集会和结社自由的权利，对外国和国内非政府组织使用法律干预，也压制宗教自由、限制行动自由，并将可能受迫害，在中国寻求庇护者驱回朝鲜。

针对中国的体制，美国这份报告也表示，中国公民无法选择政府，被限制政治参与，政府中有严重的腐败行为，且政府官员和安全部门侵犯人权的行为往往不受惩罚。报告称，中国当局虽然经常在报告警察杀人案件后宣布调查，但不会宣布调查或处分结果。

美国人权报告在香港专章中提及，中共1984年《中英联合声明》，有计划地消解香港的政治自由和自治权，影响香港的选举制度，取消民选议员的资格，也透过《香港国安法》「侵蚀公民自由和民主制度来破坏香港的自治」。

在西藏的章节中，报告提及目前大多还是由「汉族党员在自治区和其他藏区担任党、政、警、军的最高职务」。报告也提出对于藏族有关酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇，藏传佛教实际上受到中央政府的控制，当地人受到暴力威胁。

邹宗翰/William Yang (法新社、美国国务院)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。