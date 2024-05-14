布林肯突访乌克兰 泽连斯基称需防空系统

美国国务卿布林肯对基辅进行事先未宣布的访问。他向乌克兰确保，军事援助正在路上，将在战场上带来真正的不同。乌总统泽连斯基表示感谢，同时称需要防空系统抵御俄罗斯对哈尔科夫的空袭。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周二（5月14日）抵达基辅进行事先未宣布的访问。他此行旨在向乌克兰确保美国的支持以及乌克兰急需的武器即将到来。俄罗斯正在对乌克兰东北部哈尔科夫发动新一轮攻势。

布林肯乘坐夜间火车从波兰抵达基辅。这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，布林肯对乌克兰的第四次访问。

布林肯在与乌克兰总统泽连斯基会晤开始时表示，美国对乌军事援助"正在路上"，"将会带来真正的不同"。

布林肯表示："近期内，援助现在正在路上，将会在战场上对抵抗俄罗斯的侵略带来真正的不同。"

布林肯向乌克兰确保美国的支持和军事援助 图像来源: Brendan Smialowski/REUTERS

泽连斯基称赞美国"关键"的援助，并感谢华盛顿跨党派的支持。

他同时表示，乌克兰目前最大的欠缺是防空方面。他说，需要两套爱国者防空系统提供给东北部的哈尔科夫地区，那里正在遭受俄罗斯空袭。

布林肯此行是在美国国会经过数月政治角力最终批准价值610亿美元对乌援助计划数周后。这将为乌克兰军队提供急需的武器。

一名不愿透露姓名的美国官员在布林肯所在的列车上向记者表示，布林肯此行将向乌克兰发出强有力的支持信号。这名官员表示，乌克兰显然正处于困难时刻，在东部战线进行拉锯战，俄罗斯还对哈尔科夫增加了跨境袭击。

这名官员表示，布林肯将详细说明，美国援助如何落实，以增强乌克兰的防御能力，在战场上更能先发制人。

泽连斯基对美国的军援表示感谢，同时称需要防空系统 图像来源: Brendan Smialowski/AP/picture alliance

白宫周一表示，正在尽一切可能迅速向乌克兰提供武器。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）向记者表示，未来数日将宣布一项新的武器援助计划。

（法新社、路透社）

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