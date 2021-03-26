布林肯表示：拜登总统不会因新冠惩罚北京

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周日(3月28日)表示，美中关系方面，他越发感觉到“敌意”的因素。在接受CNN采访时，布林肯说，“很明显，敌意在增加，当然，也有竞争的因素”。尽管如此，他说，两国之间“仍然存在着合作领域。”周六，美国谴责了中国在新疆问题上对华盛顿宣布反制裁。

在这个采访中，布林肯表示，拜登政府不太会在对待新冠疫情爆发的事宜上惩罚中国。他强调，更重要的是，为今后预防发生全球瘟疫做好准备。

CNN对此评论认为，同其前任蓬配奥以及特朗普政府相比，布林肯的立场显然发生了变化。前总统特朗普及其手下的美国高层，均不断宣称“武汉病毒”或者“中国病毒”，并扬言惩罚中国。

虽然，布林肯承认有必要让相关人士对已经发生的事情承担责任，但他同时也说，人们应把精力集中在“为未来设立更强有力的抗疫系统上”。

他说，“我想，对我们而言，要尽量保证防止全球瘟疫的再度爆发。我们还处在目前的瘟疫中，但如果今后再次发生这样的情况，至少应该能够确保减少损失。”

作为防疫的重要环节，布林肯认为，“包括世卫，须在当地有透明、分享信息的系统，国际卫生专家从一开始就可以前往实地。”

对世卫组织溯源小组在中国的调查，以及他们使用的方法和调查进展，布林肯均表示忧虑，他说，“很明显，北京政府在帮忙撰写（报告）”，但他随即接着说，“让我们看报告里都有什么内容吧。”

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