布林肯訪華在即 美不期望雙邊關係突破

（德國之聲中文網）在中美外長通話之後，美方在週三（6月14日）表示，並不期待國務卿布林肯（Antony Blinken）週末的訪華之旅，能為雙邊關係帶來任何突破性的改變。路透社分析，這是美方試圖淡化此行可能帶來的外交成果。

中國外交部近日正式宣布，布林肯將於18日至19日訪抵北京。此行原本應該在今年2月進行，卻因中美之間的「間諜氣球」風波而延宕多時。

這將是5年來美國國務卿首次訪華，也是自總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任以來，美國政府派員訪中的最高級別官員。

出發前，布林肯13日先與中國外長秦剛通話。談話中，秦剛暗指雙邊關係困難的責任在於美方，並敦促美國停止干涉中國事務、尊重中國的核心關切，以遏制世界前二大國之間不斷惡化的緊張關係。

路透社報導，美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）14日在一次電話簡報會上表示，重啟訪華之旅的目的，「不是要在彼此的互動方式上取得某種突破或轉變」。

康達表示，布林肯此行的主要目標之一是與中國進行「坦率、直接和具建設性」的討論，但他對取得進展的前景持謹慎態度。他說：「我們將會帶著務實、有信心的方法去到北京，真誠期望能以最負責任的方式，管理我們的競爭關係。」

康達補充，布林肯預計將在北京重申「美國對維護台灣海峽兩岸和平與穩定的長期關切」，並與中國討論烏克蘭的局勢。

根據國務院說法，布林肯將與中國高官舉行一系列會議，至於會否與中國國家主席習近平會見，該院發言人米勒（Matthew Mille）說：「我們會在未來幾天公佈他將與誰會面，以及何時會面。」

盼以溝通減少誤判

路透社分析，布林肯的訪華之旅旨在穩定中美關係，因為兩國關係近期已全面惡化，引起國際社會擔憂，中美有一天可能會為了台灣問題而爆發軍事衝突，且雙方在貿易、半導體產發展爭和人權問題上亦存在分歧。

此外，儘管美方近期試圖與中國重啟對話、疏通溝通管道，但就軍事方面，北京似乎不願意與華盛頓進行公開對話。本月初，中國防長李尚福拒絕與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）於新加坡一場論壇的場邊會晤。

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）告訴路透社，華盛頓有意建立危機溝通機制，以減少衝突風險。「我相信布林肯部長會強烈主張，這些溝通渠道是必要的。」他說：「雙方的軍隊成熟且強大，互動的風險太高，因此建立關鍵的溝通渠道是不可避免的。」

美國政府預料，布林肯的訪中之行將為後續更多雙邊會談鋪平道路，包括美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都可能在未來幾個月內訪問中國。

坎貝爾也證實，「在未來一段時間內」會有一系列雙向訪問，但未提供具體詳細。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



（路透社、美聯社、中國外交部）

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