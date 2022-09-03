 布林肯突访基辅 宣布20亿美元新军援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2022

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时政风云

布林肯突访基辅 宣布20亿美元新军援

美国国务卿布林肯本周四突访基辅，并在那里宣布向乌克兰及其它可能受到俄罗斯攻击的欧洲国家提供价值20亿美元的新的军事援助。

布林肯在基辅一家儿童医院和排雷犬Patron合影留念

布林肯在基辅一家儿童医院和排雷犬Patron合影留念

（德国之声中文网）在与乌克兰高级官员的会谈中，布林肯表示，拜登政府计划向乌克兰提供及其18个邻国提供20亿美元的长期外国军事援助并已将计划提交国会批准。这18个国家包括北约成员国以及美国的地区安全伙伴，这些国家"今后最可能受到俄罗斯的入侵威胁"。

美国国务院表示，20亿美元中的约10亿美元将提供给乌克兰，其余的将提供给阿尔巴尼亚、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、格鲁吉亚、希腊、科索沃、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、黑山、北马其顿、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。 这笔资金将用于帮助这些国家加强与北约的军事一体化，"阻止和抵御针对其主权和领土完整的紧急威胁"，应对"俄罗斯的影响和侵略"。同时，"这一援助再次表明我们对乌克兰作为一个民主、主权和独立国家的未来有着坚定的承诺，对该地区盟友和伙伴的安全有着坚定的承诺。"

布林肯9月8日在基辅与乌克兰外交部长库列巴会面

布林肯9月8日在基辅与乌克兰外交部长库列巴会面

战争处于新的关键时刻

外国军事资助，又称FMF，允许受援国购买美国制造的国防设备。这笔20亿美元的军事援助不包括美国国防部长奥斯汀8日宣布的向乌克兰提供价值6.75亿美元的榴弹炮、火炮、悍马、装甲车、反坦克系统的计划。

奥斯汀表示，"战争正处于又一个关键时刻"，乌克兰军队开始在该国南部进行反攻，"我们在战场上的共同努力取得了明显的成功。"他在和北约秘书长斯托尔滕贝格、乌克兰国防部官员共同出席的乌克兰防务联络小组会议上说，"战争的面貌正在发生改变，联络小组的任务也在发生变化。"

德国和荷兰国防部长在与奥斯汀会晤的间隙表示，两国将向乌克兰士兵提供排雷培训以及排雷设备。培训将在德国进行。

加上周四宣布的援助，自拜登上任以来，美国对乌克兰的援助总额已达到152亿美元。

近日，乌克兰和俄罗斯之间的战斗愈演愈烈，乌克兰军队发动了反攻，以夺回俄罗斯在乌克兰南部和东部控制的地区。欧洲最大的核电站、乌克兰扎波罗热核电站附近的炮击仍在继续。交战双方相互指责，联合国国际原子能机构发出警告，要求建立一个安全区，以防止灾难的发生。

周三，美国指责莫斯科审讯、拘留和强制驱逐数十万乌克兰人到俄罗斯。俄罗斯官员立即驳斥了这一说法。

在基辅与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）会面前，布林肯访问了美国大使馆和一家儿童医院，看望了在俄罗斯轰炸中受伤的孩子们，其中包括来自赫尔松市的6岁女孩玛丽娜（Marina）。一枚俄罗斯火箭击中了她的家，令她失去了一条腿。

布林肯在基辅一家儿童医院看望在俄罗斯轰炸中受伤的孩子们并同Marina交谈

布林肯在基辅一家儿童医院看望在俄罗斯轰炸中受伤的孩子们并同6岁的Marina交谈

布林肯在医院大厅里还见到了杰克罗素犬Patron，它为乌克兰军方的拆弹小组发现了200多枚俄罗斯埋下的地雷，因此声名远扬。在一间病房里，布林肯给孩子们带去了一篮子毛绒玩具，孩子们立刻拿起玩具逗Patron。布林肯称赞说，"孩子们展现出的精神向全世界发出了强烈的信号。"

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