布林肯致电韩国详述访华 朝鲜威胁更强硬军事回应

（德国之声中文网）韩国外交部周六（6月24日）表示，美国国务卿布林肯致电韩国，讨论他本月访华的结果。韩国是美国在亚太地区的主要盟友。

布林肯访华期间会见了习近平和中国其他高级官员，双方同意缓和激烈竞争，避免演变成冲突，但未能取得任何重大突破。

韩国外交部声明称，布林肯告诉韩国外交部长朴振，他与中方进行了坦诚、务实和建设性的对话，并希望尽可能详细地解释访问结果。

首尔方面还表示，布林肯和朴振决定继续就与中国的关系进行沟通，并呼吁北京在朝鲜停止挑衅和实现无核化方面发挥建设性作用。

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朝鲜批评布林肯试图迫使中国向平壤施压

与此同时，朝鲜官方媒体朝中社周六称，朝鲜批评布林肯试图迫使中国向平壤施压。朝鲜警告说，对于美国在朝鲜半岛采取的任何更强硬的军事措施，朝鲜的反应将变得“更加压倒性和积极性”。

朝中社援引朝鲜外交部官员的话说，布林肯“威胁”中国向平壤施压，表达了“危险的霸权心态”。

朝中社还批评美国向朝鲜半岛派遣包括核动力潜艇在内的军事武器，具有影响“和平与安全”的风险。

朝鲜上周在东海岸发射了两枚短程导弹，距离平壤警告将对韩国和美国军队的军事演习做出回应不到一个小时。这个孤立的国家因其核武器和弹道导弹计划而受到国际制裁。

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（路透社）

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