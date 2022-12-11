布林肯訪中有譜 美：競爭不能轉為衝突

（德國之聲中文網）中國外交部週一（12月12日）發布消息，11日至12日，外交部副部長謝鋒在河北廊坊同來訪的美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）舉行會談。

此前，美國國務院10日表示，本次訪問除了跟進美國總統拜登最近與中國國家主席習近平在巴厘島的會晤共識，也是為美國國務卿布林肯明年初訪華做準備。

中國的消息指出，雙方在「妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見」。

「雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。」

法新社引述一位美國高級官員指出，雙方討論了朝鮮和俄烏戰爭。這位官員提到，康達和羅森伯格強調，「在雙邊關係下設置一個底線的重要性，以確保美國和中國保持開放的溝通渠道並負責任地管理競爭。」

雖然會談的論調相對樂觀，不過美國9日才宣布對兩名在西藏「嚴重侵犯人權」的中國高官實施制裁，以及因侵犯人權及非法捕撈制裁兩名遠洋漁業公司負責人及其企業。

管控分岐

美國務院曾表示，這次訪問將是拜習會後的接續行動，「以繼續負責任地管理我們兩國之間的競爭，並探索潛在的合作領域」。

根據路透社和法新社，拜登政府的一位高級官員說，美國負責中國和台灣事務的副助理國務卿沃特斯（Rick Waters）也參加了這次會議，美國官員在會上強調，競爭決不能轉向衝突。

該官員說，他們討論了俄羅斯在烏克蘭的戰爭，朝鮮「對地區安全的威脅」以及「把在中國被錯誤拘留或被禁止出境的美國公民帶回家」。

（路透社、法新社）

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