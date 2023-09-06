布林肯突然造访乌克兰 谈反攻和重建

（德国之声中文网）未经事先宣布，美国国务卿布林肯周三（9月6日）突然造访基辅。预计他将在那里宣布一项价值超过10亿美元的新援助计划。

路透社援引美国国务院一位高级官员的话说，布林肯对乌克兰的访问将持续两天，这是自2022年2月俄罗斯发动侵略战争以来华盛顿高层的首次过夜访问。

布林肯在社交媒体平台X（前推特）上发文称："今日回到基辅，与我们的乌克兰伙伴会面，讨论他们正在进行的反攻、未来的援助和重建工作，最重要的是，加强美国对乌克兰坚定不移的承诺。"

俄罗斯空袭基辅

就在布林肯达到基辅的数小时之前，有报道称俄罗斯在一周内首次对基辅发动导弹袭击。虽然没有关于基辅人员伤亡的报道，但同时发生在南部敖德萨地区的空袭中，官方称一名平民丧生，港口基础设施受损。

抵达基辅后不久，布林肯在贝尔科夫茨克（Berkovetske）公墓敬献花圈，悼念在保卫国家时牺牲的乌克兰军人。

布林肯在访问期间表示："我们希望确保乌克兰拥有所需要的一切，不仅是为了在反攻中取得成功，而且还拥有它长期需要的一切，确保其具有强大的威慑力。"

布林肯表示："我们还决心继续与我们的伙伴合作，帮助他们建设和重建强大的经济和民主。"

德国之声记者赞德（Max Zander）说，布林肯的此次访问正值乌克兰抗击俄罗斯入侵的关键时刻。赞德在基辅表示："我们不能低估这次访问的象征意义。战争已经进行了550多天，乌克兰人对此已经厌倦，盟国也受到了影响。"他说，这次访问是"也可能是为了向乌克兰人表明，乌克兰最大的捐助者、最大的军事援助者者仍然和他们站在一起。"

布林肯一行在基辅同乌克兰高层举行了会谈

布林肯将与乌克兰最高层会谈

这位华盛顿的最高外交官预计将会见乌克兰总统泽连斯基、总理丹什米哈尔（Denys Shmyhal）和外交部长库莱巴（Dmytro Kuleba），就当前的反攻和重建国家的努力进行会谈。

美国国务院的数据显示，美国已为乌克兰战争投入超过431亿美元。

在此之前，布林肯于2022年4月（与国防部长奥斯汀一起）和2022年9月两次访问乌克兰。

本周三之前，美国国务院没有提及此次访问。此次访问正值乌克兰议会在上周末解除雷兹尼科夫（Oleksii Reznikov）的国防部长职务后准备批准继任者之际。

乌克兰议会周三投票确认前议员乌梅罗夫（Rustem Umerov）担任国防部长。资深议员热列兹尼亚克（Yaroslav Zheleznyak）在社交媒体上说："议会已批准乌梅罗夫担任乌克兰国防部长。"

莫斯科的反应

克里姆林宫对布林肯的访问发表了评论，称这清楚地表明华盛顿打算资助基辅"直到最后一个乌克兰人"。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者说："我们多次听到，他们（美国人）打算继续向基辅提供尽可能长的帮助。"

"换句话来说，他们将继续支持处于战争状态的乌克兰，并不遗余力地将这场战争打到只剩最后一个乌克兰人。这就是我们的看法，我们知道这一点。这不会影响特别军事行动的进程。"佩斯科夫说，他用俄罗斯的宣传术语来描述对乌克兰的入侵。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



乌克兰战场上的德国猎豹坦克

（路透社、美联社）

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