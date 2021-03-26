 布林肯表示：拜登总统不会因新冠惩罚北京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2021

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布林肯表示：拜登总统不会因新冠惩罚北京

美国国务卿布林肯表示，拜登政府不会因新冠事宜惩罚中国。同时他承认，两国关系中敌意的因素在增加。

Belgien Brüssel | NATO Treffen der Außenminister - Antony Blinken

美国国务卿布林肯：美中关系中敌意在增加

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世卫组织近日称，新冠病毒溯源国际专家组或将在下周发布赴华研究报告。联合专家组中方组长梁万年日前接受《环球时报》专访，释放大量信号。《华尔街日报》则披露了WHO在中国进行新冠溯源调查受到多重制约的新细节。

对于在阿拉斯加落下帷幕的中美高层对话，各界做出谨慎乐观的评价，但是也有分析人士认为，实际进展可能比公众所看到的要好。国际媒体指出与中国之间的竞争对抗将决定拜登外交政策主线。中国社交媒体上则充斥着对中方代表的赞扬叫好。

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 24日在北约的演说中对盟国说，美国不会强迫他们選邊站，但呼吁盟国对中国的侵略行为共同采取行动，並重申美国将继续支持盟友。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周日(3月28日)表示，美中关系方面，他越发感觉到“敌意”的因素。在接受CNN采访时，布林肯说，“很明显，敌意在增加，当然，也有竞争的因素”。尽管如此，他说，两国之间“仍然存在着合作领域。”周六，美国谴责了中国在新疆问题上对华盛顿宣布反制裁。

在这个采访中，布林肯表示，拜登政府不太会在对待新冠疫情爆发的事宜上惩罚中国。他强调，更重要的是，为今后预防发生全球瘟疫做好准备。

CNN对此评论认为，同其前任蓬配奥以及特朗普政府相比，布林肯的立场显然发生了变化。前总统特朗普及其手下的美国高层，均不断宣称“武汉病毒”或者“中国病毒”，并扬言惩罚中国。

虽然，布林肯承认有必要让相关人士对已经发生的事情承担责任，但他同时也说，人们应把精力集中在“为未来设立更强有力的抗疫系统上”。

他说，“我想，对我们而言，要尽量保证防止全球瘟疫的再度爆发。我们还处在目前的瘟疫中，但如果今后再次发生这样的情况，至少应该能够确保减少损失。”

作为防疫的重要环节，布林肯认为，“包括世卫，须在当地有透明、分享信息的系统，国际卫生专家从一开始就可以前往实地。”

对世卫组织溯源小组在中国的调查，以及他们使用的方法和调查进展，布林肯均表示忧虑，他说，“很明显，北京政府在帮忙撰写（报告）”，但他随即接着说，“让我们看报告里都有什么内容吧。”

 

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