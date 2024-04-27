布林肯离京前小插曲引关注

美国国务卿布林肯结束访华行程时造访了北京的一家唱片店，分别购买美中两大歌星的专辑。媒体分析此举意义。此外，美国驻华大使馆发布标有多处“听不清”的文字稿引起哗然。

（德国之声中文网）周五（4月26日）晚些时候，结束访华的美国国务卿布林肯驱车前往北京机场。途中他临时造访了位于798艺术区的"莱蒎"黑胶唱片店，购买了美国乐坛天后泰勒·斯威夫特（Taylor Swift，又译泰勒丝，也被中国歌迷称为霉霉）和中国摇滚歌手窦唯的专辑。同行的还有美国驻华大使伯恩斯。布林肯表示，泰勒·斯威夫特是美国成功的文化输出代表人物。这名62岁的音乐爱好者也形容音乐是"跨越地理距离的最佳连结"。

美联社分析道，布林肯的这一举动颇具象征意义：他在三天访华期间致力推动跨文化交流和理解。然而，该通讯社补充道，泰勒的《午夜》（Midnights）和窦唯的《黑梦》同样可以代表全球两大经济体之间深陷困境的关系中看似难以解决的分歧。布林肯在访问中国期间，包括会晤中国国家主席习近平和外交部长王毅时，都提到了这些裂痕，同时他们也赞扬了保持沟通渠道畅通以处理这些分歧、避免误解和误判的好处。美联社认为，美中双方虽然在各说各话，但也好过无话可说。

基调显著缓和

路透社也注意到布林肯离京前买唱片的这一举动，相关报道标题一语双关："Bad Blood with China？"（和中国关系不和？）。《Bad Blood》也是泰勒·斯威夫特的热门歌曲之一。报道称，布林肯此行的目的之一是强调突出美国国务院所说的美中之间"民间连结"的重要性，并以此作为改善两国关系努力的一部分。

在上海，布林肯品尝当地传统小吃，观看了一场中国篮球季后赛，并在纽约大学分校与美中学生进行交流。在外界看来，此次访问的基调与他去年的中国之行相比要缓和得多。法新社评价指出，这类"软外交"（Softer diplomacy）曾是中美关系的主轴，直到两国关系恶化、"新冷战"的鹰派论述出现，这种外交姿态才变得无法想象。

中国国家主席习近平周五在北京会晤到访的美国国务卿布林肯 图像来源: Mark Schiefelbein/REUTERS

矛盾依旧明显

与中国领导人的正式会晤中，布林肯也多次谈到过去一年两国关系的改善。但他也强调，美国对中国在地区和全球舞台上的政策和做法深感担忧，而且这种担忧在与日俱增。他说，美国不会退缩，"美国将始终捍卫我们的核心利益和价值观"。他也多次提到中国过量生产电动汽车或对美国和欧洲汽车制造商造成不利影响，并抱怨中国在阻止合成阿片类药物前体的生产和出口方面做得不够。他也直言不讳地警告，如果中国不停止对俄罗斯国防工业部门的支持，美国将采取行动予以阻止。拜登政府认为，中方的支持使俄罗斯得以加强对乌克兰的攻击并威胁欧洲安全。布林肯强调："我明确表示，如果中国不解决这个问题，我们将采取行动。"

中国官员也同样直截了当地表示，虽然两国关系自去年因中国侦察气球被击落而跌入低谷以来总体上有所改善，但仍然充满矛盾。习近平对布林肯说："两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。"

面对面外交很重要！布林肯在上海发布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

推动接触

尽管如此，布林肯仍在各个层面推动接触。他周五在北京发表记者会时宣布，双方同意在未来几周内举行首次美中人工智能会谈，将针对先进人工智能的风险和安全问题以及如何最好地管理这些问题交流看法。与此同时，布林肯对在中国学习的美国学生数量不足表示遗憾，目前只有不到900名美国学生在中国学习，而在美国的中国学生有29万多名。他说："这符合我们的利益，因为如果我们未来的领导者--无论是在政府、商界、公民社会、气候、科技和其他领域--如果他们希望能够合作，如果他们希望能够解决重大问题，如果他们希望能够化解我们之间的分歧，他们就需要彼此了解和理解，包括在语言、文化和历史等方面。"

布林肯补充道："我在这次访问中对中华人民共和国有关官员说，如果他们想吸引更多美国人来中国，特别是学生，最好的办法就是创造条件，让学术活动在任何地方都能发展进步--自由和公开地讨论想法、获得广泛的信息、旅行便利、对参与者的安全、保障和隐私保护有信心。" 美联社就此无奈坦言，而这些都是泰勒和窦唯都无法克服的问题。

布林肯与王毅举行会晤 图像来源: Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

另一插曲

美国驻华大使馆周五发布布林肯与王毅在会晤前发表讲话的内容，开头写道："

王外长：（通过翻译）国务卿先生，在十（听不清）后（听不清）过去几年，中美关系经历了起伏（听不清）动荡，在我们两国元首（听不清）之后，这一关系的巨大转变经受住了（听不清）并克服了（听不清）。我们设法重返巴厘岛，抵达旧金山，然后（听不清）从旧金山开始的旅程。"

这段多次标注"听不清"的文字引发中国网民的嘲讽和指责。#美国驻华大使馆听不清听不清# 成为微博的搜索词条之一。有截屏显示，美国驻华大使馆官方微博曾于周五通过微博账号发布了这篇讲话的文字稿，但是目前查看微博相关博文已无迹可寻。有微博用户提出疑惑："现在已经不显示了，不知道是使馆小编自己隐藏、删除的，还是让系统搞掉了。"美国驻华大使馆的网站上仍然可以看到相关文字稿。

还有人找出英文原版内容写道："英文版也是一连串听不清（inaudible），跟个营销号似的，堂堂美国国务卿，带个聋子出访，你们美国是没人用了吗？"也有推特网民感慨道："大使馆这种官方账号用这种描述，感觉中美关系够恶劣的了…"

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