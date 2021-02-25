布林肯：美中关系是本世纪最大地缘政治考验

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 3日在上任後的首次重大外交演说中说，美国已准备好在必要的领域和中国对抗，并称两国的关系是本世纪最大的地缘政治考验。

布林肯在谈话中承诺，拜登政府将优先考虑外交而非军事行动，并在气候变化和新冠疫情等挑战全球的议题上与国际社会合作。布林肯说：「我们将应付21世纪最大的地缘政治考验，也就是我们与中国的关系。」

他发誓要捍卫香港和维吾尔族人的权利，并强调，如果美国不这样做的话，「中国将以更肆无忌惮的方式行事。」

他表示：「中国是唯一一个拥有经济丶外交丶军事和技术力量来挑战稳定与开放国际体系的国家。我们与中国将在应该竞争的时候展开竞争，并在可以合作的领域进行合作。我们将从展现实力的角度与中国接触。」

竞合并进

过去几年在特朗普的执政下，美国对中国采取越来越强硬的的立场。特朗普与和他任内的国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）将对中国采取强硬立场作为竞选的关键议题，并在疫情和贸易等议题上抨击北京。

布林肯3日在外交演说中表示，他在中国问题上的立场与特朗普政府并无根本分歧，但他认为美国可以更有效的透过与盟友合作向中国施压，并在有限的情况下，与中国找到共同合作的点。

同一天，拜登政府也发布了一份重要的外交政策大纲，文件中强调「当与中国合作符合我们的国家利益时，战略竞争不该排除与中国合作的机会。」

这份外交政策大纲也特别指出，气候变化丶全球公共卫生丶军备控制和预防扩散是美国希望与中国合作的领域。这份文件写道：「当我们与中国合作时，我们将动员盟国加入我们，集中我们与中国的谈判筹码，展示民主国家的集体力量和决心。」

该战略也指出，中国领导人经常「表现得咄咄逼人，」，并誓言美国将「在外交和军事上给自己定位，以捍卫我们的盟国」。拜登政府也在文件中承诺保有对台湾的支持。

虽然布林肯在谈话中有提到伊朗丶也门和缅甸的冲突对美国来说是潜在的挑战，但中国是他唯一点名的国家。他演说中的其他重点包含避免全球大流行病再次发生丶应对气候变化和促进海外民主。

拜登希望通过重新与盟友接触，并以多边主义来推动美国的外交，这与与前总统特朗普主打的「美国优先」的方针有所不同。布林肯试图强调外交政策将为美国工人和家庭带来好处，并表示这是新政府方针的关键。他说：「我们将为每一个美国人的服务，并为所有美国工人的权利和利益奋斗。」

杨威廉/邹宗翰 (法新社、路透社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。