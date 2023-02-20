布林肯：若中國援俄武器 美將祭出懲罰

（德國之聲中文網）布林肯週二（28日）出訪中亞，據CNN報導，他在哈薩克表示：「中國在俄羅斯侵略烏克蘭問題上，不能兩者都要，它不能一方面提出和平計劃，同時又助長俄羅斯點燃的戰火。」這是美國就此問題向中國發出最具體的公開警告。

布林肯強調，如果中國提供俄羅斯致命武器，這會讓北京在世界上面臨嚴重問題，美國也會以懲罰中國相關企業及個人作為回應，讓北京付出經濟代價。同時這也凸顯出中美中兩國之間攤牌的情勢迅速加深。

布林肯提到：「我們曾經非常明確地警告過中國（對俄）提供此類支持的影響和後果。」意指他2月在慕尼黑安全會議場邊和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅的會面，以及拜登去年11月在巴厘島和習近平的會談。

布林肯補充道：「例如，我們會毫不猶豫地針對違反我們制裁、或以其他方式參與支持俄羅斯戰事的中國公司及個人」。

過去10天，美國官員不斷警告他們掌握到的情報表明，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性援助。中方曾表示此為虛假信息，認為是美國以涉俄因素為由，藉機無端制裁中國企業。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日透露，美國曾告知中國，若其對俄羅斯提供致命性援助，將面臨嚴重後果，美方先前已經以閉門方式，將「對俄國提供致命援助」的利害關係、後果陳述給中方。

中方則表示，在烏克蘭問題上中國一直積極勸和促談。針對美方提制裁中企，中國外交部發言人毛寧於週二（27日）回應中方將予以堅決反制，對於美方會讓中國援俄付出代價，表示美方無權對中俄關係指手畫腳。

中國在2月24日俄烏戰爭滿一週年之際，發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，中方立場文件提了12點聲明，其中包含停戰以及啟動和談。

王毅於2月底訪俄時，普京會面時曾表示期待與習近平見面。習近平或於今春訪俄，中俄雙方還未證實具體時間。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。