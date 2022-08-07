布林肯訪非劍指中俄 但稱非洲不需選邊站

（德國之聲中文網）目前正在非洲展開三國訪問行程的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（8月8日）表示，美國正尋求與非洲建立「真正的夥伴關係」，而不是試圖「超越」其他世界大國，爭奪在非洲大陸的影響力，劍指中國與俄羅斯。

布林肯在南非首都的比勒陀利亞大學演說中，概述了拜登政府的新非洲戰略。他說，美國將非洲的54個國家視為解決全球問題的「平等夥伴」，「這項戰略的重點是我們將與非洲國家和人民一起做什麽，而不是針對非洲國家和人民」。

布林肯說，「非洲國家常被當作其他國家進步的工具，而不是他們自己進步的創造者」，美國 「不會對非洲的選擇指手畫腳，其他任何人也不應如此。做出這些選擇的權利屬於非洲人，而且只屬於非洲人」，強調美國不認為該地區是「大國之間競爭的最新賽場」。

南非是布林肯在非洲三國出訪的第一站，接下來他還將拜訪剛果民主共和國和盧旺達。

新非洲戰略劍指中俄

布林肯的非洲之行，是在俄羅斯外交部長拉夫羅夫出訪非洲之後，目的是要宣傳美國對撒哈拉以南非洲的新戰略，該戰略被認為旨在對抗中國和俄羅斯在該地區的影響。

美國經常被指責在過去幾十年來忽視了非洲大陸，為俄羅斯和中國在該地區的利益打開了空間，使其取得了重大進展。同時，非洲撒哈拉以南國家也一直是中國通過「一帶一路」倡議進行投資的主要對象之一。

中国对非洲贷款：有赞有弹

美國的非洲新戰略重點，是支持開放和透明的社會、民主治理、從新冠大流行中恢復經濟，以及努力緩解氣候變遷和擴大清潔能源。布林肯在南非概述了美國的一系列舉措，包括對農業和可再生能源發電廠的投資。

在比勒陀利亞大學的演說中，布林肯說：「我們的戰略植根於這樣一種認識，即撒哈拉以南非洲是一支重要的地緣政治力量——它塑造了我們的過去，正在塑造我們的現在，並將塑造我們的未來」。

布林肯还表示：「薄弱的民主國家所固有的治理不善、排斥和腐敗，使它們更容易受到極端主義運動以及外國干預的影響」，并特別提到了俄羅斯的瓦格納佣兵集團，稱「該集團利用不穩定，掠奪資源，實施虐待而不受懲罰」。

在布林肯演講之前發布的一份政策文件中，美國表示，新的戰略「重新規劃了該地區對美國國家安全利益的重要性」。該文件表明，中國將該地區視為一個「挑戰基於規則的國際秩序的舞台，推進其自身狹隘的商業和地緣政治利益......並削弱美國與非洲人民和政府的關係。」

文件還指，俄羅斯認為該地區是一個「放任的環境」，包括「私營軍事公司，經常為戰略和經濟利益煽動不穩定」。

烏克蘭仍然是棘手問題

週一早些時候，布林肯會見了南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）。過去幾個月，兩國關係一直很緊張，因為南非和其他許多非洲國家一樣，在烏克蘭戰爭問題上保持中立，避免公開批評俄羅斯。

兩人會面後的新聞發佈會上，布林肯說，如果允許俄羅斯欺負烏克蘭、入侵和奪取領土而不受到反對，那麼這將淪為「狩獵季節」（open season）。

對此，共同出席新聞發佈會的南非外交部長潘多爾表示，在南非沒有人支持戰爭，該國也擔心國際法的規定沒能得到公平的適用，但同時批評美國和其他西方大國只關注烏克蘭衝突，而忽視了其他國際問題。

潘多爾提到了日前以色列與巴勒斯坦爆發的最新衝突，她說：「我們應該同樣關注發生在巴勒斯坦人民身上的事情，就像我們關注發生在烏克蘭人民身上的事情一樣」。

同時，潘多爾還將俄羅斯描述為一個「可以忽略不計的經濟夥伴」。她補充表示，她很高興美國沒有要求她的國家站隊。

南非是發展中國家的領導者，在烏克蘭戰爭中保持中立，拒絕加入西方譴責莫斯科的呼籲。莫斯科在1994年白人統治結束前，曾反對種族隔離制度。

美國希望其對撒哈拉以南非洲地區的高度關注，能進一步推進12月將於華盛頓舉行的美非峰會。

（法新社、美聯社等）

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