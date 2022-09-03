布林肯突访基辅 宣布20亿美元新军援

（德国之声中文网）在与乌克兰高级官员的会谈中，布林肯表示，拜登政府计划向乌克兰提供及其18个邻国提供20亿美元的长期外国军事援助并已将计划提交国会批准。这18个国家包括北约成员国以及美国的地区安全伙伴，这些国家"今后最可能受到俄罗斯的入侵威胁"。

美国国务院表示，20亿美元中的约10亿美元将提供给乌克兰，其余的将提供给阿尔巴尼亚、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、格鲁吉亚、希腊、科索沃、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、黑山、北马其顿、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。 这笔资金将用于帮助这些国家加强与北约的军事一体化，"阻止和抵御针对其主权和领土完整的紧急威胁"，应对"俄罗斯的影响和侵略"。同时，"这一援助再次表明我们对乌克兰作为一个民主、主权和独立国家的未来有着坚定的承诺，对该地区盟友和伙伴的安全有着坚定的承诺。"

布林肯9月8日在基辅与乌克兰外交部长库列巴会面

战争处于新的关键时刻

外国军事资助，又称FMF，允许受援国购买美国制造的国防设备。这笔20亿美元的军事援助不包括美国国防部长奥斯汀8日宣布的向乌克兰提供价值6.75亿美元的榴弹炮、火炮、悍马、装甲车、反坦克系统的计划。

奥斯汀表示，"战争正处于又一个关键时刻"，乌克兰军队开始在该国南部进行反攻，"我们在战场上的共同努力取得了明显的成功。"他在和北约秘书长斯托尔滕贝格、乌克兰国防部官员共同出席的乌克兰防务联络小组会议上说，"战争的面貌正在发生改变，联络小组的任务也在发生变化。"

德国和荷兰国防部长在与奥斯汀会晤的间隙表示，两国将向乌克兰士兵提供排雷培训以及排雷设备。培训将在德国进行。

加上周四宣布的援助，自拜登上任以来，美国对乌克兰的援助总额已达到152亿美元。

近日，乌克兰和俄罗斯之间的战斗愈演愈烈，乌克兰军队发动了反攻，以夺回俄罗斯在乌克兰南部和东部控制的地区。欧洲最大的核电站、乌克兰扎波罗热核电站附近的炮击仍在继续。交战双方相互指责，联合国国际原子能机构发出警告，要求建立一个安全区，以防止灾难的发生。

周三，美国指责莫斯科审讯、拘留和强制驱逐数十万乌克兰人到俄罗斯。俄罗斯官员立即驳斥了这一说法。

在基辅与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）会面前，布林肯访问了美国大使馆和一家儿童医院，看望了在俄罗斯轰炸中受伤的孩子们，其中包括来自赫尔松市的6岁女孩玛丽娜（Marina）。一枚俄罗斯火箭击中了她的家，令她失去了一条腿。

布林肯在基辅一家儿童医院看望在俄罗斯轰炸中受伤的孩子们并同6岁的Marina交谈

布林肯在医院大厅里还见到了杰克罗素犬Patron，它为乌克兰军方的拆弹小组发现了200多枚俄罗斯埋下的地雷，因此声名远扬。在一间病房里，布林肯给孩子们带去了一篮子毛绒玩具，孩子们立刻拿起玩具逗Patron。布林肯称赞说，"孩子们展现出的精神向全世界发出了强烈的信号。"

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