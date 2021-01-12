 布林肯：美国将 ″战胜 ″崛起的中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2021

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时政风云

布林肯：美国将 "战胜 "崛起的中国

拜登提名的美国新政府国务卿人选布林肯（Antony Blinken）相信，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。

USA | Joe Biden und Anthony Blinken

资料照片：拜登与布林肯

（德国之声中文网）即将上任的拜登政府国务卿人选布林肯周二（1月19日）宣称，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。这与特朗普政府单打独斗的"美国优先 "迥然不同。

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虽然中国外长王毅着眼白宫权力交接，提出中美关系“重启”的愿望。但是特朗普政府似乎正在利用最后的时间，继续搞僵对华关系，让拜登难以接手。被提名为未来国务卿的布林肯，将如何应对这“烂摊子”，也值得关注。

在拜登就职前夕，布林肯已准备好在他的确认听证会上的讲稿。讲稿说，美国将寻求保持卓越的全球影响力，但在共同面临的挑战上与盟友重新合作，如新冠疫情和气候变化。

"美国保持最好的状态，仍然比地球上任何国家都有更大的能力来动员其他国家为更大的善行而努力。" 根据布林肯准备好的讲稿，这位温和的拜登长期助手将这样对参议院外交关系委员会说。

布林肯还说："我们可以战胜中国——并提醒世界，一个政府民有、民治方能民享。" 在特朗普支持者暴力冲击国会大厦之后，布林肯引述林肯的名言来赞美民主。尽管共和党议员会给他施加压力，但是预计他将获得参议院的确认。

特朗普政府的国务蓬佩奥语气强硬，会谈到"狂妄"，"美国例外主义 "和与中国的”全面冲突“。布林肯很不一样，说他会将表现出"谦逊"的态度。

他说，"我们面临的重大挑战中，没有任何一个可以靠单打独斗来完成——即使是像美国这样强大的国家。" 他还说，"我们可以重振我们的核心联盟——这是我们全球影响力的倍增器。团结起来，我们就能更好地应对俄罗斯、伊朗和朝鲜带来的威胁，并为民主和人权挺身而出。"

观看视频 03:39

拜登会继续对华贸易战吗？

 

张平/ 凝炼（法新社等）

 

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