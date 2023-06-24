布林肯致电韩国详述访华 朝鲜威胁更强硬军事回应

（德国之声中文网）韩国外交部周六（6月24日）表示，美国国务卿布林肯致电韩国，讨论他本月访华的结果。韩国是美国在亚太地区的主要盟友。
布林肯访华期间会见了习近平和中国其他高级官员，双方同意缓和激烈竞争，避免演变成冲突，但未能取得任何重大突破。
韩国外交部声明称，布林肯告诉韩国外交部长朴振，他与中方进行了坦诚、务实和建设性的对话，并希望尽可能详细地解释访问结果。
首尔方面还表示，布林肯和朴振决定继续就与中国的关系进行沟通，并呼吁北京在朝鲜停止挑衅和实现无核化方面发挥建设性作用。
朝鲜批评布林肯试图迫使中国向平壤施压
与此同时，朝鲜官方媒体朝中社周六称，朝鲜批评布林肯试图迫使中国向平壤施压。朝鲜警告说，对于美国在朝鲜半岛采取的任何更强硬的军事措施，朝鲜的反应将变得“更加压倒性和积极性”。
朝中社援引朝鲜外交部官员的话说，布林肯“威胁”中国向平壤施压，表达了“危险的霸权心态”。
平壤再次抨击美国的“危险的霸权心态”。图为6月16日至18日，朝鲜执政的劳动党第八届中央委员会全体会议在平壤举行
朝中社还批评美国向朝鲜半岛派遣包括核动力潜艇在内的军事武器，具有影响“和平与安全”的风险。
朝鲜上周在东海岸发射了两枚短程导弹，距离平壤警告将对韩国和美国军队的军事演习做出回应不到一个小时。这个孤立的国家因其核武器和弹道导弹计划而受到国际制裁。
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（路透社）
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中韩关系：先做生意，再谈战略利益？
“台湾问题也是一个全球性问题”
韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？
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中韩关系：先做生意，再谈战略利益？
90年代才建交
1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。
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中韩关系：先做生意，再谈战略利益？
韩国总统首访
1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。
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中韩关系：先做生意，再谈战略利益？
从全面合作到战略伙伴
上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。
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你来我往
上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。
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“蜜月期”
朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。
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萨德事件
鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。
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殃及韩国企业
由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。
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“三不一限”共识
2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。
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中韩关系：先做生意，再谈战略利益？
机遇还是威胁
中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。
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靠向哪一边
现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。
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中韩关系：先做生意，再谈战略利益？
韩国的“安全关切”
种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。